『イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-』「石田三成（CV：山谷 祥生）」続編ストーリー配信スタート！～物語進めようイベントも開催中～

株式会社サイバード

株式会社サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之）が手掛ける、全世界でのシリーズ累計会員数4,500万人を誇る大人気恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」の最新作『イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-（読み：えいえん）』（以下、『イケメン戦国 -永縁-』）は、「石田三成（CV：山谷 祥生）」（以下、「石田三成」）の続編ストーリーを2026年3月23日（月）12時より、配信を開始しました。

また、続編の配信にあわせた物語進めようイベントを開催しています。

■「石田三成」の「続編」配信開始！

本日より、待望の「石田三成」の「続編」を配信開始しました。

また、「石田三成」の「続編PV」をイケメンシリーズ公式YouTubeチャンネルにて公開中です。

【続編PV】石田三成：https://youtu.be/VxnsIRwiMxg

■「石田三成」の「続編」とは

「石田三成」の続編は、本編「永遠の恋ルート」、「第二幕プロローグ」を経た、彼との続きの物語です。

ぜひ、本編「永遠の恋ルート」、「第二幕プロローグ」をお読みいただき、続編をお楽しみください。

※続編の選択に開放条件はなく、ゲームを開始された全ての方がお読みいただけます。

物語は、「至福の愛ルート」「激情の愛ルート」の2つのルートに分岐し、それぞれのルートで極上のエンディングをお楽しみいただけます。

さらに、物語を進めると、美麗スチルやアバターアイテムなど豪華な特典が手に入ります。

【「石田三成」続編：恋のあらすじ】

人の善性を信じる、美しい心に惹かれた。

この愛はどこまでもまっすぐで、綺麗なままだと無邪気に信じていた。

けれど、運命は過酷な試練をふたりに課す……

「それは許されない罪です。血塗られた道になるでしょう。――ですが、それでも私は、貴女に……」

最大の危機を前に、愛する人を守るための戦いが始まる――

■「石田三成」続編を記念した特設ページ公開中！

「石田三成」続編配信を記念した特設ページがアプリ内で公開中！

続編に関する情報やキャンペーン情報などがチェックできます。

特設ページ公開期間：2026年2月26日（木）12時00分～3月31日（火）22時59分

■「石田三成」続編の配信記念セットを販売中！

「石田三成」続編配信を記念して、アプリ内で販売中の「第二幕配信記念セット」に三成のセットが追加されました！

可愛い「彼ぐるみ」アバターアイテムやお役立ちアイテムが入ったお得なセットです。

販売期間：2026年3月23日（火）12時00分～常設販売

■全国のファミリーマートにて「石田三成」の限定ブロマイド販売！

「石田三成」続編の共通話スチルを使用したブロマイドを全国のファミリーマートにて販売します。

販売期間：2026年3月24日（火）10時00分～4月21日（火）23時59分

価格：L判／300円（税込） 2L判／500円（税込）

公式サイト: https://famima-print.family.co.jp/otome/ikemen

■物語進めようイベント「この刃は彼女のために～不撓不屈の武将～」開催！

2026年3月23日（月）12時00分から開催する物語進めようイベント「この刃は彼女のために～不撓不屈の武将～」と期間限定姫チャレンジとの連動企画を実施しています。

【イベントのあらすじ】

「私を信じてください。必ずやお守りすることを誓います」

窮地に立たされたふたり。

だが、彼の瞳に宿る不撓不屈の光が絶望を切り拓く――！

【期間限定姫チャレンジ特典】

期間限定姫チャレンジでは、長編物語を読んだり、がちゃを回したりすることで様々な特典を獲得することができます。イベント終了までにチャレンジを達成すると、「石田三成」の限定アバターアイテムをプレゼントします。

開催期間：2026年3月23日（月）12時00分～3月31日（月）22時59分

■『イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-』とは？

本作は、十周年を迎えた『イケメン戦国』をバージョンアップしてお届けする新アプリです。本能寺の変真っ只中の“戦国時代”へタイムスリップし、戦国武将と「命がけの恋」をするという世界観はそのままに、彼らを堪能できる機能が増え、様々な形で彼らとの恋をお楽しみいただけます。

【キャラクターおよび、キャラクターボイス担当声優】

織田信長 CV : 杉田 智和 伊達政宗 CV : 加藤 和樹 豊臣秀吉 CV : 鳥海 浩輔

徳川家康 CV : 増田 俊樹 明智光秀 CV : 武内 駿輔 石田三成 CV : 山谷 祥生

真田幸村 CV : 小野 賢章 武田信玄 CV : 梅原 裕一郎 上杉謙信 CV : 三浦 祥朗

猿飛佐助 CV : 赤羽根 健治 顕如 CV : 新垣 樽助 森蘭丸 CV : 蒼井 翔太

今川義元 CV : 八代 拓 毛利元就 CV : 小西 克幸 前田慶次 CV : 沢城 千春

直江兼続 CV : 中川 晃教 帰蝶 CV : 梶 裕貴 足利義輝 CV : 山下 大輝

松永久秀 CV : 坂田 将吾 黒田官兵衛 CV：佐藤 拓也 霧隠才蔵 CV：小林 千晃

千利休 CV : 堂島 颯人

■配信概要

名称 イケメン戦国 時をかける恋 -永縁-

情報提供 株式会社サイバード

配信開始日 2025年8月28日（木）

公式サイト https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengokueien/

公式X https://x.com/sengoku_eien

公式LINE https://lin.ee/LOcUbPP

コピーライト (C)CYBIRD

■サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。