画像測色計および測光計業界データベース：世界シェア、市場トレンド、会社ランキング2026
画像測色計および測光計世界総市場規模
画像測色計および測光計とは、デジタル画像や光源から得られる光学情報を解析し、色度・輝度・均一性などを定量評価する光学計測機器です。画像測色計および測光計は高解像度カメラと分光特性補正技術を組み合わせ、ディスプレイ、照明、車載内装、LEDモジュールなどの面発光体を非接触で二次元的に測定できる点が特長です。また、人間の視覚特性に基づくXYZ値、色差、輝度分布などを同時に取得でき、品質管理、研究開発、外観検査の効率化に広く活用されています。
図. 画像測色計および測光計の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345498/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345498/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル画像測色計および測光計のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の115百万米ドルから2032年には148百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.3%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル画像測色計および測光計のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、ディスプレイ高性能化による測定需要の拡大
スマートフォン、テレビ、車載ディスプレイなどにおける高精細化・高輝度化の進展により、色再現性や輝度均一性を精密に評価する必要性が高まっています。画像測色計および測光計は面全体の色度・輝度分布を同時に測定できるため、OLED・Mini LED・Micro LEDなど次世代表示技術の品質保証工程で導入が進んでいます。このような高品質表示デバイス需要の増加が、画像測色計および測光計市場の主要な成長ドライバーとなっています。
2、LED・先進照明技術の普及拡大
LED、レーザー照明、スマート照明の普及に伴い、光強度や色温度、配光の精密評価が求められています。画像測色計および測光計は照明の色度分布や輝度均一性を二次元的に測定できるため、照明設計・評価・量産検査において需要が増加しています。特に高演色LEDや自動調光照明の開発では、精密な光学測定装置の必要性が市場拡大を後押ししています。
3、自動車・車載表示分野の急成長
近年の車両にはデジタルメーター、HUD、アンビエントライトなどの光学表示部品が増加しており、色や輝度の均一性評価が不可欠となっています。先進運転支援システムやインフォテインメント表示の普及により、画像測色計および測光計の採用が拡大しています。特に新車の大多数にディスプレイが搭載される傾向が、車載用途における市場需要を押し上げています。
今後の発展チャンス
1、車載ディスプレイ・車内照明分野の拡大
自動車のデジタルコックピット化やアンビエントライトの高度化により、車内の色・輝度評価の重要性が高まっています。特にHUD、曲面ディスプレイ、大型センターコンソールなどの採用増加に伴い、非接触で広範囲を測定できる画像測色計および測光計の導入機会が拡大しています。車載光学部品の品質基準の厳格化も、市場成長の追い風となります。
2、スマート照明およびLED応用の多様化
スマートシティ、植物工場、医療照明など、用途別に最適化された照明の開発が進んでいます。これにより色温度制御やスペクトル分布評価のニーズが増加し、画像測色計および測光計の活用領域が広がっています。特に多チャンネルLEDやダイナミック照明の評価では、面全体を同時に解析できる画像測色計および測光計の優位性が発揮され、今後の成長機会となります。
画像測色計および測光計とは、デジタル画像や光源から得られる光学情報を解析し、色度・輝度・均一性などを定量評価する光学計測機器です。画像測色計および測光計は高解像度カメラと分光特性補正技術を組み合わせ、ディスプレイ、照明、車載内装、LEDモジュールなどの面発光体を非接触で二次元的に測定できる点が特長です。また、人間の視覚特性に基づくXYZ値、色差、輝度分布などを同時に取得でき、品質管理、研究開発、外観検査の効率化に広く活用されています。
図. 画像測色計および測光計の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345498/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345498/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル画像測色計および測光計のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の115百万米ドルから2032年には148百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.3%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル画像測色計および測光計のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、ディスプレイ高性能化による測定需要の拡大
スマートフォン、テレビ、車載ディスプレイなどにおける高精細化・高輝度化の進展により、色再現性や輝度均一性を精密に評価する必要性が高まっています。画像測色計および測光計は面全体の色度・輝度分布を同時に測定できるため、OLED・Mini LED・Micro LEDなど次世代表示技術の品質保証工程で導入が進んでいます。このような高品質表示デバイス需要の増加が、画像測色計および測光計市場の主要な成長ドライバーとなっています。
2、LED・先進照明技術の普及拡大
LED、レーザー照明、スマート照明の普及に伴い、光強度や色温度、配光の精密評価が求められています。画像測色計および測光計は照明の色度分布や輝度均一性を二次元的に測定できるため、照明設計・評価・量産検査において需要が増加しています。特に高演色LEDや自動調光照明の開発では、精密な光学測定装置の必要性が市場拡大を後押ししています。
3、自動車・車載表示分野の急成長
近年の車両にはデジタルメーター、HUD、アンビエントライトなどの光学表示部品が増加しており、色や輝度の均一性評価が不可欠となっています。先進運転支援システムやインフォテインメント表示の普及により、画像測色計および測光計の採用が拡大しています。特に新車の大多数にディスプレイが搭載される傾向が、車載用途における市場需要を押し上げています。
今後の発展チャンス
1、車載ディスプレイ・車内照明分野の拡大
自動車のデジタルコックピット化やアンビエントライトの高度化により、車内の色・輝度評価の重要性が高まっています。特にHUD、曲面ディスプレイ、大型センターコンソールなどの採用増加に伴い、非接触で広範囲を測定できる画像測色計および測光計の導入機会が拡大しています。車載光学部品の品質基準の厳格化も、市場成長の追い風となります。
2、スマート照明およびLED応用の多様化
スマートシティ、植物工場、医療照明など、用途別に最適化された照明の開発が進んでいます。これにより色温度制御やスペクトル分布評価のニーズが増加し、画像測色計および測光計の活用領域が広がっています。特に多チャンネルLEDやダイナミック照明の評価では、面全体を同時に解析できる画像測色計および測光計の優位性が発揮され、今後の成長機会となります。