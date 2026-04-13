ポケモンデザインのロゴスアイテムが登場！超軽量＆タフな折りたたみチェア「ポケモン 7075キュービックチェア」4種 一般販売開始！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、ポケモン30周年を記念してポケモンデザインのロゴスアイテム「ポケモンデザインシリーズ」を2026年3月19日(木)より一般販売を開始いたしました。

【 ポケモンデザインシリーズ 】https://www.logos.ne.jp/special/195

ポケモンは、シリーズ第1作ゲームソフト『ポケットモンスター⾚・緑』の発売から、今年で30周年を迎えます。 アニバーサリーイヤーを記念して、ピカチュウ・フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメをデザインした、ワンタッチテントや、チェア、テーブル、マグなどアウトドアで活躍するアイテムのほか、Tシャツ、ハットなどのアパレルまで、全19アイテムの豊富なラインアップを展開いたします。

本アイテムは、超軽量ながらも耐荷重約120kgと高い強度を実現した、折りたたみチェアです。チェアの座面生地には、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメが描かれており、お好きなデザインをお選びいただけます。

フレームには、アルミニウム合金の中で最高の強度を誇り、航空機用の素材としても使われる高機能素材「7075超々ジュラルミン」を採用しているほか、座面の四隅にはサビに強いステンレスのパーツを使用しているので、わずか約300gと超軽量ながらも大人も座れる高い強度を兼ね備えています。さらに、リュックのボトルホルダーに入るほどスリムに収納可能で、持ち運びに便利な収納袋には、ピカチュウがデザインされた織りネームが付いています。

ポケモン30周年を記念したポケモンデザインのロゴスアイテム「ポケモンデザインシリーズ」 をキャンプやピクニックなど、さまざまなアウトドアシーンでぜひご活用ください。

・製品概要

ポケモン30周年を記念して、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメをデザインした、ポケモンデザインアイテムをリリース。ワンタッチテントや、チェア、テーブル、マグなどアウトドアで活躍するアイテムのほか、Tシャツ、ハットなどのアパレルまで、全19アイテムの豊富なラインアップを展開。家族や友人とのお出かけが楽しくなるシリーズ。

本アイテムは、超軽量ながらも耐荷重約120kgと高い強度を実現した、折りたたみチェア。チェアの座面生地には、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメなど、ポケモン30周年イヤーを記念したデザインが描かれ、アウトドアシーンに楽しさをプラス。

フレームには、アルミニウム合金の中で最高の強度を誇り、航空機用の素材としても使われる高機能素材「7075超々ジュラルミン」を採用しているほか、座面の四隅にはサビに強いステンレスのパーツを使用しているので、わずか約300gと超軽量ながらも大人も座れる高い強度を兼ね備える。

リュックのボトルホルダーに入るほどスリムに収納可能。持ち運びに便利な収納袋には、ピカチュウがデザインされた織りネームが付属。

・販売情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1060_1_2be24f8959edf065d25f740327e86841.jpg?v=202604131151 ]

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く) および公式オンライン店ほか全国の量販店

【 期間 】2026年3月19日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=839

大変ご好評をいただき、一部ロゴスショップおよび公式オンライン店では現在完売となっております。次回入荷は2026年5月頃を予定しております。

現在ご購入いただける店舗は下記の通りです。

※在庫状況は随時変動しておりますため、品切れとなる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※下記は取扱店舗の一部となります。その他の取扱店舗は公式HPよりご確認ください。

・カインズ

・アルペン

・ジョイフル本田

・SPOPIAシラトリ

・Victoria

・L-Breath

・SWEN

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

・特集ページ「ポケモンデザインシリーズ」公開中

ポケモンデザインのロゴスアイテムやトピックをご紹介する特集ページ「ポケモンデザインシリーズ」が公開中！ぜひご覧ください。

【 ポケモンデザインシリーズ 】https://www.logos.ne.jp/special/195

「ポケモンデザインシリーズ」は、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売しております。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【ポケモン 7075キュービックチェア】https://www.logos.ne.jp/products/info/11616

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global（グローバルページ）

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［Android版］https://goo.gl/qupA9f

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