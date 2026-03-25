4人組ポップスバンド・ノンブラリが、4th Album『ときどき光る』を配信リリース

株式会社massenext

音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、ノンブラリのNew Album『ときどき光る』を本日配信リリースした。『ときどき光る』は各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。

2010年春に結成された4人組ポップスバンド・ノンブラリ。

丁寧に紡がれた日本語詞と、音数を最小限に抑えたシンプルなバンドサウンドを基調に、感情や出来事を必要以上に大きくしないという思想のもと、長く歌われる曲をつくり続けている。

そんなノンブラリが、待望の4枚目となるニューアルバム『ときどき光る』を本日配信リリースした。

今作は、日常に潜む違和感を“光”として観測した、先行配信曲「howl」「近況報告」を含む7曲入りのアルバム。

「わかりました」と返事をしたときの手の汗。「まあいいか」と思った途端一瞬だけ浅くなる呼吸。「ばいばい」と笑って別れたあとに妙に大きく聞こえる人の声。

そうした感情として整理される前の、身体だけが反応した瞬間に目を向け、それらを“光”として描き出している。

バンドサウンドを軸にしながら、ボーカル山本きゅーりによる弾き語り曲「やさしさのせい」や、ギターの鷲見俊輔が歌う「ghost love」など、様々な表情を持つ楽曲が収録。

滑らかに見える日常のなかで、どれだけの光が反射しているのか。その記録のようなアルバムに仕上がっている。

そんな今作について、ノンブラリ・山本きゅーり(Vo.)よりコメントが届いた。

【山本きゅーり／コメント】

前作のEP「生活賛歌」で歌ったように、私は心と同じ形の言葉を探すことに、ずっとずっと執着をしてきました。 しかし何年やってみても、心から言葉への変換途中には、見栄や意地や思いやりやなんやかんやが立ちはだかり、口から溢れるころにはもう台詞のよう。

その繰り返しから脱却をするため、今作では、心が感情を整理する前の地点に目を向け、ピカっと光った違和感をできるだけそのままの姿で閉じ込めました。 1曲目の「余熱」の歌い出し、「帰り道はいつも人の声が大きくきこえる」が、まさにそうであり、「そういうアルバムです」という宣言です。そしてその光の正体を解き明かしていくことが、今作の作曲方法でした。私はもうしばらく、その光を探し続けます。

今年6月にはリリースを記念して東名阪のワンマンツアーを開催。

ノンブラリの音楽に包まれながら、心が温まり、日常の輝きにふと気づく瞬間をぜひ味わってほしい。

ノンブラリのNew Album『ときどき光る』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトで配信中。

・リリース情報

タイトル：ときどき光る

アーティスト名：ノンブラリ

配信開始日：2026年3月25日

【収録曲】

1.余熱

2.howl

3.近況報告

4.やさしさのせい

5.ghost love

6.MORPHER

7.ときどき光る

配信サービス：https://zula.lnk.to/tokidoki-hikaruZL

・ライブ情報

ノンブラリ「ときどき光る」リリース ワンマンツアー“Calling You”

2026年6月7日（日）

大阪CONPASS

open18:30 / start19:00

前売\3,800+1D / 当日\4,300+1D

2026年6月13日（土）

名古屋K.Dハボン

open18:30 / start19:00

前売\3,800+1D / 当日\4,300+1D

2026年6月19日（金）

渋谷WWW

open18:00 / start19:00

前売\4,000+1D / 当日\4,500+1D

詳細はSNSおよびHPにて

http://www.nombrari.jp/

・アーティスト情報

ノンブラリ

2010年春に結成された4人組ポップスバンド。

バンド名は、八丈島にかつて存在していた店「のんぶらり」に由来する。

丁寧に紡がれた日本語詞と、音数を最小限に抑えたシンプルなバンドサウンド。どちらも派手さはないが、感情や出来事を必要以上に大きくしないという思想のもと、長く歌われる曲をつくり続けている。

これまでに、「ぶら★キャン」テーマソング、「桃色探訪～伝説の風俗～」オープニングテーマ、「転生みそ五郎どん～ここは異世界？南島原～」挿入歌などを手がける。

2026年2月に配信した「近況報告」は、MBC南日本放送「ナマ・イキVOICE」2月度エンディング曲に起用された。

2026年3月25日、4枚目となるアルバム『ときどき光る』をリリース。

・ノンブラリ OFFICIAL YouTube：https://www.youtube.com/@nombrari

・ノンブラリ OFFICIAL WEBSITE：http://www.nombrari.jp/

・ノンブラリ OFFICIAL X：https://x.com/nombrari_info

・ノンブラリ OFFICIAL Instagram：https://www.instagram.com/nombrari_jp/

・ノンブラリ OFFICIAL TikTok：https://www.tiktok.com/@nombrari

・ZULAについて

株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。

ZULA公式サイト：http://www.zula.jp

ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/