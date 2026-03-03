株式会社菜花の里(所在地：千葉県成田市)は、千葉県オリジナル品種「チーバベリー」を使用した新商品「チーバベリーショコラタルト」を2026年3月6日より発売いたします。千葉のいちごの魅力を活かし、ギフトとして贈りたくなるような味わい、パッケージに仕上げております。

株式会社菜花の里 公式サイト：https://www.saikanosato.co.jp/





チーバベリーショコラタルトが誕生









◆約10年の歳月をかけて誕生した「チーバベリー」

「チーバベリー」は、千葉県が約10年の歳月をかけて育成したオリジナルいちごの品種です。大粒で果汁が豊富、甘味と程よい酸味のバランスに優れ、香りが高いことが特長です。本商品には、千葉県山武市の小山ファームが栽培された、大粒でジューシーなチーバベリーを使用しています。





チーバベリー ※画像はイメージです









◆チーバベリーショコラタルトについて～甘酸っぱい苺とショコラの調和～

チーバベリーパウダーを使用したいちごチョコレートと、ホワイト焼きチョコを重ねることで、甘味と酸味のコントラストを表現しました。「旅の思い出」として、また「大切な方へのギフト」としてもおすすめの商品に仕上げています。





チーバベリーショコラタルト









【チーバベリーショコラタルト】

発売日 ：2026年3月6日

内容量・価格：4個入 1,250円(税込)／8個入 2,460円(税込)

賞味期限 ：300日

原材料 ：千葉県産チーバベリー使用

販売者 ：株式会社菜花の里





4個入り／8個入り









◆地域ブランド価値向上への取り組み

菜花の里では、千葉県が誇る農産物に着目し、「新しい千葉の苺文化づくり」を目標に、商品開発を行っています。本商品の展開を通じて、“いちご＝千葉”の認知拡大と、地域ブランド価値の向上に貢献することを目指します。

観光客需要に加え、百貨店催事やギフト市場での展開も想定しています。









■会社概要

会社名 ： 株式会社菜花の里

所在地 ： 〒286-0022 千葉県成田市寺台260番

代表者 ： 河越 康行

設立 ： 1983年7月

事業内容： 道の駅の管理運営、観光土産品の開発・製造及び販売、

工芸品・民芸品の加工及び販売、食料品の販売

資本金 ： 1,000万円