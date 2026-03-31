UI/UX開発・実行基盤を展開する株式会社トゥービーソフトジャパン(所在地：東京都千代田区外神田)は、11の事業分野において高品質・高信頼のソフトウェア開発技術を誇る三菱電機ソフトウエア株式会社(所在地：東京都港区浜松町)とエンタープライズ向けUI/UXローコード開発ツール「NEXACRO」の販売におけるパートナー契約を締結しました。





MESWパートナー契約





近年、業務システムの開発においてユーザーエクスペリエンス(UX)やユーザーインターフェース(UI)の重要性が高まっています。その一方で、システム利用者からは、開発ベンダーに対して開発期間の大幅な短縮を求める声が高まっています。しかし、実際の開発現場では、完成した画面が想定していたUIと異なる、あるいは期待していた挙動(UX)ではないといった課題が発覚し、修正やデザインの見直しが発生することで、開発期間が当初の想定より長期化してしまうケースも少なくありません。





エンタープライズ向けUI/UXローコード開発ツール「NEXACRO」は、画面開発に特化したローコードツールであり、GUIベースの画面開発が可能です。システム利用者と開発者がUI/UXを実際の画面で確認しながら開発を進め、適宜修正を加えることで、プロジェクトの遅延や不要な手戻りを抑制し、開発プロセスの効率化に貢献します。





トゥービーソフトジャパンが提供する「NEXACRO」と三菱電機ソフトウエアの組織体制および開発力を掛け合わせ、両社の強みを融合することで、企業のシステム開発における課題解決を支援するとともに、より効率的で高品質なシステム開発の実現に貢献してまいります。









■会社概要

株式会社トゥービーソフトジャパン

所在地 ： 〒101-0021 東京都千代田区外神田5-3-1 秋葉原OSビル10階

代表取締役CEO： キム・モランヒ

設立 ： 2005年7月20日





三菱電機ソフトウエア株式会社

所在地 ： 〒105-5129 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル南館29階

代表者 ： 福嶋 秀樹

発足 ： 2022年4月1日