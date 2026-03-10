¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶ÌÀîÂç³Ø¡Û ´Ñ¸÷³ØÉô¡¦¶µ°é³ØÉô ´ë²è¡¢±¿±Ä¡¡Âè5²ó¡Ö¹â¹»À¸¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×·è¾¡Âç²ñ·ë²ÌÈ¯É½¡¡¡Á¡Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤òÄÌ¤¸¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡È¤Þ¤Á¡É¤Î³èÀ²½¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡×¡Á
¶ÌÀîÂç³Ø´Ñ¸÷³ØÉô¡¦¶µ°é³ØÉô¡ÊÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡¿³ØÄ¹¡§¾®¸¶°ì¿Î¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÊç½¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿Âè5²ó¡Ö¹â¹»À¸¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î·è¾¡Âç²ñ¤ò¡¢2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¶ÌÀîÂç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤òÄÌ¤¸¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡È¤Þ¤Á¡É¤Î³èÀ²½¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¹â¹»À¸¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ°è²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢´Ñ¸÷¤Î»ëÅÀ¤«¤é²ò·èºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè5²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë472¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Æþ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·è¾¡Âç²ñ·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤â³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.tamagawa.ac.jp/college_of_tourism/news/detail_0058.html
Âè5²ó¹â¹»À¸¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È_Æþ¾Þ¼Ô½¸¹ç¼Ì¿¿
¢£ ·è¾¡Âç²ñ·ë²Ì
¡ãÍ¥¡¡¾¡¡§´Ñ¸÷Ä£Ä¹´±¾Þ¡ä
¡¡ºùµÖ¹âÅù³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔËÌ¶è¡Ë µ×Ìî ¼·ºé¤µ¤ó
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖÃÎ¤ì¤Ð¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¹â»³¡¡¿®½£¹â»³Â¼¤Î³èÀ²½¥×¥é¥ó¡×
¡ã½àÍ¥¾¡¡§¶ÌÀîÂç³Ø³ØÄ¹¾Þ¡ä
¡¡ÅìËÌ³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»¡ÊµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡Ë Æþ¹¾ ÈþÐÔÎÜ¤µ¤ó
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÅÐÊÆ»Ô¡×
¡ãÂè3°Ì¡§¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡ä
¡¡¾¼ÏÂ³Ø±¡½¨±Ñ¹âÅù³Ø¹»¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡ËÂç¼¼ ÍÚ¹á¤µ¤ó¡¢À¾Ã« ºÌ²Ö¤µ¤ó¡¢ÏÂÅÄ ¼Ó·î¤µ¤ó
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖÅçÅÄ¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×
¡ã¶ÌÀîÂç³Ø¶µ°é³ØÉôÄ¹¾Þ¡ä
¡¡¸©Î©¶ÌÅç¾¦¶È¹âÅù³Ø¹»¡Ê²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¡Ë Ãæ°æ Æ·Èþ¤µ¤ó¡¢Éú¸« ¼ÓÆà¤µ¤ó
¡¡ÁÒÉß¿é¾¾¹âÅù³Ø¹» ¡Ê²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¡Ë ¡¡ É±Ï© è½Æà¤µ¤ó¡¢¿¹Èø Èþºé¤µ¤ó
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖÃãÆ»¡ßºÂÁµ¡ßÏ·ÊÞ¡á¶ÌÅç¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¡¡Ý¹â¹»À¸¤¬¤Ä¤Ê¤°ÅÁÅý¤ÈÌ¤Íè¤Î±ï¡Ê¤¨¤Ë¤·¡Ë¡Ý¡×
¡ã¶ÌÀîÂç³Ø´Ñ¸÷³ØÉôÄ¹¾Þ¡ä
¡¡¿·Åç³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¡Ê·²ÇÏ¸©°ÂÃæ»Ô¡Ë ¿¼ÄÅ ¤ê¤â¤µ¤ó¡¢¶áÆ£ ÎÃÂÀ¤µ¤ó
¡¡ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØÂèÆó¹âÅù³Ø¹»¡Ê·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¡Ë Àô Î¶Ç·²ð¤µ¤ó
¡¡¸©Î©¹âºê½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¡Ê·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¡ËÊ¿»³ ¼ÓºÚ¤µ¤ó
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¸ø±é´Õ¾Þ¤ÎÍ¾±¤ÅÔ»Ô¹âºê¡×
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
Æü¡¡¡¡Äø¡¡¡§¡¡¡Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Á2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê·è ¾¡ Âç ²ñ¡Ë 2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë
Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡¡¡§¡¡¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼Æ°²è¤ò»ëÄ°¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ë²è½ñ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆ°²èÄó½Ð¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·è¾¡Âç²ñ
ÂÐ¡¡¡¡¾Ý¡¡¡§¡¡Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¡Ê1¥Á¡¼¥à1Ì¾¡Á4Ì¾¡Ë
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡¡¡§¡¡¹â¹»À¸´Ñ¸÷¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸å¡¡¡¡±ç¡¡¡§¡¡´Ñ¸÷Ä£
¶¨ÎÏ´ë¶È¡¡¡§¡¡
¡¡Åì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢JTB¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡¢ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´
¡¡Æ»¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¡¢ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¢¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¡¢¥¿¥Þ¥¬
¡¡¥ï ¥¤¡¼ ¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢Åìµþ³¤¾åÆüÆ°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼TOKIO¡¢
¡¡Åìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±¡¢À¾¾¾Àß¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢
¡¡TOCÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¢¥¢¥Ç¥³¡¢¥¥å¥ê¡¼¡¢J:COM¡¢JTB¥Ä
¡¡¡¼¥ê¥º¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
´ë²è±¿±Ä¡¡¡§¡¡¶ÌÀîÂç³Ø¡¡´Ñ¸÷³ØÉô¡¦¶µ°é³ØÉô
¥Æ ¡¼ ¥Þ¡¡ ¡§¡¡
¡Ø¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤òÄÌ¤¸¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡È¤Þ¤Á¡É¤Î³èÀ²½¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡Ù
¡¡¡ ¡È¤Þ¤Á¡É¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼Ã±°Ì¤Ç¹Í¤¨¤ë
¡¡¢ SDGs17¤ÎÌÜÉ¸¤ò1¤Ä°Ê¾å´Þ¤á¤ë
¡¡£ Ã±¤Ê¤ëÎ¹¹Ô¥×¥é¥ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È
¿³ºº¹àÌÜ¡¡¡§
¡¡¡ ¥¢¥¤¥Ç¥¢À¡Ê¿·µ¬À¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¢¤ë¤«¡Ë
¡¡¢ Ê¬ÀÏÎÏ¡Ê¼çÄ¥¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Î»ÈÍÑ¡¦Ê¬ÀÏ¡¦É½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ë
¡¡£ ÏÀÍýÀ¡Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò·èºö¤ÎÂÅÅöÀ¡¢Ç¼ÆÀ´¶¡¢»ñÎÁ¹½À®¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¡Ë
¡¡¤ ·×²èÀ¡Ê¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¡¢·×²è¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¡Ë
¡¡¥ »ÈÌ¿´¶¡ÊSDGs¤È¤Î´ØÏ¢À¡¢Äó°Æ¤Î¤¤Ã¤«¤±¡¢¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ë
¡¡¦ É½¸½ÎÏ¡Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ëÆâÍÆ¡¢¼æ¤¤Ä¤±¤ë¹©É×¤äÁê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¤«¡Ë
¢£ ¾å°ÌÆþ¾Þ¥Á¡¼¥à¤ÎÈ¯É½ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÍ¥¾¡¡§´Ñ¸÷Ä£Ä¹´±¾Þ¡Û
¡¡ºùµÖ¹âÅù³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔËÌ¶è¡Ë¡¡µ×Ìî ¼·ºé¤µ¤ó
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖÃÎ¤ì¤Ð¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¹â»³¡¡¿®½£¹â»³Â¼¤Î³èÀ²½¥×¥é¥ó¡×
¡ãÈ¯É½³µÍ×¡ä
Â¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÈôÂÍ¹â»³¡×¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ä¤¹¤¯Ç§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¤Ä¹Ìî¸©¡¦¿®½£¹â»³Â¼¤Î²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢Â¼¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¡Ê¥ï¥¤¥ó¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¡¢²¹Àô¡¢¥¸¥Ó¥¨Åù¡Ë¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸²½¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ÇÂ«¤Í¤ë¡Ö¾®¥Õ¥é¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÂç¿Í¤Ë¹Ê¤ê¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ê¡Ö¤ª¤È¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥é ¥ó¥É²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾®¥Õ¥é¥ó¥¹Àë¸À¡×¡Ö¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÀßÃÖ¡×¡ÖÂÎ¸³¥×¥é¥ó³«È¯¡×¤Î3 ÃÊ³¬¤òÀßÄê¤·¡¢ÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤º¤ËÃå¼ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£Ìó 34 ²¯±ß¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤ß¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ëÇ®°Õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºùµÖ¹âÅù³Ø¹»_È¯É½
ºùµÖ¹âÅù³Ø¹»_É½¾´
¡Ú½àÍ¥¾¡¡§¶ÌÀîÂç³Ø³ØÄ¹¾Þ¡Û
¡¡ÅìËÌ³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»¡ÊµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡Ë¡¡Æþ¹¾ ÈþÐÔÎÜ¤µ¤ó
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÅÐÊÆ»Ô¡×
¡ãÈ¯É½³µÍ×¡ä
µÜ¾ë¸©ÅÐÊÆ»Ô¤ÇÀ¹¤ó¤ÊÃÜ»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µí¤Î¡È¤²¤Ã¤×¡É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥á¥¿¥ó¥¬¥¹¡Ê¹â¤¤²¹¼¼¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¡Ë¤¬´Ä¶¤ËÍ¿¤¨¤ëÉé²Ù¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¿¥ó¤ò 90%°Ê¾åºï¸º¤Ç¤¤ë³¤Áô¡Ö¥«¥®¥±¥Î¥ê¡×¤ò»ôÎÁ¤Ëº®¤¼¤Æ°é¤Æ¤ë´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤ò³«È¯¤¹¤ë¡Ö¤È¤á¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÜ¾ë¸©±è´ßÉô¤ÎÄ®¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³¤Áô¤òÍÜ¿£¡¦ÍøÍÑ¤¹¤ë¡Ö³¤ÃÜÏ¢·È¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê»ñ¸»½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¡£J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ CO2 ºï¸ºÊ¬¤ò¼ý±×²½¤·¡¢¡Ö´Ä¶¡ß¿©¡ß´Ñ¸÷¡×¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë²è´üÅª¤Ç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ÅìËÌ³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»_È¯É½
ÅìËÌ³Ø±¡¹âÅù³Ø¹»_É½¾´
¡ÚÂè£³°Ì¡§¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡Û
¡¡¾¼ÏÂ³Ø±¡½¨±Ñ¹âÅù³Ø¹»¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡ËÂç¼¼ ÍÚ¹á¤µ¤ó¡¡À¾Ã« ºÌ²Ö¤µ¤ó¡¡ÏÂÅÄ ¼Ó·î¤µ¤ó
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖÅçÅÄ¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×
¡ãÈ¯É½³µÍ×¡ä
¹âÎð²½¤äÃãÈª¤Î¿êÂà¡¢¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥éÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±»Ô¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ªÃã¡×¤È¡ÖÃãÈª¡×¤ò³è¤«¤·¤¿¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±´Ñ¸÷¡ÖÅçÅÄ¥°¥ê¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ EV ¼°¥È¥¥¥¯¥È¥¥¥¯¤ÇÈþ¤·¤¤ÃãÈª¤ò½ä¤ê¡¢¹ÌºîÊü´þÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¤ªÃã¤Î°û¤ßÈæ¤ÙÅù¤òÄó¶¡¤·¡¢¸Þ´¶¤Ç¤ªÃã¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÊÉ÷·Ê¤â³°Éô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¼ý±×¤ò¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é²þÁ±¤Ë´Ô¸µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÅçÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¤ªÃãÂÎ¸³¡×¤È¤¤¤¦¶¯¸Ç¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ³Ø±¡½¨±Ñ¹âÅù³Ø¹»_È¯É½
¾¼ÏÂ³Ø±¡½¨±Ñ¹âÅù³Ø¹»_É½¾´
¡üÂè5²ó¹â¹»À¸¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡·è¾¡Âç²ñ·ë²ÌÈ¯É½
https://www.tamagawa.ac.jp/college_of_tourism/news/detail_0058.html
¡ü ¶ÌÀîÂç³Ø ´Ñ¸÷³ØÉô
https://www.tamagawa.ac.jp/college_of_tourism/
¡ü ¶ÌÀîÂç³Ø ¶µ°é³ØÉô
https://www.tamagawa.ac.jp/education/index.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¶ÌÀî³Ø±à¡¡¶µ°é¾ðÊó¡¦´ë²èÉô¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¶ÌÀî³Ø±à6-1-1
TEL¡§042-739-8710
FAX¡§042-739-8723
¥á¡¼¥ë¡§pr@tamagawa.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
