浮体式洋上風力技術研究組合（FLOWRA）とロイド船級協会（LR）は、2026年3月16日、浮体式洋上風力分野における技術開発協力の可能性を検討するための覚書（MOU）を締結しました。両者は今後、浮体式洋上風力の開発に関する協力の可能性を探っていきます。

FLOWRAは、海外の機関と連携しながら、浮体式洋上風力の共通基盤技術の研究開発を行い、コストとリスクの低減を目指す技術研究組合です。

ロイド船級協会は、海事およびオフショア産業向けに船級認証およびコンプライアンスサービスを提供する世界的な企業であり、その深い技術力と専門性によって国際的に信頼されています。260年以上の歴史を持ち、資産のライフサイクル全体を通じて顧客を支援し、世界の海洋経済における安全性・性能・持続可能性の向上に貢献しています。

浮体式洋上風力技術研究組合 理事長、寺粼正勝氏からのコメント

世界で最も長い歴史を持つ英国の権威ある船級協会であるロイド船級協会と協力協定を締結できたことを、大変うれしく、また誇りに思います。 再生可能エネルギーの推進と持続可能な社会の実現は、私たちにとって極めて重要な使命です。特に浮体式洋上風力発電は、海洋資源を最大限活用しながら環境への影響を最小限に抑え、大規模な電力供給を可能にするエネルギー源として、国内外で大きな期待が寄せられています。 ロイド船級協会との協力により、設計・建造・運用における国際基準や専門知識を取り入れながら、世界基準に沿った技術開発を進めることができ、日本の浮体式洋上風力技術が世界市場においてさらに信頼を高めていくものと確信しています。 本協力協定が、日本および世界における浮体式洋上風力の発展に貢献し、より持続可能な未来の創造につながることを強く期待しています。

ロイド船級協会 再生可能エネルギー部門ディレクター、マニュエル・ルイス からのコメント

浮体式洋上風力の成功的な導入には、イノベーション・安全性・国際的に認められた基準の強い連携が不可欠です。FLOWRAとの協力を通じて、LRはグローバルな認証およびエネルギー資産保証の専門知識を提供し、技術リスクの低減、プロジェクト開発コストの最適化、不確実性の削減を支援することで、浮体式洋上風力の導入加速に貢献してまいります。また、

FLOWRAのような日本の産業リーダーと密接に協力することで、日本の風力発電の国家目標の達成だけでなく、世界の海事・オフショアエネルギー転換にも貢献する、安全でスケーラブルなプロジェクトの実現を目指します。

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ロイド 船級協会について

"信頼できる海事アドバイザー、また顧客とのパートナーシップで、海運・経済全体のパフォーマンスを促進"

ロイド船級協会（Lloyd's Register: LR）は、海事工学と技術を専門とする世界的なプロフェッショナル・サービス・グループです。海事産業における世界初の船級協会として、設立以降、260年以上の歴史を持ち、船舶の安全基準の設定と向上に尽力しています。

今日、LRは、海事産業および海洋・オフショア産業における船級およびコンプライアンス・サービスのリーディング・プロバイダーとして、顧客の安全を守り、かつ環境コンプライアンスに適合した資産を設計、建造、運用できるよう支援しています。

また、船体パフォーマンスの最適化、また航海上の運航業務最適化に関するアドバイスや、支援、またソリューションを提供し、顧客のデジタル化に向けた機能性を強化しています。当社のデジタル・ソリューションは2万隻以上の船舶に利用されています。

ゼロ・エミッションに向けた業界における競争において、当社の研究、技術的専門知識、業界初の取り組みは、安全で持続可能な海事エネルギーへの移行を支援しています。

またロイド・レジスター・グループは、ロイド・レジスター財団（Lloyd's Register Foundation）の完全所有であり、政治的にも財政的にも独立した世界的な慈善団体で、安全と教育を促進しています。

詳しくはウェブサイトwww.lr.org をご参照ください。

当件に係る報道関係者のお問合せ先

Harris Glenn（ロイド船級協会）

Glenn.Harris@lr.org

吉田麻貴（日本語：スターマリン・パブリックリレーションズ株式会社）

maki@starmarinepr.com

Floating Offshore Wind Technology Research Association (FLOWRA)〒105-0004東京都港区新橋1-1-13アーバンネット内幸町ビル3FCROSSCOOP内E-Mail：info@flowra.or.jpWeb: https://flowra.or.jp/en/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/flowrajapan/

Lloyd's Register71 Fenchurch Street, LondonEC3M 4BSUnited KingdomEmail: ExtComms@LR.orgWebsite: https://www.lr.org/en/services/classification-certification/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lloyd's-register/