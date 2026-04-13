ライブに行くならPontaパス SEKAI NO OWARI DOME TOUR 2026 「THE CINEMA」Pontaパス先行受付開始！

KDDI株式会社

KDDIは2026年4月13日（月）から、電子チケットサービス「LivePocket」との連携の一環で、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」（月額548円）会員の特典としてSEKAI NO OWARI DOME TOUR 2026 「THE CINEMA」のPontaパス先行受付を開始します。

SEKAI NO OWARIにとって2026年はメジャーデビュー15周年のアニバーサリーイヤー。7月に大阪、8月に東京にてドームツアー「THE CINEMA」を開催します。

▼お申込みはPontaパス特設サイトから▼

https://sp.livepocket.jp/sekainoowari_tour2026/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass(https://sp.livepocket.jp/sekainoowari_tour2026/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass)

SEKAI NO OWARI DOME TOUR 2026「THE CINEMA」

◆公演一覧

7月11日(土)【大 阪】京セラドーム大阪

OPEN 16:00 / START 18:00

7月12日(日)【大 阪】京セラドーム大阪

OPEN 15:00 / START 17:00

8月15日(土)【東 京】東京ドーム

OPEN 16:00 / START 18:00

8月16日(日)【東 京】東京ドーム

OPEN 16:00 / START 18:00

Pontaパス先行受付について

◆受付期間

2026年4月13日（月）18:00 ～ 4月20日（月）23:59

◆対象

１.～２.の全てを満たしている方が本受付にお申込みいただけます。

１.申込者がPontaパス会員の方

２.申込者、同行者ともに日本国内在住の方

※Pontaパスは日本国内在住者向けのサービスです。

日本国外在住者のご入会には対応しておりません。あらかじめご了承ください。

◆チケット料金

・注釈付指定席：12,000円（税込）

※メンバーの立ち位置や機材等で、メンバーおよび演出が見えにくいお席となります。

・ステージサイド席：12,000円（税込）

※ステージの真横に位置する為、ご用意したお席の中にはステージや演出が見えにくい、または見えないお席になる可能性がございます。問題ないとご納得した上でお申込みください。

※枚数制限：お1人様各公演最大6枚まで

※チケット料金はお1人様の価格となります。



◆お申込み ※Pontaパス特設サイトへ遷移します

https://sp.livepocket.jp/sekainoowari_tour2026/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass(https://sp.livepocket.jp/sekainoowari_tour2026/?utm_source=pontapass&utm_medium=release&utm_id=pontapass)

既にPontaパス会員の方はもちろん、まだPontaパス会員でない方も新規入会（初回30日無料）で、先行受付にお申込みいただけます。この機会にぜひご加入ください。

▼公演特設サイトはこちら

https://www.sekainoowari-tour.jp/

▼ SEKAI NO OWARIオフィシャルホームページ

https://sekainoowari.jp/

LivePocketとは

LivePocketは、誰でも簡単に、今すぐ販売できる電子チケット販売プラットフォームです。1,200万人を超える会員、年間800万枚を超えるチケットの発券を行っております。※2025年10月時点

今まで簡単にはできなかったチケット販売を、企業でも個人でも、誰もが簡単に、手軽な利用料で実現できます。

利用料は、売れたチケットの金額の5%のみ。その他、初期費用、固定費（月額・年額等）、公演登録料、オプション料金などの費用はかかりません。

購入者は、別途システム利用料「165円(税込)/枚数」がかかります。

さまざまなジャンルのイベントチケットが販売されていますので、ぜひ一度ご覧ください。

▽イベントを主催されたい方はこちら

https://livepocket.jp/owner

▽イベントチケットのご購入をされたい方はこちら

https://livepocket.jp/

「Pontaパス エンタメぽんぽんBOX」

映画鑑賞時の割引サービスや、豪華なライブや公演のチケットが当たる会員限定のプレゼントキャンペーンなど、Pontaパスが提供する多彩なエンタメ特典をまとめて楽しめるメニューを2025年12月1日から開始しました。

さらに、試写会をはじめとする各種イベントへの招待当選確率がアップする施策も実施しており、新しいコンテンツや「好き」なものと出会うきっかけやエンタメの「おトク」を提供します。Pontaパス会員であれば追加の手続きは不要で、アプリからすぐに利用いただけます。

http://kddi-l.jp/SdW

■「Pontaパス」について

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。「ポイント経済圏」の先の価値を訴求し、デジタルとリアルでライフスタイルを支える仕組みが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。