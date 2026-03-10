株式会社ボイス(代表：野中 一矢)は、東証公式データをAIが自動収集・多角分析し、個人投資家の「銘柄の調べ方がわからない」を解決する銘柄探索ツール「かぶHUNT(カブハント) https://kabuhunt.com 」を3月にリリースしました。SNSの噂や他人の意見に頼るのではなく、データを根拠に自分で選ぶ。そんな投資体験を、すべての人に届けます。





かぶHUNTのサービスロゴ





■「調べ方がわからない」という見えない壁

投資に関する情報は、かつてないほど溢れています。SNS、動画、記事。しかし、多くの個人投資家が抱えている本当の悩みは、情報の少なさではありません。

- どの数字を、どう見ればいいのかわからない

- 調べ方がわからないから、他人の結論に頼るしかない

- 気づけば「なんとなく」で買ってしまっている





この問題の本質は、「データがない」ことではなく、「調べ方が示されていない」ことにあると考えました。情報はある。しかし、それをどう読み、どう判断につなげるかが、個人投資家には届いていなかったのです。

この課題を解決するために、銘柄探索ツール「かぶHUNT」を開発しました。









■なぜ「初心者こそ、調べ方」なのか

投資経験が浅いほど、噂や断定的な情報に影響を受けやすくなります。しかし、それは知識不足が原因ではありません。「何を、どう調べればいいか」という道筋そのものが、個人投資家に提供されてこなかった。これは構造的な問題です。

プロの機関投資家は、膨大なデータと専門ツールを駆使し、明確な分析プロセスに沿って投資判断を行っています。一方、個人投資家には同じデータがあっても、「どこから手をつければいいのか」がわからない。この差は、能力の差ではなく、調べ方の差です。





かぶHUNTは、この差を埋めるために生まれました。

「PERやROEの数字を見ても、結局この株が良いのか分からない」

そんな悩みを解決するために、AIが東証公式データと決算情報を自動で分析。ファンダメンタル(業績・財務)とテクニカル(株価の動き)の両面から、銘柄ごとに5つの軸でスコア化し、強みと弱みを見える化します。

たとえば、ある銘柄を開くと次のように表示されます。





【ファンダメンタル分析】

成長性 B(68点)：売上成長率、営業利益成長率の推移から評価

収益性 A(82点)：ROE、営業利益率、利益の質から評価

割安性 C(45点)：PER、PBR、配当利回りを同業種とバリュエーション比較

安全性 A(85点)：自己資本比率、負債比率、キャッシュフローから評価





【テクニカル分析】

勢い B(62点)：株価トレンド、出来高、移動平均線・RSIから評価





開いた瞬間に「ファンダメンタルは堅実だが、バリュエーション(割安性)には注意」と分かります。

決算書を読み込む必要も、指標の意味を一つずつ調べる必要もありません。

自分で調べる時間がなくても、根拠のある判断ができる。

その体験を、すべての個人投資家に届けます。









■すべての個人投資家の"標準装備"へ

私たちが目指すのは、かぶHUNTが個人投資家にとっての"当たり前のツール"になることです。

これまで、データに基づく銘柄分析は、専門知識を持つ一部の投資家だけのものでした。しかし、投資判断の質を左右するのは、経験年数ではなく、正しい調べ方を持っているかどうかです。

だからこそ、かぶHUNTは無料プランから始められ、有料プランも月額980円に設定しました。高額なツールや情報商材に頼らなくても、誰もがデータに基づいて判断できる。そんな世界を実現したいと考えています。





初心者からベテランまで、「まず、かぶHUNTで調べる」。投資の新しいスタンダードを、私たちは創っていきます。









■サービス概要

サービス： かぶHUNT(カブハント)

内容 ： 東証公式データを基盤としたAI銘柄探索・分析ツール

対象 ： 東証上場銘柄

料金 ： Freeプラン(無料・制限あり)

Proプラン

-月払い 月額980円・無制限

-年払い 7800円(月額650円・無制限)

URL ： https://kabuhunt.com









■免責事項

本サービスは、公開情報を基にした分析結果を提供するものであり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。最終的な投資判断は、ご自身の責任において行ってください。









■株式会社ボイスについて

所在地 ： 佐賀県佐賀市川副町大字小々森146-1 九三ビルディング206号

代表者 ： 代表取締役 野中 一矢

事業内容： DENBA販売事業、WEB制作、マーケティング

URL ： https://uboice.com