STPR新グループ『とぅるりぷ - True＆Lip 』始動！『STPR Family Festival!!2026 in Ｋアリーナ横浜 』でデビュー決定 ！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True＆Lip Prod.STPR MUSIC (読み:とぅるーあんどりっぷ/通称「とぅるりぷ」)」が誕生し、活動を開始したことをお知らせいたします。

「とぅるりぷ - True＆Lip Prod.STPR MUSIC」は、「STPR BOYS PROJECT」※から誕生した2組目のグループで、STPRとしては「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」に続く6組目のグループとなります。

メンバーは「そあら」「ものくろ」「パルオ」「つきしろやしろ。」「はりま」「まひろまる。」の6名で構成されており、歌や動画配信、ライブなどを中心に活動してまいります。

2026年3月14日(土)18:00よりとぅるりぷYouTube公式チャンネルにて実施した生配信では、まず先輩クリエイターの、ななもり。(すとぷり)・ころん(すとぷり)・ばぁう(騎士X - Knight X -)・ちぐさくん(AMPTAKxCOLORS)・心音(めておら - Meteorites -)・らお(すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC)が登場。新メンバーをひとりずつ呼び込み、グループ名、メンバー、アーティスト写真を発表。あわせて、2026年3月28日(土)・29日(日)にKアリーナ横浜で開催される大型ライブイベント『STPR Family Festival!! 2026』への出演およびグループ初となるオリジナル曲のお披露目、公式ファンクラブの発足、さらに初のワンマンライブ開催も発表いたしました。

「とぅるりぷ - True＆Lip Prod.STPR MUSIC」は、今後、毎週土曜18:00からYouTube公式チャンネルにて生配信を行っていきます。ぜひ、生配信とともに今後の活動にご注目ください。

※ 新たにSTPR所属のアイドルグループまたはアーティストとしてデビューを目指す新規クリエイターが集うクリエイターコミュニティ

本配信のアーカイブは以下よりご覧いただけます。

URL：https://youtube.com/live/ALk4euTbdUU?feature=share

■2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True＆Lip Prod.STPR MUSIC」メンバー

― そあら ―

水色担当。

ゲームとトークが大好きで元気いっぱいの末っ子キャラ。

ゲーム「League of Legends」が得意で、最高ランクはダイアモンド。

歌みたやゲーム実況などの動画配信を中心に活動中。

底抜けに明るい性格と配信者としての経験を活かし、グループを盛り上げる存在。やるときはしっかりやる、頼れる一面も持つ。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@soara_nico

公式X：https://x.com/amai_nico

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@soara_n

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/c:amai_nico

― ものくろ ―

白色担当。

生配信や歌みたで活動する、グループ随一の中低音イケボを持つ京都弁のお兄さん。

京都弁×ASMRという独自の世界観でリスナーを魅了する。

かつて路上ライブで磨いた伸びやかで透明感のある歌声は、バラードやエモーショナルな楽曲との相性も抜群。

料理が得意で幅広いジャンルの料理を作れる。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Monokuro_days

公式X：https://x.com/MonoKuro_days

公式TikTok：https://www.tiktok.com/tiktok.com/@monokuro_kun

公式ツイキャス：https://search.twitcasting.tv/monokuro_days

― パルオ ―

ピンク色担当。

福岡が生んだ、とぅるりぷの“賑やかし担当”

ゲーム実況のショート動画を中心に活動中。自身のオリジナル曲では作詞作曲を手がけるなど、音楽分野にも強みを持つ。

笑いの絶えない楽しい動画や配信も魅力のひとつ。ボケ担当・ムードメーカーとして活躍。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@paruo_urusai

公式X：https://x.com/PARUO49N

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@user5013854948062

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/paruo49n

― つきしろやしろ。 ―

紫色担当。

V系とお酒を愛する福岡出身の九州男児。

自称「とぅるりぷの国宝級ビジュアル担当」。

歌みたを中心にイラスト関連のYouTube動画投稿など配信活動を行う。元イラストレーターでMV制作も手がけるマルチな才能を発揮。ただしゲームだけは好きだが得意ではない。

全力スタイルで突き進みつつ、メンバーを見守るとぅるりぷのお兄さん。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@yashiro_T

公式X：https://x.com/Yq4Ro_

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tuki_y_illust

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/c:yqshiro_

― はりま ―

オレンジ色担当。

ASMR配信を中心に、甘く少し意地悪な雰囲気の配信スタイルが人気。

突き刺すような迫力と優しく包み込むような声を武器に、幅広いジャンルの歌みた動画を中心に活動中。

グループではサウナ部長。10年間サッカーを続けた経験を持ち、スポーツにも全力。

公式YouTube：https://youtube.com/@harima_ha

公式X：https://x.com/harima_ha

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@harima_ha

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/c:harima_

― まひろまる。 ―

黄色担当。

大阪生まれ大阪育ち。

軽快なトークに加え、日常会話程度の英語も操る多才な一面を持つインテリ関西人。鋭いツッコミを武器に、生配信や動画投稿を中心に活動中。

ゲーム「VALORANT」を得意としており、アセンダント到達経験あり。

「とにかく何にでも挑戦する」姿勢で、グループの勢いを加速させる。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@mahiromaru_2525

公式X：https://x.com/Ene_Mahiro

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mahiromaru_stprboys

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/c:mahiromaru_2525

■「とぅるりぷ - True＆Lip Prod.STPR MUSIC」A写＆公式SNS

YouTube：https://www.youtube.com/@True_Lip



X：https://x.com/STPR_NEXTgroup



TikTok：https://www.tiktok.com/@stpr_nextgroup

■『STPR Family Festival!! 2026 in Kアリーナ横浜』でデビュー決定

「とぅるりぷ」は、2026年3月28日(土)・29日(日)にKアリーナ横浜で開催される大型ライブイベント『STPR Family Festival!! 2026』への出演が決定しています。本公演がグループとしてのデビューステージとなり、ステージではグループ初のオリジナル曲を披露予定です。

【公演タイトル】STPR Family Festival!! 2026

【開催日】

- 2026年3月28日(土) 開場 16:00/開演 17:30

- 2026年3月29日(日) 開場 11:30/開演 13:00

【会場】Kアリーナ横浜 〒220-8507 横浜市西区みなとみらい6-2-14

【特設サイト】https://festival.stpr.com/2026

■公式ファンクラブ発足決定

「とぅるりぷ」の公式ファンクラブが発足いたします。ファンクラブサイトでは、会員限定コンテンツの配信やチケット先行受付など、さまざまな特典を予定しています。

※詳細につきましては、毎週土曜18:00からの「とぅるりぷ」公式生配信や公式Xなどでお知らせいたします

■初ワンマンライブ開催決定

「とぅるりぷ」初となるワンマンライブの開催が決定いたしました。なお、新グループによるワンマンライブ開催としては、STPR史上最速となります。

【開催日】2026年4月25日(土)・4月26日(日)

【会場】Harevutai 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza池袋1F

【チケット情報】

2026年3月21日(土)からFC最速先行で受付スタート予定

※詳細につきましては、毎週土曜18:00からの「とぅるりぷ」公式生配信や公式Xなどでお知らせいたします

■各メンバーによるコメント＆メッセージ

１.グループ結成の喜びコメント ２.リスナー(ファンの呼称)さんへのメッセージ

― そあら ―

１.自分にとってすとぷりさんは活動を始める憧れでありきっかけです。憧れて1度はグループを組んだこともあったし色んな経験をしました。

ずっとグループ活動がしたい、誰よりもリスナーさんを幸せにできて楽しいを届けられる最高のグループにしたい。

昔の自分の未熟さで失敗してしまったからこそ

今回はリベンジだし人生最後の挑戦だと思ってます。

自分にできる全力でとぅるりぷを盛り上げ、リスナーさんとメンバーと夢をつかみます！

２.去年デビューができなかった時も、今までの活動も

いつだって声を上げて応援してくれる君がいたから何度だって諦めずに立ち上がってこれたよ

これからはもっと素敵な景色を一緒に見ようね

新しく知ってくれたリスナーさんにも、とぅるりぷが、メンバーが、そあらが楽しいを届けて好きになって応援して貰えるように

全身全霊で活動をお届けします！おれたちの同棲生活や活動もお楽しみに！

― ものくろ ―

１.まずは率直に新グループ結成、そしてそのメンバーとして活動できることが本当に嬉しいです！僕たちはSTPRBOYSという場所でグループ結成を夢見て活動してきました。そのメンバーと新たに前に進むことができること、そしてそこから応援してくださったリスナーさんに一つ恩返しができたということが何よりうれしいです

２.グループ名『True＆LIP』には「永遠の愛を誓う」という意味を込めました。僕たちは応援してくださるリスナーさんと永遠の愛を誓い、一緒に大きくなっていくグループにしていきたいです。

僕たちは君と一緒に頑張りたい。絶対に幸せにするから、飛び込んでおいで？

― パルオ ―

１.一気に力が抜けたと同時に、さらに身が引き締まりました！昨年デビューできず悔しい思いをし、そこからデビューに向けて沢山準備、努力してきました。同じ悔しい思いをしたリスナーさん、出会ってくれて応援してくれている、デビューを信じてくれてるリスナーさんにこういう形で恩返しできるのが本当に嬉しいです！

２.これまで応援してくれた子、これから応援してくれる子。どっちも大切だよ。

推し活に歴は関係ないと思ってる。今であったから運命で、今出会えたから俺の事をこんなに好きになってくれたって思ってる。俺と一緒に楽しい事、幸せなこと沢山思い出作ろうな！大好きだよ。

― つきしろやしろ。 ―

１.STPRFamilyに入ることができて心から光栄です

これから色んな夢、景色を仲間とリスナーさんとグループで見ることができると思うと、

楽しみで仕方がありません。グループで沢山の思い出作っていきます。

絶対に最高のグループにします。

２.いつも応援してくれてありがとう。

君達の応援のおかげでここまで来ることができました。

夢のスタートラインに立つことができました。

これから隣で、同じ景色をみていこう。

絶対に夢を叶えるし、沢山の思い出をこれからたくさん作っていこうね。

僕の人生のヒロインで主演でいてください。

絶対後悔させない。

僕から目逸らさないでね。

これからの活動も応援よろしくお願いします。

― はりま ―

１.めちゃくちゃ嬉しいです。

第1弾のデビューに選ばれなかったあの日。

「自分には何が足りなかったのか」「どうすれば選ばれるのか」

そのことばかり考えていました。

やったことのないことにも挑戦して、可能性を感じたものには全部向き合って、

あの悔しさをバネに、この一年ずっと走り続けてきました。

グループとしてデビューになった今でもその挑戦は決して止めません。

歌も、セリフ配信も、オレができる全部で誰より泥臭く、誰より勝ちにこだわって

チームを引っ張っていきます。

２.ファンの君へ。

「デビューする」

BOYSに入ってから、何度も何度も言い続けてきた言葉を

やっと叶えることができたよ。

グループでワンマンをやる。デカいステージでライブをする。叶えたい夢が、まだ山ほどある。

俺がその夢を一つずつ叶えていく瞬間を、全部、一番近くで見ていてほしい。

これからも輝き続けることを約束する。

君にとってのNO.1でいる。

オレと一緒にいこう。

― まひろまる。 ―

１.STPR BOYSとして歩んできた時間の先に、とぅるりぷとして新しいスタートを迎えられることを本当に嬉しく思っています。これまで出会い、応援してくれたみんながいたからこそだと思っています！

これから始まる新しい時間がとても楽しみです！

２.これまで出会ってくれたみんなも、これから出会うみんなも、

とぅるりぷとまひろまる。の活動を一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです！

これからもみんなと一緒に、たくさん笑って、たくさん思い出を作っていけたらいいなと思っています。

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/