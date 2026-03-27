サラリーマンが、宙を舞う。SNS総フォロワー60万人超。テレビ番組やCM、大手企業イベントでも話題の社会人パフォーマンスチーム『チアリーマンズ（Cheer Re-Man's）』。メンバー全員がサラリーマン。平日は会社員、週末はパフォーマーとして、「日本を代表するパフォーマンスチーム」を目指し活動を続けています。そんな彼らが今回、これまでの挑戦を超える“過去最大規模”の単独公演を開催。世界的オーディション番組 Got Talent でスタンディングオベーションを受けたパフォーマンスに加え、この公演のために新たに制作された新演目・演出・ストーリーも披露します。ただのパフォーマンスではありません。それは、“挑戦する姿”そのものを届けるステージ。年齢も、職業も関係ない。挑戦するすべての人へ。「誰もが何者にでもなれる」その想いを証明するために。チアリーマンズが贈る、“人生を応援する”エンターテインメント。この日、この場所でしか見られないステージをぜひ体験してください。チケット先行販売は３月２８日(土)10:00より開始！詳細は公式ホームページよりご確認ください。 https://26live.cheerremans.co.jp公演スポット映像はこちら： https://youtu.be/2wl_VduZvbU

Cheer Re-Man’s（チアリーマンズ）とは？

2023年6月、早稲田大学の男子チアチームOBによりCheer Re-Man’s が結成。チーム名の由来は、「チアするサラリーマン」。“RE” には、一度引退したステージへ再び戻り、新たな挑戦を始める “再起動” の意味を込めています。世界的オーディション番組「Britain’s Got Talent」では準優勝に輝き、プロ野球・Bリーグの公式戦、バレーボール世界選手権などでのパフォーマンスやTV番組、コマーシャルへの出演など国内外で注目を集める。

公演概要

チアリーマンズ 単独公演

＜東京公演＞日時：2026年8月9日(日）17：30開演会場：東京国際フォーラム ホールA （有楽町） ＜大阪公演＞日時：2026年10月12日（月祝）17：30開演会場：オリックス劇場 ■出演：Cheer Re-Man’s 【チケット料金（全席指定・税込）】S席7,500円、A席5,400円、B席3,900円VIP席：14,500円 ＊VIP席＝公演限定特別グッズ付き【チケット先行販売】販売期間：３月２８日(土)10:00～4月12日(日)23:59 ＊先着先行＜東京公演＞ 申込先：https://tickets.kyodotokyo.com/re-26live/ 0570-550-799（平日11:00～18:00 / 土日祝10:00～18:00）＜大阪公演＞ 申込先：https://w.pia.jp/p/cheermans26kdsk/一般発売日：５月１６日(土)10:00AM ※4歳未満入場不可※公演が中止となった場合を除き、チケットご購入後の払い戻し・キャンセルは出来ません。※営利目的のチケット転売は禁止とさせていただきます。※チケットはお一人様1枚必要※車椅子をご利用のお客様は、S席をご購入の上、各お問合せ先までお電話にてお問合せ下さい。※グッズ付きチケットのグッズのお渡しは当日会場にて行います。【お問い合わせ】＜東京公演＞キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00 / 土日祝10:00～18:00）＜大阪公演＞キョードーインフォメーション（祝日を除く月～金曜 12:00-17:00） 0570-200-888主催：キョードー東京協力：キョードー大阪