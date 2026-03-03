こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
原作 高橋留美子 × アニメーション制作 サンライズ TVアニメ『MAO』 新情報一挙解禁‼ 2026年4月4日より連続2クールで毎週土曜23時45分〜放送開始!!
株式会社バンダイナムコフィルムワークス（代表取締役社長：浅沼 誠、本社：東京都杉並区）は、「週刊少年サンデー」（小学館）にて連載中の高橋留美子最新作を原作としたTVアニメ『MAO』が、２０２６年4月4日より連続2クールで毎週土曜23時45分〜放送開始となることを発表いたします。アニメーション制作は、犬夜叉シリーズ以来となる、当社アニメーション制作スタジオのSUNRISE Studios（以下サンライズ）が手掛けます。
単行本全世界累計発行部数が2億冊を突破し、『うる星やつら』・『めぞん一刻』・『らんま1/2』・『犬夜叉』・『境界のRINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』は、２０１９年より連載を開始し、「週刊少年サンデー」（小学館）にて連載中です。
今回、放送情報解禁に加え、キービジュアル、PV第1弾、エンディングテーマアーティスト情報、追加キャラクター＆キャスト、アニメ放送開始を記念した原作 高橋留美子による描き下ろし色紙を一挙公開いたしました。
原作 高橋留美子 × アニメーション制作 サンライズの再タッグにより、国内を始め世界中のファンに最新作『MAO』の魅力を届けてまいります。ぜひご注目ください。
https://digitalpr.jp/table_img/2721/129617/129617_web_1.png
■キービジュアル、PV第1弾公開
今回公開したキービジュアルは、摩緒、黄葉菜花、乙弥、百火、華紋が大胆な煽りアングルで描かれ、その背後には寿命を操る猫の妖、猫鬼が迫る躍動感あふれるビジュアルとなっております。
さらに、PV第1弾も公開いたしました。本PVにて、新規カットはもちろん、オープニングテーマ Kis-My-Ft2「HEARTLOUD」とエンディングテーマ TRUE「呪愛」の一部音源、追加キャスト7名（乙弥：寺澤百花／不知火：興津和幸／魚住フナ：くまいもとこ／貂子：日笠陽子／紗那：清水理沙／幽羅子：上田麗奈／猫鬼：松山鷹志）のキャストボイスを解禁いたしました。
・PV第1弾：https://youtu.be/eVfpoS0rjw0
■エンディングテーマアーティストがTRUEに決定
・TRUE 「呪愛」 作詞：唐沢美帆／作曲・編曲：神田ジョン
・キャラクターデザイン・総作画監督：菱沼義仁描き下ろしの配信シングルTRUE「呪愛」ジャケット公開
・配信シングルTRUE「呪愛」は4月6日（月）00時00分より配信開始
https://lnk.to/LZC-3442
■追加キャラクター＆キャスト7名解禁
■アニメ放送開始記念 原作 高橋留美子による描き下ろし色紙到着
『うる星やつら』・『めぞん一刻』・『らんま1/2』・『犬夜叉』・『境界のRINNE』など、大ヒット
作を生み出し続ける高橋留美子。
「週刊少年サンデー」（小学館）にて連載中の最新作『MAO』のアニメ放送を記念して、描き下ろし色紙が到着しました。
【アーティストやキャストからのコメントも届いております。ぜひ添付のPDFファイルをご覧ください。】
■TVアニメ『MAO』について
『うる星やつら』・『めぞん一刻』・『らんま1/2』・『犬夜叉』・『境界のRINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。２０１９年より「週刊少年サンデー」（小学館）にて連載中。
大正時代を舞台に、陰陽師の青年・摩緒（まお）が、令和の時代から迷い込んだ少女・黄葉菜花（きばなのか）と出会い、900年に及ぶ“呪い”に迫る、愛と憎しみのダークファンタジー×タイムスリップミステリー。
TVアニメは2026年4月4日より連続2クールで毎週土曜23時45分〜放送開始！（※放送は変更となる場合がございます。）
犬夜叉シリーズを手掛けたサンライズによってアニメ化！
原作／高橋留美子「MAO」（小学館「週刊少年サンデー」連載）
©高橋留美子／小学館／「MAO」製作委員会
＊プレスリリースの情報は発表時現在のものであり、発表後予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
関連リンク
TVアニメ『MAO』公式サイト
https://www.anime-mao.com/
X（@MAOanimation）
https://x.com/MAOanimation
Instagram（＠maoanimation_official）
https://www.instagram.com/maoanimation_official/
TikTok（＠maoanimation_official）
https://www.tiktok.com/@maoanimation_official
