【母の日ギフト】SNSで人気の”枯れない花”モールフラワー専門店「hanamaru flower」が日本橋三越本店にてカーネーション作りワークショップを開催

5歳程度から楽しめるコースも！母の日に贈る、世界に一つだけのハンドメイド体験を提供

hanamaru flower

SNSでMZ世代を中心に話題のモールフラワー専門店「hanamaru flower」（所在地：石川県河北郡 代表：谷口花）は、4月25日（土）26日（日）に日本橋三越本店本館7階にて「母の日ワークショップイベント」を開催いたします。

モールフラワーとは、モールという素材で手作りされる韓国発の「枯れないお花」です。

トレンドに敏感なMZ世代女性を中心に、SNSで話題のアイテムです。

今回はそんなモールフラワーを実際に作れるワークショップを開催します。hanamaru flowerの制作スタッフから作り方を教わりながら、オリジナルのカーネーションやブーケを作ることができる体験を提供します。

本イベントでは、母の日の定番ギフトであるカーネーションをはじめ、5歳程度のお子様から楽しめるオリジナルブーケ作りを体験いただけます。hanamaru flowerの制作スタッフが直接レクチャーを行い、初心者の方でも気軽にオリジナル作品を制作いただけます。母の日の贈り物としてはもちろん、ご自身用としてもお楽しみいただける体験型コンテンツです。

イベント実施の背景

hanamaru flowerはこれまで、全国各地の商業施設にてモールフラワー制作体験のワークショップを開催してきました。

昨年は渋谷MODI、ルミネ新宿にて開催。今年2月に阪神百貨店梅田本店にて開催されたワークショップには、関西だけでなく北陸や東海など様々な場所から20代～40代の女性たちが殺到しました。

こうした反響を受け、今回は母の日シーズンに合わせ、お好きなお色のモールで「カーネーション」が作れる体験を用意します。

そのほか、5歳程度の小さなお子様から参加可能な「オリジナルブーケ作り」の体験メニューも用意し、親子で楽しめる機会を創出します。

また、職人たちが一つ一つ丁寧に作ったhanamaru flowerのモールフラワーを購入できるPOPUP STOREも同時開催いたします。

過去開催のワークショップの様子▼

イベントの概要

ワークショップの内容

- イベント名 hanamaru flower POPUP STORE &WORK SHOP NIHONBASHI- 開催期間- - ポップアップストア（商品の販売） 2026年4月22日（水）～29日（水）- - ワークショップ 2026年4月25日（土）26日（日）- 営業時間 10:00～19:00- 会場 日本橋三越本店 本館7階 ベビー子供ヘルスケアシーズンアイテム- 住所 東京都中央区日本橋室町1丁目4-1- 体験メニュー

（１）オリジナルブーケを作ろう！

（２）カーネーションづくり

※カーネーションづくり は25日（土）のみの実施となります

- 日時：4月25日（土）・4月26日（日）各日10:30～18:30- 所要時間 1時間程度- 開催場所 日本橋三越本店 本館7階 ファミリールーム- 住所 東京都中央区日本橋室町1丁目4-1- 対象年齢- - （１）5歳～大人まで（5歳未満のお子様は保護者様同伴にてご参加をお願いいたします）- - （２）12歳以上推奨（ご同伴者さまと一緒に体験される（手助けを受けられる）場合は5歳以上可）- 参加費：（１）3,300円（２）2,750円- 定員：各日56名さま- ご予約方法：- - エムアイカード会員さま先行- - - 受付期間：2026年4月8日（水）午前11時～4月14日（火）午後6時- - - 予約方法：以下URLより入場チケットを予約くださいhttps://passmarket.yahoo.co.jp/event/preview/confirm?event_id=02c7ha75n0251- - 一般予約- - - 受付期間：2026年4月15日（水）午前11時～28日（火）午後6時まで- - - 予約方法：日本橋三越本店 店頭またはお電話（03-3274-8384）にて承ります

（１）オリジナルブーケを作ろう！

いろとりどりのモールフラワーの中からお好きな2本を選び、オリジナルブーケを作る体験です。

ご自身で制作いただく部分はお花の茎や花芯の部分のみのため、小さなお子様や手作業が苦手な方でもお楽しみいただける内容です。

出来上がった2本のお花はスタッフが丁寧にラッピングし、母の日メッセージカードをお付けしてお渡しします。

（２）カーネーションづくり

お好きなモールを選んで、カーネーションを1から編む体験です。

編み方はスタッフが丁寧にレクチャーいたします。

編み上がったカーネーションはスタッフが丁寧にラッピングし、母の日メッセージカードをお付けしてお渡しします。

代表コメント

モールフラワー専門店『hanamaru flowe』 代表 谷口花働くことが難しい女性を制作者として雇用。ママの手仕事が、全国のママを笑顔に。

hanamaru flowerは、メンバー全員が女性で構成されており、子育てなど家庭の事情で外に出て働くことが難しい女性たちを、内職制作者として積極的に迎え入れている点が特徴です。

現在は石川県内を中心に、子育て中のママ11名が在籍しています。

お子様が学校に通うことが難しく、ご自宅で働きたいという方や、これまで就労経験が少なく働くことに不安を感じている方など、それぞれの背景を持つ方々が活躍しています。

無理なく自宅で働きながら収入を得られるだけでなく、「自分の仕事が誰かの笑顔につながる」という実感を持てる機会を大切にしています。

今回のワークショップの講師や、POPUP STOREに並ぶ商品の制作も、すべて彼女たちが担っています。

モールフラワーを通じて、作り手のお母さんも、受け取るお母さんも笑顔になる。そんな「全国のお母さんを笑顔にする存在」でありたいと思い、今回母の日シーズンに合わせた体験を考えました。

hanamaru flower（ハナマルフラワー）とは

カラフルでポップな世界観を特徴とするモールフラワーブランドです。唯一無二の色使いとデザインで、モールフラワーをはじめとした様々なハンドメイドプロダクトを生み出しています。

見ているだけで明るい気持ちになれるようなカラフルなモールフラワーは、ちょっとした贈りものとしてはもちろん、プロポーズ用の花束や結婚式のブーケ、生花禁止の病室に持ち込むお見舞い用のお花など「一生枯れない」というその特徴を活かして様々な場所で喜ばれています。

オンラインショップ：https://hanamarufl.official.ec/

Instagram：https://www.instagram.com/hanamaru_flower_