新型水素電気自動車「The all-new NEXO」の日本販売を4月8日より開始

Hyundai Mobility Japan 株式会社

・CEV補助金対象 車両本体価格750万円から。実用性を備えた次世代水素電気SUV

・約5分の充填で航続可能距離1,014kmを実現。最小回転半径5.5mの扱いやすさとゆとりある室内空間を両立

・日本専用仕様の「V2H」と、多彩な家電を利用できる「V2L」機能を搭載。日常を豊かにする優れた機能性と利便性を両立

・購入後の維持管理まで見据えた安心設計、4年目まで「NEXO専用無償サポート」

Hyundai Mobility Japan株式会社（神奈川県横浜市西区みなとみらい、代表取締役社長：七五三木敏幸、以下「ヒョンデ」）は、新型水素電気自動車（FCEV）「The all-new NEXO（ネッソ）」（以下「NEXO」）の日本市場における販売を2026年4月8日（水）より開始いたします。車両本体価格は「Voyage」グレードで750万円（税込）からの設定で、CEV補助金は147万円となります。

「NEXO」は、ヒョンデが長年にわたり蓄積してきた水素技術の集大成として開発されたテクノロジーシンボルFCEVです。環境性能と実用性を高次元で融合させ、「最も理想的な未来の水素社会モビリティ」を体現した一台として、日本市場に投入いたします。

計162L（6.69kg）の大容量水素タンクと150kWの高出力モーターを搭載し、約5分程度の充填で一充填走行距離1,014km（参考値）を実現*。全長4,750mmながら最小回転半径5.5mという取り回し性能を備えたミッドサイズSUVであり、日本の道路環境にも適した扱いやすさが特徴です。

* 燃料消費率［km/kg］と水素有効搭載量［kg］を乗算した数値で、参考値です。

燃料消費率はIDIADAが実施し、スペイン産業・商業・観光省が承認した自社測定値です。

一部テスト車両は日本仕様と細部が異なりますので、数値は参考値となります。

燃料消費率は定められた試験条件下での値です。

お客様の使用環境（気象、渋滞など）や運転方法（急発進、エアコン使用など）に応じて異なりま

す。Voyageグレードの値です。

また、本車両は国および地方自治体が推進するクリーンエネルギー自動車（CEV）導入支援制度の対象車両です。国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（CEV補助金）」補助対象に指定されており、令和7年度補正予算および令和8年度制度において、いずれも147万円の補助金額が公表されています。さらに、東京都が実施する「ZEV（ゼロ・エミッション・ビークル）車両購入補助金」においても対象となっており、170万円の補助が想定されています*。各制度の適用条件や詳細については、国および自治体の公式案内をご確認ください。

*補助金額は、車両の登録時期、購入者の条件、メーカー評価、予算状況等により異なります。

東京都の補助金は、給電機能の有無や再生可能エネルギー・充放電設備の導入状況等に応じて金額が決定されます。

補助制度・税制措置はいずれも、国・自治体が公表している制度に基づくものであり、交付や適用を保証するものではありません。

CEV補助金は予算がなくなり次第終了。対象となる車両の登録期間は、2026年4月1日～2027年初旬（終了日未定）です。

■水素技術の集大成―「NEXO」が描く次世代FCEV

本モデルは、日本のお客様の声を開発に反映し、走行性能の最適化と実用性の向上を徹底的に図りました。2018年に登場した従来モデルは2024年までに全世界で累計約4万台の販売実績を誇り、7年ぶりのフルモデルチェンジとなる今回の「NEXO」も、先行して販売を開始した韓国国内では、販売から約半年という短期間で約5,000台を販売するなど、確かな実績と信頼性を備えています。

また、タクシーや自治体公用車などの法人（BtoB）ユースにおいて高い経済性と運用効率を発揮する「社会インフラ車両」としての価値も兼ね揃えており、ヒョンデは今後、地方自治体との連携強化を通じて、水素電気自動車のさらなる普及とインフラとしての有効活用も推進してまいります。なお、2026年夏頃の実施を目標に、水素関連の取り組みを進める企業と連携した試乗イベントの開催を予定しています。詳細は決まり次第、順次ご案内いたします。

■「HTWO」が推進する水素ソリューション

ヒョンデは、水素バリューチェーン事業ブランド「HTWO」を通じて水素ソリューションの社会実装を加速しています。「NEXO」はその中核を担うモデルとして、水素モビリティの“現在と未来”を体感できる移動価値を提供し、持続可能な社会に貢献してまいります。

「HTWO」について

HTWOは、Hyundai Motor Groupの努力と技術力を結集した、水素事業ブランドであり、ビジネスプラットフォームです。水素モビリティを起点に、多様な方法による水素の生産を行うとともに、環境配慮型物流事業、港湾および空港の脱炭素化など、さまざまな分野においてカーボンニュートラルの実現に貢献し、水素バリューチェーン全体を網羅する統合ソリューションを提供しています。

約30年にわたる水素分野の専門性を生かし、HTWOは協業・パートナーシップ・投資のためのオープンプラットフォームとして、絶えず進化・成長を続けながら、水素社会への移行を加速させています。

■優れた空間設計と「スマート回生システム」が支える快適な走り

「NEXO」は、大容量水素タンクを後席下部などに効率的に配置しつつ、SUVならではの全高（1,690mm）を活かし、センタートンネルのないフラットな後席フロアと広々とした室内空間を実現しました。ラゲッジスペースは通常時510L、後席フォールディング時で最大1,630L（VDA方式）を誇り、日常からレジャーなどの荷物の多いシーンまで柔軟に対応します。

また回生ブレーキには、前方レーダーとナビゲーション情報から前走車との距離に応じて回生量を自動調整する「スマート回生システム」を採用。ストップ＆ゴーが頻繁に発生する日本の交通環境に合わせ、発進加速が自然で滑らかになるよう国内仕様専用のチューニングを施しています。ペダル操作の負担を減らし、長時間の運転でもドライバーの疲労を軽減。最適化されたサスペンションセッティングと相まって、高い直進安定性と快適な乗り心地を両立しました。

【エクステリアデザイン】

【インテリアデザイン】

■防災・地域レジリエンスを支えるV2L機能

車内外で最大1,500Wの電力供給が可能なV2L（Vehicle-to-Load）機能を標準搭載し、アダプター不要で家電製品を利用できます。さらに、日本の給電規格CHAdeMOにも対応し、外部給電器を用いた大容量給電やV2H機器への接続も可能です。自治体への導入を目標に、災害時の非常用電源や地域のレジリエンス拠点としての役割を担う「社会インフラ車両」として、BtoB分野での活用が広がります。

■日常利便性を高める快適装備

Googleマップ連携ナビゲーションおよびアプリ内水素ステーションの検索機能を搭載し、スマートフォンアプリ「Bluelink」による車両状態の遠隔確認・管理も対応。また、Audio by Bang & Olufsenによる14スピーカープレミアムサウンドシステム、室内指紋認証、日本初採用のスマートフォンワイヤレスチャージ（デュアル）、USB Type-Cポート[計100W]、ビルトインドライブレコーダー[前方/後方]など、日常の利便性を高める先進かつ快適装備を標準搭載しています。

■法定点検基本料・車検点検基本料を4年目まで無償提供「NEXO」専用

Hyundai Assurance Program（ヒョンデ・アシュアランス・プログラム）

Hyundai Assurance Program（ヒョンデ・アシュアランス・プログラム）の「Health Care」では、新車登録後の法定点検料に加え、車検点検基本料に関しても無償で提供しています。

ヒョンデのテクノロジーシンボルである「NEXO」をより安心して長くお乗りいただくため、通常モデルでは初回点検までの3年間としているサポート内容を拡充。NEXO専用プログラムとして、4年目の法定12ヶ月点検基本料金まで無償でご提供いたします。

さらに、万が一お車の外装部品が破損した際に、対象部品の修理を無償で行う外装部品修理サービス「Style Care」についても、3年間無償でご提供。購入後の維持・管理まで見据えた、ヒョンデならではの包括的なサポートプログラムです。

Hyundai Assurance Programの詳細については以下、ブランドページをご覧ください。

https://www.hyundai.com/jp/service/hyundai-assurance-program

【NEXO 販売価格】

※エクステリアをより個性的に彩る有償外装カラー（クリーミーホワイトパール、ゴヨーカッパーパール、エコトロニックグレーパール）を、オプション価格66,000円（消費税込）にてご用意しております。

【主な仕様・特長装備】

※数値や一部装備はグレード毎に異なる場合があります。詳しくは主要諸元表、装備一覧表をご覧ください。 ※一充填走行距離は、燃料消費率［km/kg］と水素有効搭載量［kg］を乗算した数値で、参考値です。

■ 各種リンク・お問い合わせ窓口

「NEXO」に関するより詳しい情報は以下ブランドページをご覧ください。

・NEXO 商品ページ：https://www.hyundai.com/jp/the-all-new-nexo

・法人お問い合わせ窓口：045-947-3735 ／ fleet@hyundaimobility.jp

Hyundai（ヒョンデ）について

1967年に韓国で設立されたHyundai Motor Companyは、世界200ヵ国以上で事業を展開し、12万人以上の従業員を雇用しており、世界中のモビリティに関する現実的な課題に取り組んでいます。ブランドビジョンである「Progress for Humanity」に基づき、Hyundai Motorはスマートモビリティ・ソリューション・プロバイダーへの転換を加速しています。ヒョンデは、革新的なモビリティソリューションを実現するために、ロボティクスやAdvanced Air Mobility（AAM）などの先進技術に投資し、未来のモビリティサービスを導入するためのオープンイノベーションを追求しています。世界の持続可能な未来のために、Hyundai Motorは業界をリードする水素燃料電池と電気自動車技術を搭載したゼロエミッション車を導入するための努力を続けていきます。

Hyundai Motor Companyとその製品に関するより詳しい情報は、以下をご覧ください。

https://www.hyundai.com/worldwide/en/