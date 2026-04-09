biid株式会社(以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市 Web : https://biid.jp/ 、代表取締役社長：松尾 省三)は、横浜・みなとみらいを一望できるカフェ「Hemingway横浜(https://hemingway-yokohama.cafe/)」にて、2026年4月24日（金）より、バーベキュープランを全6種類へ刷新し、提供を開始いたします。

360度みなとみらい。横浜湾に浮かぶ「水上テラス」

横浜港ボートパーク内、海に浮かぶカフェのデッキがBBQ会場です。ランドマークタワーや大観覧車「コスモクロック21」を目の前に、都会の喧騒を離れた「水上の特等席」で食事を楽しめます。 昼はどこまでも続く青空と潮風を、夕方は空の色が溶け合うマジックアワーを。そして夜には、日本屈指の煌めく夜景が目の前に広がります。どの時間帯に来ても異なる表情の横浜を堪能できる、唯一無二のロケーションです。

愛犬も家族！一緒に楽しむBBQタイム

横浜店はペット同伴でのご利用も大歓迎！船上のテラス席はもちろん、隣接する緑地公園もドッグスペースとして利用可能です。愛犬と一緒に青空の下、あるいは夜景をバックにBBQを楽しめるのは、ベイエリアならではの贅沢です。

肉厚200gのハラミが主役！こだわり抜いた6プラン

人気No.1、旨肉を堪能！「ハラミステーキBBQ」 (5,280円/人)

希少部位ハンギングテンダー（ハラミ）をたっぷり200g使用。インストラクター推奨の焼き方で、外は香ばしく、中はジューシーに仕上げる究極の肉体験。

至高のブランド牛！「オリーブ牛ステーキBBQ」 (8,250円/人)

香川県産「オリーブ牛」を使用した最上級プラン。オリーブを食べて育った牛ならではの上質な脂の甘みとコクは、BBQの常識を覆します。

海の恵み！「海鮮BBQ」 (4,730円/人)

牡蠣、赤エビ、ホタテ、ハマグリが勢揃い。湘南の景色をスパイスに、大ぶりのシーフードを焼き上げる贅沢。

その他、コスパ最強「HemingwayBBQ」、選べる「ステーキBBQ」、欲張り全部のせ「プレミアムBBQ」など全6プランからお選びいただけます。

＋1,000円で「完全自由」な持ち込みOK！

食材・ドリンク関係なく、お好みのアイテムを自由にお持ち込みいただけます。こだわりの地ビールや、海辺で食べたいスイーツなど、あなただけのBBQにカスタマイズが可能です。

BBQプラン概要

https://hemingway-yokohama.cafe/reserve_bbq/flow/

新プラン開始日： 2026年4月24日（金）より（※ご予約は現在受付中） 詳 細 ：https://hemingway-yokohama.cafe/bbq/ 予 約 ：https://hemingway-yokohama.cafe/reserve_bbq/flow/

店舗概要

https://hemingway-yokohama.cafe/bbq/

名称 ：Hemingway横浜 営業時間 ：11:00-22:00(L.O. 21:00) 場所 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-1-1 横浜港ボートパーク 電話番号 ：045-900-1449 URL ：https://hemingway-yokohama.cafe/

会社概要

https://hemingway-yokohama.cafe/

会社名 ： biid株式会社 代表者名： 代表取締役 松尾 省三 所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 電話番号： 050-2018-0924 HP ： https://www.biid.jp/ 事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、 マリン関係アイテムの販売

https://biid.jp/