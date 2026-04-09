【株式会社アセンド】大塚商会主催「ビジネスソリューションフェア2026 in 宇都宮」に 「RecACE plus」を出展いたします。

株式会社アセンド

株式会社アセンド（所在地：東京都新宿区、代表取締役：佐藤 博）は、株式会社大塚商会が主催するイベント「ビジネスソリューションフェア2026 in 宇都宮」に出展いたします。

当社は、電話の言った言わないや聞き漏らしを解決し、通話録音やAI要約など電話応対で便利にご利用いただける機能を備えた「RecACE plus」を展示いたします。

イベント詳細

本イベントでは、Microsoft Copilotの実践活用、生成AI導入の基礎、AI OCRによる帳票処理の効率化、SCS評価制度やランサムウェア対策を含む最新セキュリティ、さらにはパソコン導入効果を最大化するネットワーク見直しまで、実務に直結する多彩なセミナーが開催されます。あわせて展示会も実施され、来場者は自社の課題や目的に応じて、最新のITソリューションやDX推進のヒントを具体的に比較・検討いただけます。



イベント詳細リンク：https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/26/0417bsfu/(https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/26/0417bsfu/)

開催概要

日時：2026年4月16日(木) 10:00～17:30 / 2026年4月17日(金) 10:00～17:30（両日とも受付開始 9:45～、最終受付 17:00）

会場：株式会社大塚商会 宇都宮支店

所在地：栃木県宇都宮市東宿郷4-1-11

参加費：無料（事前申込制）

締め切り日：2026年4月13日(月) 17:00まで

参加申込

URL：https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/26/0417bsfu/form.php(https://www.otsuka-shokai.co.jp/event/region/26/0417bsfu/form.php)

株式会社大塚商会

株式会社アセンド

- 所在地：東京都千代田区飯田橋2-18-4- 代表者：代表取締役社長 大塚 裕司- 事業内容：システムインテグレーション事業（コンピューター、複合機、通信機器、ソフトウェアの販売および受託ソフトの開発など）、サービス＆サポート事業（保守、教育支援、消耗品供給「たのめーる」の運営など）- 企業HP：https://www.otsuka-shokai.co.jp/(https://www.otsuka-shokai.co.jp/)- 所在地：東京都新宿区西新宿1-21-1 明宝ビル5F- 代表者：代表取締役 佐藤 博- 事業内容：音声・電話に関連したAIシステム開発および電話DXソリューションの提供、CTI/CRM/SFAの自社開発・提供、コールセンター構築支援、選挙情勢調査事業- 企業HP：https://www.ascend-corp.co.jp/(https://www.ascend-corp.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260406_otsuka_utsunomiya&utm_content=pr)「RecACE plus」について

RecACE plusは、電話業務に関して言った言わない、聞き漏らしを解決できる通話録音管理ツールです。既存の電話環境を変更することなく簡単にご利用いただけ、通話録音はもちろん、AIを活用して通話内容のテキスト化、要約、通知、ジャンル分けにより業務改善のお手伝いができるサービスです。今回の展示では、AI活用による電話応対品質の向上や業務効率化を実現するソリューションとしてご紹介いたします。

サービスURL：https://lp.rec-ace.com/(https://lp.rec-ace.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260406_otsuka_utsunomiya&utm_content=pr)

本件に関するお問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします。

https://www.ascend-corp.co.jp/contact/(https://www.ascend-corp.co.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260406_otsuka_utsunomiya&utm_content=pr)