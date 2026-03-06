和食処とんでん『お客様満足度調査２０２５』輝く第１位は“下石神井店”約１７万件のお客様レビューを元に決定！！

　とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」の公式アプリ会員様を対象に、更なるサービスクオリティの向上を目的として、ご来店日の翌日から回答いただけるお客様満足度調査（レビュー募集）の実施を２０２５年３月中旬より開始しております。

　この度、２０２６年２月末までのおよそ１年間で《約１７万件》の回答をいただき、“全体的な満足度”の項目における評価での年間ランキングにて、和食処とんでん下石神井店（東京都）が１位を受賞し、社内にて上位５店舗を表彰する、表彰式を執り行いました。本表彰は、全社でサービスクオリティの向上に取り組む活動の一環として実施しております。











サービスクオリティの向上を目的に、公式アプリ会員様からのレビューを実施

　とんでん公式アプリにて、２０２５年３月より新たな取り組みとしてスタートしたレビュー募集は、各項目に対して星１〜５の5段階で回答いただくお客様満足度調査です。

　レビュー内“全体的な満足度を教えてください。”の項目で、全店舗で平均４.２点（５.０満点）の評価をいただきました。その中でも、全９４店舗のうち、より高いご評価をいただいた店舗の、第１位“下石神井店”★４.４７９、第２位“厚別店”★４.４３２、第３位“茂原店”★４.４２６を含む上位５店舗には、北海道・関東にて、３月２日（月）から数回に分けて行う、とんでん全社員が参加する会議にて表彰いたしました。

〜和食処とんでん『お客様満足度調査２０２５』ベスト１０〜

１位　下石神井店（東京都）　　★４.４７９

２位　厚別店（北海道）　　　　★４.４３２

３位　茂原店（千葉県）　　　　★４.４２６

４位　志村小豆沢店（東京都）　★４.４２２

５位　つきみ野店（神奈川県）　★４.３９１

６位　星が丘店（神奈川県）・浦和四谷店（埼玉県）　　★４.３８９

８位　清瀬店（東京都）　　　　★４.３７６

９位　八王子散田店（東京都）　★４.３６６

１０位　松戸小根本店（千葉県）　★４.３５９

【第１位】下石神井店 / 店長　桶川からのコメント


　下石神井店は、何年も通ってくださっている常連様も多く、地域の皆さまに支えられている店舗です。日頃よりお客様にご満足いただけるよう、キッチンでは美味しいお料理を、フロアではきめ細やかな気づきと笑顔を大切に営業しています。昨年から始まったレビュー開始時には、従業員さん全員で【年間１位を目指そう！】と目標を共有しており、この度１位を全員で獲得することができました。いつもご利用いただいているお客様、そして従業員の皆さんにも感謝いたします。今回のご評価を裏切ることがないよう、満足度をさらに向上していけるよう努めてまいります。







左：下石神井店店長　桶川由美

右：代表取締役社長　駒場雅志







下石神井店　外観

“推し店舗を応援しよう！”毎月ベスト３を発表中！

　２０２５年３月から開始した、とんでんアプリによる『お客様満足度調査』は、公式ホームページと同アプリにて、ベスト3の店舗を月間ランキングで発表しています。さらに、ベスト３の店舗では、店頭に結果を掲示しています。

　レビューでいただくご評価やご意見は、店舗従業員一同の励みになり、また課題への気づきにも繋がります。普段ご利用の店舗が、お客様にとってより満足度の高い店舗になるよう、レビューにご協力いただくことでサービスクオリティの向上にも繋がります。今後もぜひレビューへのご協力やご自身の“推し店舗の応援”をよろしくお願いいたします。

≪和食処とんでん“お客様満足度調査２０２５”概要　≫

■集計対象期間：２０２５年３月１４日（金）〜２０２６年２月２８日（土）

■回答数　　　：約１７万件

■回答特典　　：とんでん独自ポイント「エッグ」の付与（１０エッグ）

※回答特典として付与するエッグは、同アプリのランクアップには反映されません。

※レビューは引き続き実施中です。

■上位１０店舗



とんでん公式アプリ、６０万ダウンロードを突破！

　２０２４年７月にリニューアルした、とんでんアプリは、おかげさまで２０２６年２月に、６０万ダウンロードを突破いたしました。アプリでは、お気に入り店舗登録をしていただくことで、店舗限定のお得な情報が受け取れるようになるほか、会員様限定でクーポンの配信やとんでん独自ポイント“エッグ”のサービスがご利用いただけます。“エッグ”は、和食処とんでん各店舗でのお会計時にアプリをご提示いただくことでも貯めることができ、貯まったエッグにより、ランクアップや特別クーポンの配信、特典との交換にご利用いただけます。

■公式アプリ　ダウンロードページ

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6504239637

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.tonden.app&hl=ja-JP

【北海道生まれ　和食処とんでん　について】

鮨・そば・天ぷら・茶わんむし・旨いわしを主力とし、鮮度と手作りにこだわり、旬の食材を使用した最高のお料理をお届けしています。北海道と関東に店舗を展開し、特に三世代のご家族に喜ばれています。

【店舗所在地】

北海道・埼玉・千葉・東京・神奈川・群馬　全９４店舗

Instagram：https://www.instagram.com/tonden_jp/（アカウント名：tonden_jp）

X：https://x.com/tonden_jp（アカウント名：tonden_jp）




