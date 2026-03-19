¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸²½¤È¿Í¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¯³Ø¤Ó¤Ø¡£ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¤¬³ØÉô¡¦³Ø²Ê¤òºÆÊÔ ¡½ 2028Ç¯4·î¡ÖMIRAIÊ¸²½³ØÉô¡×¡Ö¿Í´ÖÈ¯Ã£²Ê³ØÉô¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â²¾¾Î¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤ò¹½ÁÛ
ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡¿³ØÄ¹¡§Ãö¼íÍ§°ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤äÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë³Ø¤Ó¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢2028Ç¯4·î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³ØÉô¡¦³Ø²Ê¤ÎºÆÊÔ¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸³ØÉô¤Ï¡¢Ê¸²½¤ÎÍý²ò¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁÏºî¤ä¼ÂÁ©¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿È¯¿®¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¸²½¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë³Ø¤Ö¡ÖMIRAIÊ¸²½³ØÉô¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Ø²þÁÈ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í´ÖÁí¹ç³ØÉô¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤ä¿ÈÂÎ¡¢¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÂª¤¨¤ë¡Ö¿Í´ÖÈ¯Ã£²Ê³ØÉô¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Ø²þÁÈ¤·¡¢À¸³¶È¯Ã£¤Î»ëÅÀ¤«¤é¿Í¤äÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¹½ÁÛ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜ³Ø¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¿Í¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë³Ø¤Ó¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¶µ°é¤Î¤«¤¿¤Á¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹½ÁÛ³µÍ×¡Ê2028Ç¯4·î³«ÀßÍ½Äê¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¡×
ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¤Ï¡¢ÅÁÅý¤¢¤ëÍýÇ°¡ÖÃÎÀ¤È´¶À¤ÎÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿½÷À¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¿Í¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¶¦ÁÏ¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤ÎÊ¸²½¤òÁÏ¤ë¡ÖMIRAIÊ¸²½³ØÉô¡×¡¢¿´Íý¡¦¶µ°é¤Î»ëÅÀ¤ÇÀ¸³¶È¯Ã£¤òÂª¤¨¡¢¹¬Ê¡¤ÊÌ¤Íè¼Ò²ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡Ö¿Í´ÖÈ¯Ã£²Ê³ØÉô¡×¤Ø¿Ê²½¤·¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ì¤Íè¤òÁÏ¤ëÎÏ¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
MIRAIÊ¸²½³ØÉô
»ùÆ¸Ê¸²½³Ø²Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆþ³ØÄê°÷¡§60Ì¾¡Ë
ÆüËÜÊ¸²½³Ø²Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆþ³ØÄê°÷¡§60Ì¾¡Ë¡¡
¹ñºÝÊ¸²½³Ø²Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆþ³ØÄê°÷¡§60Ì¾¡Ë
¿Í´ÖÈ¯Ã£²Ê³ØÉô
È¯Ã£¿´Íý³Ø²Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆþ³ØÄê°÷¡§65Ì¾¡Ë
¶µ°éÊÝ°é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¡¡¡ÊÆþ³ØÄê°÷¡§50Ì¾¡Ë
¼Ò²ñ¹ÔÆ°²Ê³Ø²Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆþ³ØÄê°÷¡§60Ì¾¡Ë
¢¨¤¤¤º¤ì¤â²¾¾Î
³ØÉô¡¦³Ø²Ê¤ÎÆâÍÆ
¡ÔMIRAIÊ¸²½³ØÉô¡Õ
MIRAIÊ¸²½³ØÉô¤Ï¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹ÃÎÀ¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¡¦»×¹Í¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤È¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤ÎÊ¸²½¤òÁÏ¤ë´¶À¤ò°é¤à³ØÉô¤Ç¤¹¡£µÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤ò¸«¤»¤ë»þÂå¤Î¤Ê¤«¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÊ¸²½¡¦Ê¸³Ø¤ò¤á¤°¤ëÀìÌçÅª¤Ê³Ø¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÊÑ²½¤ËÂ¨¤·¤¿°Õ»Ö¤¢¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤ò½¤ÆÀ¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÔÊ¸·ÏAI¥¸¥§¥Í¥é¥ê¥¹¥È¡Õ¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸Ê¸²½³Ø²Ê
¿Í´Ö¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î³Ø²Ê¡£»ùÆ¸Ê¸³Ø¡¦»ùÆ¸Ê¸²½¡¦À©ºîÁÏºî¤Î3Ê¬Ìî¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÊ¸²½³Ø²Ê
ÆüËÜ¸ì¡¦ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÈÈ¯¿®ÎÏ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬ÀÏÎÏ¡¢Ê¸¾ÏÉ½¸½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¡¢¶µ¿¦¡¢Ê¸²½È¯¿®¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÊ¸²½³Ø²Ê
±Ñ¸ì¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ÇÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£³°¹ñ¸ì¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ä¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¸½¾ì¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë½÷À¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¿Í´ÖÈ¯Ã£²Ê³ØÉô¡Õ
¿Í´ÖÈ¯Ã£²Ê³ØÉô¤Ï¡¢¿Í¤ÎÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ®Ä¹¤òÈ¯Ã£¿´Íý³Ø¡¦¶µ°é³Ø¡¦¹ÔÆ°²Ê³Ø¤Ê¤É¤òÍ»¹ç¤·¤¿»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¦³ØÉô¤Ç¤¹¡£ÆýÍÄ»ù´ü¤«¤éÏ·Ç¯´ü¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯Ã£¤ò²Ê³ØÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¶¦À¸¤¹¤ëÌ¤Íè¼Ò²ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëÎÏ¤ò½¤ÆÀ¡£¸øÇ§¿´Íý»Õ¤ä¶µ°÷¡¢ÊÝ°é»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¿¦¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤äÃÏ°è¤Î¹¬Ê¡¡Ê¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡Ë¤òÄÉµá¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÁÏ¤ê½Ð¤»¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Ã£¿´Íý³Ø²Ê
À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¤³¤³¤í¡×¤ÎÈ¯Ã£¤ò²Ê³ØÅª¤ËÃµµæ¡£¿´Íý³Ø¤ÎÍýÏÀ¤È¸¦µæÊýË¡¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¡Ö¤³¤³¤í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë³Î¤«¤ÊÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ°éÊÝ°é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê
ÍýÏÀ¤ÈÂÎ¸³¤«¤éÀ¸³¶È¯Ã£¤äÌ¤Íè¼Ò²ñ¤òÅ¸Ë¾¡£¶µ°é¡¦ÊÝ°é¤ÎÀìÌçÀ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡¢À¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¹ÔÆ°²Ê³Ø²Ê
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¾ðÊó¹ÔÆ°¤ÎÃÎ¸«¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î»ëÅÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¤ä¡¢¤½¤Î´ðÄì¤Ë¤¢¤ë¿´Íý¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢Ì¤Íè¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
³ØÉôºÆÊÔ¤È¿·³Ø²Ê¤ÎÀßÃÖ¤Ë¸þ¤±¤¿¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê2028Ç¯4·î³«ÀßÍ½Äê¡Ë
https://www.shirayuri.ac.jp/news/2025/002213.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¡¡Âç³Ø·Ð±Ä¿ä¿Ê¼¼
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔÎÐ¥öµÖ1-25
TEL¡§03-3326-1062
FAX¡§03-3326-1076
¥á¡¼¥ë¡§kikaku1@shirayuri.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¡×
ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¤Ï¡¢ÅÁÅý¤¢¤ëÍýÇ°¡ÖÃÎÀ¤È´¶À¤ÎÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿½÷À¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¿Í¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¶¦ÁÏ¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤ÎÊ¸²½¤òÁÏ¤ë¡ÖMIRAIÊ¸²½³ØÉô¡×¡¢¿´Íý¡¦¶µ°é¤Î»ëÅÀ¤ÇÀ¸³¶È¯Ã£¤òÂª¤¨¡¢¹¬Ê¡¤ÊÌ¤Íè¼Ò²ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡Ö¿Í´ÖÈ¯Ã£²Ê³ØÉô¡×¤Ø¿Ê²½¤·¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ì¤Íè¤òÁÏ¤ëÎÏ¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
MIRAIÊ¸²½³ØÉô
»ùÆ¸Ê¸²½³Ø²Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆþ³ØÄê°÷¡§60Ì¾¡Ë
ÆüËÜÊ¸²½³Ø²Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆþ³ØÄê°÷¡§60Ì¾¡Ë¡¡
¹ñºÝÊ¸²½³Ø²Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆþ³ØÄê°÷¡§60Ì¾¡Ë
¿Í´ÖÈ¯Ã£²Ê³ØÉô
È¯Ã£¿´Íý³Ø²Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆþ³ØÄê°÷¡§65Ì¾¡Ë
¶µ°éÊÝ°é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¡¡¡ÊÆþ³ØÄê°÷¡§50Ì¾¡Ë
¼Ò²ñ¹ÔÆ°²Ê³Ø²Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆþ³ØÄê°÷¡§60Ì¾¡Ë
¢¨¤¤¤º¤ì¤â²¾¾Î
³ØÉô¡¦³Ø²Ê¤ÎÆâÍÆ
¡ÔMIRAIÊ¸²½³ØÉô¡Õ
MIRAIÊ¸²½³ØÉô¤Ï¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹ÃÎÀ¤È¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ëÅÀ¡¦»×¹Í¡¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤È¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤ÎÊ¸²½¤òÁÏ¤ë´¶À¤ò°é¤à³ØÉô¤Ç¤¹¡£µÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤ò¸«¤»¤ë»þÂå¤Î¤Ê¤«¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÊ¸²½¡¦Ê¸³Ø¤ò¤á¤°¤ëÀìÌçÅª¤Ê³Ø¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÊÑ²½¤ËÂ¨¤·¤¿°Õ»Ö¤¢¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤ò½¤ÆÀ¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÔÊ¸·ÏAI¥¸¥§¥Í¥é¥ê¥¹¥È¡Õ¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸Ê¸²½³Ø²Ê
¿Í´Ö¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤Îºß¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î³Ø²Ê¡£»ùÆ¸Ê¸³Ø¡¦»ùÆ¸Ê¸²½¡¦À©ºîÁÏºî¤Î3Ê¬Ìî¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÊ¸²½³Ø²Ê
ÆüËÜ¸ì¡¦ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ÈÈ¯¿®ÎÏ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬ÀÏÎÏ¡¢Ê¸¾ÏÉ½¸½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¡¢¶µ¿¦¡¢Ê¸²½È¯¿®¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÊ¸²½³Ø²Ê
±Ñ¸ì¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ÇÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£³°¹ñ¸ì¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ä¹ñºÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¸½¾ì¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë½÷À¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¿Í´ÖÈ¯Ã£²Ê³ØÉô¡Õ
¿Í´ÖÈ¯Ã£²Ê³ØÉô¤Ï¡¢¿Í¤ÎÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ®Ä¹¤òÈ¯Ã£¿´Íý³Ø¡¦¶µ°é³Ø¡¦¹ÔÆ°²Ê³Ø¤Ê¤É¤òÍ»¹ç¤·¤¿»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¦³ØÉô¤Ç¤¹¡£ÆýÍÄ»ù´ü¤«¤éÏ·Ç¯´ü¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯Ã£¤ò²Ê³ØÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¶¦À¸¤¹¤ëÌ¤Íè¼Ò²ñ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëÎÏ¤ò½¤ÆÀ¡£¸øÇ§¿´Íý»Õ¤ä¶µ°÷¡¢ÊÝ°é»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¿¦¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤äÃÏ°è¤Î¹¬Ê¡¡Ê¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡Ë¤òÄÉµá¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÁÏ¤ê½Ð¤»¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Ã£¿´Íý³Ø²Ê
À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¤³¤³¤í¡×¤ÎÈ¯Ã£¤ò²Ê³ØÅª¤ËÃµµæ¡£¿´Íý³Ø¤ÎÍýÏÀ¤È¸¦µæÊýË¡¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¡Ö¤³¤³¤í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë³Î¤«¤ÊÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ°éÊÝ°é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³Ø²Ê
ÍýÏÀ¤ÈÂÎ¸³¤«¤éÀ¸³¶È¯Ã£¤äÌ¤Íè¼Ò²ñ¤òÅ¸Ë¾¡£¶µ°é¡¦ÊÝ°é¤ÎÀìÌçÀ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡¢À¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¹ÔÆ°²Ê³Ø²Ê
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¾ðÊó¹ÔÆ°¤ÎÃÎ¸«¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î»ëÅÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¿Í´Ö¤Î¹ÔÆ°¤ä¡¢¤½¤Î´ðÄì¤Ë¤¢¤ë¿´Íý¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢Ì¤Íè¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
³ØÉôºÆÊÔ¤È¿·³Ø²Ê¤ÎÀßÃÖ¤Ë¸þ¤±¤¿¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê2028Ç¯4·î³«ÀßÍ½Äê¡Ë
https://www.shirayuri.ac.jp/news/2025/002213.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¡¡Âç³Ø·Ð±Ä¿ä¿Ê¼¼
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔÎÐ¥öµÖ1-25
TEL¡§03-3326-1062
FAX¡§03-3326-1076
¥á¡¼¥ë¡§kikaku1@shirayuri.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/