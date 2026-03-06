¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ê¿á¹©Ì³Å¹¡ÛºßÂðÈòÆñ¤ò¿·´ð½à¤Ë¡£¥µ¡¼¥Ñ¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖËÉºÒ¥»¥Ã¥È¡×ÇÛÉÛ³«»Ï
Êë¤é¤·¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ËÉºÒ¤òÆü¾ï¤ÎÈ÷¤¨¤Ë
³ô¼°²ñ¼Ò·ê¿á¹©Ì³Å¹¡ÊËÜ¼Ò¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÃÝËÜ ¾¡¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹½»¸Í¢¨1¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºßÂðÈòÆñ¢¨2¸þ¤±¡ÖBOSAI STARTER SET¡Ê°Ê²¼¡¢ËÉºÒ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤ÎÇÛÉÛ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÃ¦ÃºÁÇ²½¡×¡Ö´Ä¶ÇÛÎ¸¡×¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡¦²÷Å¬À¡×¡ÖÃÏ°è¶¦À¸¡×¤ò½ÅÅÀ¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë·Ç¤²¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÉºÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKOKUA¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ºßÂðÈòÆñ¸þ¤±¡ÖËÉºÒ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡ÖºßÂðÈòÆñ¡×¤Î½ÅÍ×À¤Î¼þÃÎ¤È¡¢µï½»¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¼«½õ¡×¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤è¤ê¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤Ï¡¢»ØÄêÈòÆñ½ê¤Ø¤Î°ÜÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½»¤ß´·¤ì¤¿¼«Âð¤ÇÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡ÖºßÂðÈòÆñ¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¡Ö»ØÄêÈòÆñ½ê¤Î¼ýÍÆ¿Í¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¡×¤ä¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò³ÎÊÝ¡×¤òÍýÍ³¤ËºßÂðÈòÆñ¤òÁªÂò¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µï½»¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Æüº¢¤«¤éÈ÷¤¨¤ë¡Ö¼«½õ¡×¤ÎÌò³ä¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢È¯ºÒÄ¾¸å¤Î½éÆ°ÂÐ±þ¤ò»Ù¤¨¤ëÈ÷¤¨¤È¤·¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÉºÒ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤â¸úÎ¨¤è¤¯¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤é»ë³¦¤ËÆþ¤ë¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤ò¾ï¤ËÊÝ¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¤â¿×Â®¤Ê¼è¤ê½Ð¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î¿ÌºÒ¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÉüµì¼ÂÀÓ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ËÉºÒÅÅÃÓ¤ä¥É¥é¥¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ê¤É¸·Áª¤·¤¿8¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥Ã¥ÈÆâ¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëËÉºÒ¿ÇÃÇ¥Ä¡¼¥ë¡Öpasobo¡Ê¥Ñ¥½¥Ü¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤ËÉ¬Í×¤ÊºÒ³²»þ¤ÎÈ÷¤¨¤ä¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â·ê¿á¹©Ì³Å¹¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤è¤êË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 °ìÉô¤ÎÊª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎã³°¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ÃÏ¿Ì¤ä¿å³²¤Ê¤É¤ÎºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¡¢¼«Âð¤¬ÅÝ²õ¡¦¿»¿å¤Ê¤É¤Î´í¸±¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÈòÆñ½ê¤Ø¹Ô¤«¤º½»¤ß´·¤ì¤¿¼«Âð¤ÇÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢£¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
1. ¡ÖºßÂðÈòÆñ¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ÎÉáµÚ
Âçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¡¢ÅÝ²õ¤ä¿»¿å¤Î¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë½»¤ß´·¤ì¤¿¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹¡ÖºßÂðÈòÆñ¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈòÆñ½ê¤Î²áÌ©¾õÂÖ¤òÈò¤±¤¿¤¤¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬¼é¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡×¡Ö´¶À÷¾É¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼«Âð¤Ç¤ÎÈòÆñ·ÑÂ³¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Ë¤è¤ë»Ø¿Ë¤Î¸øÉ½¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¶¯²½¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÈòÆñ¤Î·Á¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¡Ö¼«½õ¡×¤Ë¤è¤ëÈ÷¤¨¤Î¶¯²½
Åö¼Ò¤¬¶¡µë¤¹¤ë¡Ö¥µ¡¼¥Ñ¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¶¦ÍÑÉô¤ÎËÉºÒÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¤Ëµß½õµßÌ¿¤äÈï³²³ÎÇ§ÍÑ¤ÎÈ÷ÉÊ¤ò´°È÷¤·¡¢µï½»¼ÔÆ±»Î¤Ç»Ù¤¨¤¢¤¦¡Ö¶¦½õ¡×¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºÒ³²Ä¾¸å¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¤Ï¡¢µï½»¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö¼«¤é¤Î¿È¤Ï¼«¤é¤Ç¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¼«½õ¡×¤Î°Õ¼±¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ºßÂðÈòÆñ¤ò¤è¤ê°ÂÁ´¤«¤Ä°Â¿´¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¤Î½éÆ°ÂÐ±þ¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤ë°ì½õ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡ÖËÉºÒ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖËÉºÒ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
1. Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤àËÉºÒ
¡ÖËÉºÒ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤ÎÉ÷·Ê¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£È÷ÃßÉÊ¤Ï±ü¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤·¤Þ¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤¢¤¨¤Æ»ë³¦¤ËÆþ¤ë¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ÈËÉºÒ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¶õ´Ö¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¥È¡¼¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥µ¡¼¥Ñ¥¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤Î¸¼´Ø¼ýÇ¼¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¶ÒÌÚ¼ýÇ¼¡¢ÀöÌÌ¼ýÇ¼¡¢¥È¥¤¥ìÄß¸ÍÃª¼ýÇ¼¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µï½»¼Ô¤ÎÆ°Àþ¾å¤ËÇÛÃÖ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¤âÌÂ¤ï¤º¿×Â®¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¢¨3¡£
¢¨3 ¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê²Õ½ê¤Ï¡¢Êª·ï¤ä´Ö¼è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëËÉºÒ¤ÎÄó°Æ
²áµî¤ÎºÒ³²¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉüµì¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ËÉºÒÅÅÃÓ¤ä¥É¥é¥¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ê¤É¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¿¿¤ËÌòÎ©¤Ä8¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±º¡Ê¤É¤¦¤³¤ó¡Ë¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëËÉºÒ¿ÇÃÇ¥Ä¡¼¥ë¡Öpasobo¡Ê¥Ñ¥½¥Ü¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¡¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÃÏ°è¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤ÊÈ÷ÃßÆâÍÆ¤ò¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç¼ê·Ú¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¢¨4
¡Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëËÉºÒ¿ÇÃÇ¥Ä¡¼¥ëpasobo https://pasobo.jp/¡Ë
¢¨4 É½¼¨²èÌÌ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖËÉºÒ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÆâÍÆÊª
²áµî¤Î¿ÌºÒ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥óÉüµì¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¤Æ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ðÊó¼ý½¸¡Û
ÄäÅÅ»þ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤ä²ÈÂ²¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅÎÏ³ÎÊÝ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÒÀ¸´ÉÍý¡Û
ÃÇ¿å¤Ê¤É¤Ç¿å¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤â¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÀ¶·é¤òÊÝ¤Á¡¢±ÒÀ¸Åª¤ÊÈòÆñÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¶¦½õ¡¦¸ø½õ¤Î°ì½õ¡Û
¿×Â®¤Ë³Æ¸Í¤Î¾õ¶·¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤ä¡¢Î¾¼ê¤ò¤Õ¤µ¤¬¤º¤Ëµë¿å¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥ê¥å¥Ã¥¯·¿µë¿åÂÞ¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÈ÷¤¨¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤â¤·¤â¤ËÈ÷¤¨¤ë¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Û
¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î³èÍÑË¡¡¢ÄÉ²Ã¤ÇÉ¬Í×¤ÊÈ÷Ãß¡¢ºÒ³²ÍÑÅÁ¸À¥À¥¤¥ä¥ë¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤Ê¤É¤òÌÖÍå¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëËÉºÒ¿ÇÃÇ¥Ä¡¼¥ë¡Öpasobo¡Ê¥Ñ¥½¥Ü¡Ë¡×¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¡¹¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤ÊÈ÷¤¨¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒKOKUA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKOKUA
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÈ¨¥öÃ«2-21-4 ¥ê¡¼¥É¥·¡¼È¨¥öÃ«¥Ó¥ë5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§Àô Í¦ºî É¥ÅÄ ÍµÆó
ÀßÎ©¡§2020Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ËÉºÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦²·Çä¡¢¥®¥Õ¥È¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦ÈÎÇä¡¢
¼Ò²ñÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¡¦¸¦½¤¥µ¡¼¥Ó¥¹
URL¡§https://kokua-social.jp/
¢¨·ê¿á¹©Ì³Å¹¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô TEL¡§03-3435-3167
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò·ê¿á¹©Ì³Å¹
https://www.anabuki.co.jp/
