鮮やかな情感描写と伏線が話題を呼ぶ、大人気中国BLファンタジー小説「二哈和他的白猫師尊」（ハスキーと彼の白猫師尊／はすきーとかれのしろねこしずん）。その主人公・墨燃（モー・ラン）の誕生日である本日4月9日（木）より、邦訳版第2巻・第3巻がいよいよ各種電子書籍サービスにて順次配信を開始いたします！

■イントロダクション

楚晩寧（チュー・ワンニン）に師事したこと自体が間違いだった。墨燃（モー・ラン）はそう思う。 高慢で冷淡な師尊は、墨燃を歯牙にもかけないばかりか、ついに墨燃の兄弟子であり、想い人でもあった師昧（シー・メイ）を見殺しにしたのだから。 しかし、そうして死んでまた生き返った時、二度にわたる生を生きた墨燃が最後に一緒にいることを選んだのは、師尊その人だった。

■ストーリー

第2巻 神なる武器を求めて、はるばる金成湖へとやってきた楚晩寧と弟子三人。一行は墨燃の霊力に興味を引かれた始祖神・勾陳上宮の招きを受け、湖底の神器庫を訪れる。しかし、次々と事態が急転し、四人はかろうじて金成湖を脱出することに。 その際に楚晩寧が負った傷は、上古の柳の蔓によるもので、死生之巓に戻った楚晩寧は思いもよらぬ災難に見舞われる……。 それ以降、仕方なくかりそめの姿で世を忍ぶ楚晩寧だが、ひょんなことから自らの弟子たちに気に入られ、奇妙な友情が芽生え始めた。 更には揃って半仙半妖の一族・羽民の仙境で修練する機会に恵まれて――。 第3巻 前世で師昧を失った天裂。いよいよ今世でもその時がやってきた。しかし、またしても謎の黒幕の謀略によって、天裂の発生は前世より三年も早まっている。生き返って以来、まだ十分師昧を守れるほどには霊力を高められていない墨燃は、目の前で繰り広げられる既視感のある光景に大きな焦りを募らせつつ、ついにある決断を下した。 もう一度目覚めると、そばには師昧がいて、自分も彼もまだ生きていることに歓喜する墨燃。だが、それもつかの間、薛蒙（シュエ・モン）に衝撃的な言葉を告げられる。 数日後、失意に沈む玉衡門下の弟子三人の元へ、無悲寺の懐罪大師が訪ねてきた……。

■配信プラットフォーム（予定）

・Kindle ・honto ・DMMブックス ・ブックライブ ・楽天Kobo ・Apple Books ・dブック ・kinoppy

■関連する公式サイト＆公式X

ソニー・ミュージックソリューションズ配給作品の公式サイト（ASIALL）：https://asiall.jp/ 本作に関するXでの公式情報発信（ゆるゆる配給漫筆）：https://x.com/yuruyurumai?s=20