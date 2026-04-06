15秒で先着枠が申込満了、石川県・金沢の観光地の中心に位置する“町家×サウナ”のヴィラに投資家殺到｜別荘投資「COCO VILLA Owners」

ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、200万円から別荘が所有できる小口別荘投資「COCO VILLA Owners」の新規拠点説明会を2026年4月1日（水）に実施しました。

この説明会内で実施した先着販売において、ご用意していた8口が販売開始から15秒で申込満了。

さらに、抽選枠を含む全24口も48秒で応募上限に達し、想定を大きく上回る反響となりました。

第37弾 COCO VILLA 金沢

リノベーション前 外観

COCO VILLA 金沢は、京都清水寺に続く町家の2拠点目となるプロジェクト。

歴史ある金沢町家の空間に、プライベートサウナをはじめとした現代的な滞在価値を取り入れ、文化体験と快適性を両立した一棟貸しヴィラとして設計しました。

観光動線の中心に位置する立地を活かし、グループ利用やインバウンド需要を取り込みながら、安定した稼働と宿泊単価の両立を図ります。

詳細を見る :https://owners.coco-villa.jp/villa/kanazawa-37/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260406-kanazawa

外観 イメージ土間 イメージリビング・ダイニング イメージ寝室 イメージ坪庭 イメージ

COCO VILLA 金沢の4つの魅力

1：文化資産としての価値を持つ、金沢町家当時の名残が残る玄関と飾り棚

明治期以前の面影を残す、伝統的な金沢町家を活用した本物件は、かつて加賀友禅の染物屋として使われていた背景が。

金沢町家らしい豪華な客間や、当時の名残が感じられる意匠をリノベーション時に採用した、空間全体で和の風情を感じられる設計です。



単なる宿泊ではなく“文化体験”として選ばれることで、価格競争に陥りにくく、安定した単価形成につながります。

2：町家×サウナが生む、選ばれる滞在体験サウナ イメージ

COCO VILLAシリーズで標準とするプライベートサウナを本拠点にも設置。

歴史的な町家という空間に現代的なリラクゼーションを掛け合わせることで、他にはない滞在体験を実現します。



その体験は満足度の向上につながり、レビュー評価やリピート利用を促進し、継続的な稼働と安定した収益を支えるコンテンツとして機能します。

3：観光動線の中心に位置するロケーションひがし茶屋街

日本三名園の兼六園、食べ歩きができるひがし茶屋街、新鮮な海産物や加賀野菜が並ぶ近江町市場の中心に位置する本拠点。

主要スポットを徒歩でも効率よくまわれるため、観光拠点としての利便性に優れています。



移動のしやすさは滞在満足度にも直結し、宿泊先として選ばれやすい要因に。

その結果、立地自体が集客装置として機能し、広告に依存しない安定した稼働を実現します。

4：実績が裏付ける、安定した収益ポテンシャルひがし茶屋へ向かう、梅ノ橋から見る街並み

本拠点は、既に旅館業許可を取得済み。

2025年には年間約750万円の売上実績を持ち、審査基準の高い宿泊予約サイト「一休」にも掲載されています。

COCO VILLAの実績では、「一休」掲載の有無によって平均1.57倍の売上差が確認されています。



既存の集客導線と実績を兼ね備えることで、初期の立ち上がりリスクを抑えながら、再現性のある収益向上が期待できる投資対象です。

リノベーション前 玄関リノベーション前 1F 和室・台所リノベーション前 2F 和室リノベーション前 2F 洋室リノベーション前 坪庭リノベーション前 洗面所・浴室

COCO VILLA 金沢 施設基本情報

名 称：COCO VILLA 金沢

住 所：〒920-0911 石川県金沢市橋場町9-5

駐 車 場 ：なし

間 取 り ：3LDK

定 員：10名（推奨6名） ※ 予定

設 備：サウナ、水風呂

詳 細：https://owners.coco-villa.jp/villa/kanazawa-37/(https://owners.coco-villa.jp/villa/kanazawa-37/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260406-kanazawa)

Google Maps：https://maps.app.goo.gl/VptPAALqv4czFs1c6

※ 宿泊開始前に変更になる場合がございます

【 アクセス 】

最寄りIC：金沢外環状道路山側幹線「鈴見IC」より約9分

最寄り駅：北陸新幹線「金沢駅」より車・タクシーで約10分

最寄りバス停：北鉄バス「橋場町・ひがし茶屋街」より徒歩約3分

COCO VILLAとは

海・山・湖・川、そして観光地まで。

その土地ならではの環境を活かした、完全無人・一棟貸しの宿泊施設です。

自然に囲まれた静かな環境の拠点もあれば、湖や海の景観を楽しめる施設、観光地に近く利便性の高いロケーションの施設もあり、それぞれに異なる特徴を持っています。

すべての施設に共通しているのは、その土地の環境を活かした空間設計と、プライベートサウナが備わっていること。

誰にも邪魔されず、気兼ねなく過ごせる一棟貸しの環境で、自分たちのペースで滞在を楽しめることが特徴です。

COCO VILLAは現在、関東・東海・甲信越エリアを中心に複数の拠点を展開。

今後も、さまざまなロケーションに合わせたヴィラを全国に展開します。

COCO VILLAとは :https://owners.coco-villa.jp/about/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260406-kanazawa特徴や宿泊できるヴィラを詳しくご紹介

COCO VILLA 京都清水寺COCO VILLA 京都るり渓COCO VILLAの関連リンク

公式宿泊予約サイト ： https://coco-villa.jp/(https://coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260406-kanazawa)

COCO VILLA Owners： https://owners.coco-villa.jp/(https://owners.coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260406-kanazawa)

公式Instagram ： https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube ： https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing(https://www.youtube.com/channel/UCope9lmkw4aPCWUxymCnsbw)

COCO VILLA sauna ： https://coco-villa-sauna.com/(https://coco-villa-sauna.com/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260406-kanazawa)

COCO VILLA SHOP ： https://cocovilla.base.shop/(https://cocovilla.base.shop/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260406-kanazawa)

COCO VILLA Ownersとは

COCO VILLA Ownersは、手頃な価格で別荘所有ができる上、資産として収益も得られる新しい仕組みです（特許出願中）

COCO VILLA Ownersの仕組み

オーナーは、年間最大120泊（※1）を自己利用できるほか、利用しない日数を貸別荘として運営し、その収益をランニングコストに充て、余剰分を各オーナーへ分配します。

宿泊にはCOCO VILLA Owners独自の「COCO VILLAポイント」を利用し、所有する別荘だけでなく、全国各地にある、所有していないCOCO VILLAにも宿泊できます。

また、所有権を持つことができるため、売却（※2）や相続、さらには減価償却による節税メリットも得られます。

※1 1物件あたりオーナー全員で宿泊できる最大日数（旅館業法の適用物件では年間120泊、民泊物件では年間180泊を貸し出し可能）

※2 3年間の保有義務があり、その後、当社が転売活動を行います

拠点説明会 インフォメーション登録 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fqY7KjVpmZQM8JquI0WaCRqhlxKxX3bq7Q-Gp8TtupBk6Q/viewformオーナーになるには、まずは説明会にご参加ください

サービス概要：https://owners.coco-villa.jp/scheme/(https://owners.coco-villa.jp/scheme/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260406-kanazawa)

資料請求 ：https://owners.coco-villa.jp/document-request/(https://owners.coco-villa.jp/document-request/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260406-kanazawa)

運営会社情報

社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人

設 立：2016年7月11日

所 在 地 ：〒105-0014 東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F

会 社 HP：https://cocozas.jp/(https://cocozas.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260406-kanazawa)

事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）