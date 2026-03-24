群馬県立館林美術館は、花や昆虫、動物を細密に描いた作品で「プチ・ファーブル」と呼ばれた熊田千佳慕（1911～2009）の世界を紹介する展覧会を4月25日より開催します。

「熊田千佳慕の世界 ～愛するからこそ美しい～」展覧会とは

花や昆虫、動物を細密に描き、「プチ・ファーブル」と呼ばれた熊田千佳慕（くまだちかぼ・1911~2009）の世界を紹介する展覧会です。庭で虫や花を見て遊ぶ幼少期を送った千佳慕は、工業学校でデザインを学んだ後、20 代はグラフィックデザインの仕事に携わりました。戦後、児童文学者と知り合ったことから絵本の世界に飛び込み、「小さな人たちにこそ美しいものを」と、『ふしぎの国のアリス』ほか多数の挿絵を手がけます。物資の少ない戦後に画家の道を決意した千佳慕は、よく見てから描き始め、絵具はほんの少しだけを筆の先につけて色を置くという、時間のかかる描き方を生涯貫きました。長年の夢を形にしたのが『絵本ファーブル昆虫記』のシリーズです。その原画は1981 年のボローニャ国際絵本原画展で入選、喜んだ千佳慕は70 歳が自身の「ルネサンス」だと語りました。本展では、千佳慕のライフワークとなった『ファーブル昆虫記』を始め、絵本『みつばちマーヤの冒険』ほか、千佳慕が空想を広げた花と虫と妖精のファンタジー作品まで、約180 点の原画を紹介します。「自然は愛するからこそ美しい」―。地面に這いつくばり、虫と同じ目線で生涯、観察を続けた千佳慕の世界を、自然への敬愛にあふれる彼の言葉とともにたどります。

開催概要

展覧会名

「熊田千佳慕の世界 ～愛するからこそ美しい～」

会期

2026年4月25日（土） ～ 6月28日（日）

休館日：月曜日（5月4日は開館）、5月7日（木）開館時間：午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで）

会場

群馬県立館林美術館 展示室2～4

観覧料

一般850円(680円)、大高生420円(330円)＊( )内は20名以上の団体割引料金＊中学生以下、障害者手帳等をお持ちの方とその介護者1名は無料＊群馬県在住の65歳以上の方は平日のみ2割引

主催

群馬県立館林美術館

協力

株式会社求龍堂

企画協力

株式会社ブレインズ・カンパニー

その他

※詳細は、下記のホームページをご覧ください。

プレスリリース

お問い合わせ先

https://gmat.pref.gunma.jp/exhibition/ex/kumadachikabo/https://newscast.jp/attachments/TViFBymHwuAudY2a54KA.pdf

■所属名：群馬県立館林美術館 ■FAX：0276-72-8338■電話：0276-72-8188（代表）■所在地：〒374-0076 群馬県館林市日向町2003■E-mail：tatebi@pref.gunma.lg.jp