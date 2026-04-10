全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、中国ドラマ「四海重明（しかいじゅうめい）～恋が光となる、その時まで～」を4月13日（月）あさ7時～放送開始します。

１．番組概要

「寧安如夢」「蒼蘭訣」のジャン・リンホー＆「楽游原」「麗王別姫」のジン・ティエンの豪華スター共演作。偶然の出会いから始まった2人の純愛を描きつつ、それぞれの過去の因縁が様々な事件を通じて明らかになってゆく、ロマンス時代劇。また、エンディングテーマはSEVENTEENのTHE 8が担当し、話題となった。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/china/shikaijumei/ ■画像クレジット：©BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

２．あらすじ

弟子を皆殺しにした罪を着せられ追われる身の嵇煬（けいよう／ジャン・リンホー）。そして毒薬作りの名手で毒婦とあだ名をつけられた南顔（なんがん／ジン・ティエン）。偶然、嵇煬に窮地を救われた南顔は、なぜか嵇煬が母親と同じ病を患っていることを知る。実は南顔は何とか母の病を治そうと薬作りに打ち込んでいたのだった。2人の間にはなにか不思議な運命があるらしいが、その真相を知らないまま2人は惹かれあってゆく。しかしある悲劇がもとで嵇煬はいったん命を落とし、3年後、全ての記憶を失って目覚める……。果たして2人は再会できるのか？

３．放送スケジュール

4月13日（月）あさ7時～ 放送スタート BS初放送 毎週月～金 あさ7時～ （全35話/中国語・日本語字幕）

４．キャスト

役名：キャスト 南顔（なんがん）：ジン・ティエン 少蒼（しょうそう）：ジャン・リンホー 孟盈（もうえい）：ドワン・ユー 朱随（しゅずい）：シェン・タイ 応則唯（おうそくい）：チアオ ・ジェンユー 穆広寒（ぼくこうかん）：ホアン・ハイビン 孟霄楼（もうしょうろう）：ジェリー・ホアン 受難大師（じゅなんだいし）：シー・ユー 墨行徴（ぼくぎょうちょう）：ジン・ヤンジュン

５．スタッフ

監督：ウン・ダーグァン「瓔珞 ～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～」「君、花海棠の紅にあらず」「恋心は玉の如き」

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。