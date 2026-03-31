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イタリア ファディーニ ボルギから2年ぶりの新作ファブリックスコレクション入荷 18デザイン41点 3月31日より発売開始
古代ローマからルネサンスに至るイタリア装飾芸術を再解釈した 時間の痕跡を感じる『VIA ANTICA（ヴィア アンティカ）』
壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ(本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田亙正) は、イタリアの豊かなシルク織物の伝統を受け継ぐ FADINI BORGHI（ファディーニ ボルギ）による2年ぶりの新作ファブリックスコレクション18デザイン41点を3月31日より発売いたします。
『VIA ANTICA（ヴィア アンティカ）』は、古代フレスコ画の豊かな色彩、ポンペイの庭園の繊細な表現、古代の祝祭を思わせる優雅な雰囲気のデザイン、そして格調高いベルベットの豊かな質感…これらの要素を横断的に取り込み、花柄やアラベスク、渦を描くような曲線模様が洗練された構成で展開されています。時を経た素材の表情や職人技の美しさを現代的に再解釈し、静かな存在感を持つ装飾空間を提案します。
過度な装飾ではなく、文化的背景を感じさせる素材選びとディテールへのこだわりが、住宅空間のみならずホスピタリティやハイエンドレジデンスにおいて新たな価値を見出してくれます。
イタリアの装飾芸術を体感できる本コレクションは、トミタトーキョーと大阪ショールームでご覧いただけます。
左/POMPEI（ポンペイ）
\71,500/m 生地巾140cm
ポンペイの植物を描いたフレスコ画をリネンにプリントしたデザインです、時を経たような表現が庭園の雰囲気と、植物のやわらかな美しさを映し出しています。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/fadini%20borghi/via%20antica%20hanger/16415
右/MISÈNE（ミゼーネ）
全2色 \111,430/m 生地巾140cm
ポンペイのモザイクから着想を得た、動物モチーフのシルク混合のファブリックスです。きらめく表情と幾何学的な構成が空間を華やかに演出します。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/fadini%20borghi/via%20antica%20hanger/16418
左/NAPOLI（ナポリ）
全2色 \83,270/m 生地巾139cm
ポンペイの古代装飾に着想を得た繊細な模様と、丁寧に織り上げられた立体感のある表現が特徴です。クラシックで飽きのこない上品なファブリックスです。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/fadini%20borghi/via%20antica%20hanger/16420
右/VESUVIO（ヴェスヴィオ）
全3色 \68,090/m 生地巾137cm
幾何学模様のベルベットに、ストライプや貝殻モチーフが重なり合うデザインです。ポンペイの装飾に見られる水辺の生き物を思わせる、優雅で奥行きのある表情が魅力です。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/fadini%20borghi/via%20antica/16410
【ショールームのご案内】
日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、40ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。
https://www.tominet.co.jp/showroom/
【営業について】
営業時間：10:00 〜 18:00 ※予約制
ご来店予約・お問い合わせ先 東京 tomita TOKYO TEL : 03-3273-7500
大阪 大阪ショールーム TEL : 06-6281-8481
ショールーム予約フォーム https://reserva.be/tomita_showroom
定休日 土曜・日曜・祝日・年末年始
https://space-infinity.jp/tomita/
株式会社トミタについて
1923年(大正12年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。
「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。
現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。
取り扱いブランド数は41ブランドにのぼります。
https://www.tominet.co.jp/about
株式会社トミタ
東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6F A・B 〒141-0022
TEL：03-5798-0081(代) FAX：03-5798-7488
事業所：東京本社 ・ 大阪事務所 ・ 福岡事務所 ・ 千葉商品センター
ショールーム：tomita TOKYO ・ 大阪ショールーム
https://www.tominet.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社トミタ 広報担当：宮本・師井
所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・B
TEL：03-5798-7483 FAX：03-5798-7486
MAIL：miyamoto-k0305@tominet.co.jp
関連リンク
トミタ FADINI BORGHI
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インスタグラム @tomita_tokyo
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トミタ バ―チャルショールーム
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過度な装飾ではなく、文化的背景を感じさせる素材選びとディテールへのこだわりが、住宅空間のみならずホスピタリティやハイエンドレジデンスにおいて新たな価値を見出してくれます。
イタリアの装飾芸術を体感できる本コレクションは、トミタトーキョーと大阪ショールームでご覧いただけます。
左/POMPEI（ポンペイ）
\71,500/m 生地巾140cm
ポンペイの植物を描いたフレスコ画をリネンにプリントしたデザインです、時を経たような表現が庭園の雰囲気と、植物のやわらかな美しさを映し出しています。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/fadini%20borghi/via%20antica%20hanger/16415
右/MISÈNE（ミゼーネ）
全2色 \111,430/m 生地巾140cm
ポンペイのモザイクから着想を得た、動物モチーフのシルク混合のファブリックスです。きらめく表情と幾何学的な構成が空間を華やかに演出します。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/fadini%20borghi/via%20antica%20hanger/16418
左/NAPOLI（ナポリ）
全2色 \83,270/m 生地巾139cm
ポンペイの古代装飾に着想を得た繊細な模様と、丁寧に織り上げられた立体感のある表現が特徴です。クラシックで飽きのこない上品なファブリックスです。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/fadini%20borghi/via%20antica%20hanger/16420
右/VESUVIO（ヴェスヴィオ）
全3色 \68,090/m 生地巾137cm
幾何学模様のベルベットに、ストライプや貝殻モチーフが重なり合うデザインです。ポンペイの装飾に見られる水辺の生き物を思わせる、優雅で奥行きのある表情が魅力です。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/fadini%20borghi/via%20antica/16410
表示価格は2026年3月現在税込価格となります。
【ショールームのご案内】
日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、40ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。
https://www.tominet.co.jp/showroom/
【営業について】
営業時間：10:00 〜 18:00 ※予約制
ご来店予約・お問い合わせ先 東京 tomita TOKYO TEL : 03-3273-7500
大阪 大阪ショールーム TEL : 06-6281-8481
ショールーム予約フォーム https://reserva.be/tomita_showroom
定休日 土曜・日曜・祝日・年末年始
https://space-infinity.jp/tomita/
株式会社トミタについて
1923年(大正12年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。
「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。
現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。
取り扱いブランド数は41ブランドにのぼります。
https://www.tominet.co.jp/about
株式会社トミタ
東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6F A・B 〒141-0022
TEL：03-5798-0081(代) FAX：03-5798-7488
事業所：東京本社 ・ 大阪事務所 ・ 福岡事務所 ・ 千葉商品センター
ショールーム：tomita TOKYO ・ 大阪ショールーム
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本件に関するお問合わせ先
株式会社トミタ 広報担当：宮本・師井
所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・B
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トミタ FADINI BORGHI
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