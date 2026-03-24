CES2026 Eureka Park

CES2026 Global Pavilion





毎年1月に米国ラスベガスで開催され、60年近い歴史を持つ世界最大のテック展示会「CES(シー・イー・エス)」。この展示会において、日本パビリオン「JAPAN TECH(ジャパン テック)」を企画・運営・施工を行う株式会社クリエイティヴ・ヴィジョン(本社：大阪府大阪市 代表取締役：加藤 浄海)が、大阪商工会議所(所在地：大阪府大阪市)と共催の下、出展社募集に関するオンライン説明会を開催します。





2018年から継続して出展しているJAPAN TECHは2027年に10年目を迎えます。CES2026より、従来出展していたスタートアップの出展場所であるベネチアンエキスポ1Fユーレカパーク内に加え、2Fにあるグローバルパビリオンエリア(一般企業向け)に2つ目の日本パビリオンを増設いたしました。日本企業が生み出した新製品・サービスの革新性や技術力を世界に発信するための舞台を準備しています。





出展社募集説明会









■開催概要

CES2027_JAPAN TECH出展社募集説明会(1時間程度を予定)

開催日時 ： 第1回 4月13日(月)10:00～

第2回 4月20日(月)13:00～

第3回 5月12日(火)10:00～

※内容は各会共通です。

会場 ： オンライン(Zoomウェビナー形式)

参加費 ： 無料

申込方法 ： 以下サイトより、事前予約が必要です

https://ces2027japantech.peatix.com

主催 ： 株式会社クリエイティヴ・ヴィジョン

共催 ： 大阪商工会議所

公式サイト： JAPAN TECH公式サイト→ https://ces-japantech.jp/

JAPAN TECH案内ページ→ https://ces-japantech.jp/LP/





大阪商工会議所主催の説明会も開催されます。

CES2027「JAPAN TECH」出展者募集説明会(1時間程度を予定)

開催日時：4月16日(木)10:00～

https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202603/D11260311010.html









■Japan Tech Projectとは

「世界最大級のテック系展示会CESへの日本企業の出展障壁を下げること」を目的に株式会社クリエイティヴ・ヴィジョンが2018年に立ち上げたプロジェクトです。

出展費用、手続きの煩雑さ、商習慣の違いから日本企業にとって敷居の高かったCESに共同出展という形でその出展障壁を少しでも下げようという意図でスタートしました。





発足以来、CES史上初のジャパン・パビリオン「JAPAN TECH」として、毎年多くの日本企業の出展サポートを行っています。CES2026では従来出展していたユーレカパークに加え、Venetian Expo2Fのグローバルパビリオンへも2つめの日本パビリオンを設置し、過去最多となる総勢37社の日本企業が出展しました。





JAPAN TECH









■会社概要

商号 ： 株式会社クリエイティヴ・ヴィジョン

代表者： 代表取締役 加藤 浄海

所在地： 大阪市西区江之子島1-7-3 奥内阿波座駅前ビル1103

設立 ： 2013年

URL ： https://www.creativevisionworld.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

Japan Tech Project運営事務局

TEL ： 06-6445-5522

FAX ： 06-6445-5523

MAIL： ces@ces-japantech.jp