株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）は、サイト内検索ツール「GENIEE SEARCH」の「AIカテゴリーサジェスト」において、商品画像やページプレビューを表示する機能強化を実施したことをお知らせします。

関連リリース：ジーニーがサイト内検索の新機能「AIカテゴリーサジェスト」を提供開始！より効率的な商品探索でCX向上https://geniee.co.jp/news/20250411-2/

■背景と目的

ECサイトやWebサイトにおいて、検索窓に文字を入力した際に表示される候補がキーワードのみの場合、ユーザーは具体的な内容をイメージしづらく、検索結果が表示されて初めて「想定と異なる」と気づくケースが見られます。その結果、検索結果と詳細ページを行き来する負荷が増え、離脱につながるといった課題がありました。特に、商品点数が多いECサイトでは、カテゴリーや商品ラインナップが把握しづらく、ユーザーが目的の商品にたどり着けないことによる機会損失が発生しやすい状況にあります。そこでジーニーは、「AIカテゴリーサジェスト」に、商品画像やページプレビューなどの画像情報を表示する機能を追加しました。これにより、ユーザーの検索意図に合った候補選択をサポートし、検索精度の向上と離脱の抑制を通じて、顧客体験と事業成果の双方に貢献します。

■機能概要

1.検索キーワードの候補語とともにカテゴリーを表示検索時に候補語のサジェスト表示と同時に、関連するカテゴリーと商品画像・ページプレビューを表示します。これにより、ユーザーは検索キーワードの入力段階から、目的の商品がどのカテゴリーに属しているか、Webサイトにどのような商品や情報があるのかを把握することができます。

2.検索時の絞り込み条件に合わせたサジェストを表示カテゴリーやブランドで絞り込んだ状態で検索した場合、同一条件で絞り込まれたサジェストのみを表示します。本機能により、ユーザーの検索意図に沿ったサジェストのみが表示され、目的の商品・情報へのスムーズな到達が可能になります。

■ 期待できる効果

大規模サイトであっても、ユーザーが「欲しい商品や情報が見つからない」と途中で諦めてしまうことを防ぎ、目的の商品や情報への円滑な到達を支援することでユーザー体験とCVRの向上に貢献します。ジーニーは、今後もサイト運営者と来訪ユーザーが抱える課題をテクノロジーの力で解決し、誰もがマーケティングで成功できる世界の実現に向けて邁進してまいります。

■サイト内検索ツール「GENIEE SEARCH」

「GENIEE SEARCH」は、ECサイト・企業サイト向けの高度な検索ツールです。Webサイト上に散乱する情報を整理し、使いやすくすることにより、Webサイトの売上UPや顧客体験の改善をサポートします。検索されたキーワードはシステム内で集計・分析し、検索結果の改善に活用できるほか、ユーザーのニーズが把握できるため、コンテンツ改善や商品開発につながります。 URL：https://www.bsearchtech.com/

■プロダクトに関するお問い合わせ先

株式会社ジーニー AI/DX統括本部 マーケティンググループ SEARCHチーム担当：森本TEL：03-5909-8174MAIL：cx_mkt@geniee.co.jp

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。■会社概要社 名：株式会社ジーニー代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階設 立：2010年4月資 本 金：100百万円（連結、2025年3月末現在）従業員数：877名（連結、2025年3月末現在）海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、UAE事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、デジタルPR事業U R L：https://geniee.co.jp/