日本マクドナルド＜多様な人材が活躍できる職場環境の実現を目指して＞女性店長比率が6年連続向上し、35.4％に
日本マクドナルド株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ)は、3月8日（日）の国際女性デーに合わせ、最新の女性活躍関連指標を公表いたします。2025年12月31日時点で女性管理職比率は27.8％（前年比＋2.5pt）、女性役員比率は27.8％（同±0pt）、女性店長比率は35.4％（同＋1.2pt）※1に達しました。
日本マクドナルドでは、持続的な成長のために、性別や年齢、背景にかかわらず多様な人材が活躍できる職場環境づくりに取り組んでおります。2025年は、女性社員のキャリア形成支援や、ライフイベントとキャリアの両立を支える制度の活用促進に加え、店舗とオフィスが一体となった活動を強化しました。特に、全国約3,000店舗で約22万人のクルーを支える「店長職」においては「サポート店長制度」など、ライフステージに合わせた働き方ができるよう制度を充実させてきた結果、日本マクドナルド直営店舗における直近6年間の女性店長比率は年々向上しております。※2
また現在日本国内のマクドナルド店舗の75％以上がフランチャイズ法人による運営ですが、近年、異業種からのフランチャイズオーナーのリクルーティングなどを積極的に推進した結果、2025年は新たに3名の女性フランチャイズオーナーが誕生し、2025年末時点では合計12名の女性フランチャイズオーナーが活躍されています。
本件に関するデータの詳細や取り組みについては、3月下旬公開予定の「サステナビリティレポート2025」でもご紹介予定です。（https://www.mcdonalds.co.jp/sustainability/sustainability_report/）