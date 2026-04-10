「麺場 田所商店 カエデウォーク長津田店」　2026年４月10日（金）オープン

株式会社トライ・インターナショナル

株式会社トライ・インターナショナル（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：田所 史之）が展開する味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」は、2026年４月10日（金）、神奈川県横浜市の商業施設「カエデウォーク長津田」内に「麺場 田所商店 カエデウォーク長津田店」をオープンしましたのでお知らせします。

https://misoya.net/store_category/02/#9

本店舗では、北海道味噌・江戸前味噌・信州味噌など、地域ごとに異なる味噌の個性を生かした味噌らーめんを提供し、“味噌の奥深さ”を体験できる専門店として、地域のお客様に新たな食の楽しみをご提案します。

「麺場 田所商店」について https://misoya.net/

「味噌は日本人の宝物。」を理念に掲げ、メニュー構成は味噌らーめん中心。さまざまな栄養素を含む日本古来の健康食「味噌」を一人でも多くの方に提供したいという想いから生まれた、こだわりの味噌らーめん専門店です。

北海道味噌・信州味噌・九州味噌・伊勢味噌・江戸前味噌などの中から、各店舗の地域や特性に合った３種類の味噌を選定。それぞれの味噌に対してお好みのトッピングを選べば、自分だけの味噌らーめんができあがります。

サイドメニューには「味噌唐揚げ」「炙りチャーシューネギ盛り」「餃子（信州味噌だれ付き）」など、味噌にこだわったメニューも充実しています。

「ハレの日の食事ができる味噌らーめん専門店」として、年齢を問わず快適に過ごせる空間を提供します。

■ 日常の中で“味噌の魅力”を再発見

カエデウォーク長津田店は、商業施設内という立地を生かし、ファミリー層からお一人様まで、幅広いお客様にご利用いただける店舗として展開いたします。

お買い物の合間や日常の食事の中で、日本の伝統食である味噌の魅力を気軽に楽しんでいただける場を目指します。

■メニュー（一例）

北海道味噌らーめん

濃厚でコクのある北海道味噌を使用した一杯。味噌の力強いうま味と香ばしさを生かしたスープが特徴で、「麺場 田所商店」を代表する人気メニューです。

北海道味噌らーめん北海道味噌 味噌漬け炙りチャーシュー麺

江戸前味噌らーめん

甘みとコクのある江戸甘味噌をベースにした、まろやかで食べやすい味わい。幅広い年代のお客様に人気の味噌らーめんです。

江戸前味噌らーめん江戸前味噌らーめんのトッピング「あさり」

信州味噌らーめん

発酵の香りとうま味が特徴の信州味噌を使用した味噌らーめん。すっきりとした味わいの中にもコクが感じられる一杯です。

信州味噌らーめん信州味噌肉ネギらーめん

■ 店舗情報

店名 ： 麺場 田所商店 カエデウォーク長津田店

オープン日 ： 2026年４月10日（金）

所在地 ： 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台４丁目7-1 １階

営業時間 ： 10:00-21:00 （ラストオーダー20:30）

座席数：56（2人席 19卓 ４人席３卓 ６人席１卓）

定休日 ： 未定（年中無休予定）

駐車場 ： 有 共同駐車場

＜トライ・インターナショナルについて＞

株式会社トライ・インターナショナルは、「味噌を通して世界の食文化を豊かにする」ことを念頭に、味噌の製造・卸売・輸出および味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」などの外食事業を展開しています。

全国の味噌蔵と連携し、地域の伝統と職人の技を未来へつなぐことで、日本の発酵文化の発信に取り組んでいます。

＜株式会社トライ・インターナショナル 会社概要＞

代表者 ： 代表取締役社長 田所 史之

設立 ： 2003年4月21日

本社所在地 ： 東京本社：東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階

千葉本社：千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト19階

事業内容： 味噌らーめん専門店の経営・フランチャイズ事業

味噌および関連食材の製造・卸売・輸出入

その他飲食関連事業

公式サイト ： https://try-international.co.jp