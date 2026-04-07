【ホテル近鉄ユニバーサル・シティ】開業25周年 「Colorful Pop Journey ～25 Years of Smiles～」 館内デコレーションを展開

株式会社近鉄・都ホテルズ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」(所在地：大阪市此花区島屋6-2-68)は、2026年7月18日（土）に開業25周年を迎えます。

これを記念し、2026年4月7日（火）より館内装飾企画 「Colorful Pop Journey ～25 Years of Smiles～」 を年間通して展開します。

25周年館内デコレーション

25年という歩みを「ひとつの旅」と捉え、これまでホテルを訪れてくださったすべてのゲストへの感謝と、これから始まる新たな未来への期待を込めた祝祭空間を創出。

館内全体を “カラフルな旅” の舞台に見立て、色・風・そしてユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気者セサミストリートの仲間たちをモチーフに、ポップで高揚感あふれる世界観を演出します。

■ホテル近鉄ユニバーサル・シティ 25周年アニバーサリー 装飾コンセプト

“ Colorful Pop Journey ”

― 25年の旅を祝福し、これからの新しい出発を彩る ―

「Journey（旅）」をキーワードに、ホテルが歩んできた25年の時間を “カラフルでポップな旅” に、一組一組の思い出を “旅の物語” に見立て、未来へ続くレールとして表現します。

汽車・トランク・気球などの旅モチーフは、過去・現在・未来をつなぐ象徴。

訪れるゲストが、自身の思い出とこれからの物語を重ね合わせられる空間を目指しました。

カラーは25周年記念ロゴに連動した7色展開。それぞれが「笑顔」「希望」「冒険」「感謝」などの想いを内包し、祝祭感と未来志向を表現しています。

本装飾では、記念ロゴのゴールドを “歩みの証” として空間各所に配置し、クラシックな要素とポップな色彩を融合。単なる回顧ではなく、 “次の25年への出発点” となるアニバーサリーをデザインしています。

■デザイン展開

【期間】 2026年4月7日（火）～2027年3月31日（水） ※予定

＜エントランス＞

エントランス

クラシックな駅の入り口をイメージし、 “過去から未来へと続く出発口” を象徴的に表現。

25周年記念ロゴのゴールドを基調とした、カラフルなグラデーションが、華やかな祝祭ムードを演出します。

セサミストリートの仲間たちがゲストをお出迎えし、ホテル25周年の物語へとお誘いします。

＜フォトスポット＞

ホテル館内のアメリカンコミック風テイストにあわせたポップな世界観。今にも汽車が飛び出してくるような立体的なデザインが特徴です。

蝶ネクタイを身につけたセサミストリートの仲間たちが祝祭の装いで登場。

ゲスト自身が “旅の一員” となって写真撮影を楽しめる体験型スポットとなっています。

フォトスポット

＜ロビー全体＞

ホテルロビーロビー壁面アート

大きな「25」の数字オブジェが象徴的にゲストをお迎えします。

トランクの装飾で旅の始まりを表現し、セサミストリートの仲間たちが乗る風船気球で “未来への空の旅” を演出。

館内全体が “Colorful Pop Journey” という物語の舞台となり、訪れるすべての方に、記憶に残るアニバーサリー体験をお届けします。

■ホテル近鉄ユニバーサル・シティ開業25周年記念 SNSキャンペーン

開業25周年を記念し、Instagram公式アカウント（@hotelkintetsu_universalcity）にてプレゼントキャンペーンを開催します。

期間中、１.公式アカウントをフォロー ２.対象投稿に「いいね」 ３.コメントを投稿

以上3つの条件を満たしてご応募いただいた方の中から抽選で、ホテル宿泊券やレストランお食事券、ホテル館内でご利用いただけるクーポンなどを総勢25名様にプレゼントします。

さらに、指定ハッシュタグ 「#ColorfulPopJourney」 を付けて、過去に当ホテルへご宿泊いただいた際の思い出の写真をご投稿いただくと、当選確率がアップ。

ご投稿いただいたお写真は、ご希望に応じて館内サイネージにてご紹介させていただく予定です。

25周年のテーマ “Colorful Pop Journey” とともに、皆さまの思い出をぜひシェアしてください。

【応募期間】2026年4月7日（火）～2026年6月30日（火）

【当選発表】2026年7月18日（土）予定

※当選者にはInstagramダイレクトメッセージにてご連絡します。

【賞品一例】

・ホテル近鉄ユニバーサル・シティ宿泊券

・レストラン「イーポック」お食事券

・館内利用クーポン ほか

ホテル近鉄ユニバーサル・シティについて

ホテルを出ればすぐゲート！ユニバーサル・スタジオ・ジャパンまで徒歩約1分のオフィシャルホテル。パークをイメージした館内は興奮と感動でいっぱい。

パークの人気者セサミストリートをモチーフとした「ユニバーサル・セサミストリート・デザイン・フロア」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル唯一のコンセプト・フロア。

このほか、大きな窓で開放感に溢れ、まるでパークにいるような景色を楽しめるスタジオビュールームなどが人気です。

25周年を迎える本年は、「Colorful Pop Journey ～25 Years of Smiles～」をテーマに、これまでの思い出に「ありがとう」を、そしてこれからの旅に「ワクワク」をお届けします。

公式HP https://www.miyakohotels.ne.jp/hotel-kintetsu/

公式Instagram https://www.instagram.com/hotelkintetsu_universalcity/

公式Facebook https://www.facebook.com/hotelkintetsuuniversalcity

ホテル外観セサミストリート・パジャマパーティ・ルーム

ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

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