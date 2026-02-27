【国立店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 国立店～大人気コースボディケア～
国立店
「ボディケア」のご案内をしております
【店舗概要】
■もみの匠 国立店
https://mominotakumi.com/shop_kunitachi.html
■住所
東京都国立市中1-8-1 国立加賀屋ビル4F
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 国立店」では 以下のサービスを受けることができます。
ボディケア
30分 \2,170(税込)
45分 \2,900(税込)
60分 \3,600(税込)
75分 \4,460(税込)
90分 \5,320(税込)
120分 \7,010(税込)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342387/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 国立店です。
もみの匠 国立店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 国立店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_kunitachi.html
国立店
「ボディケア」のご案内してをおります
リラクゼーションサロン もみの匠 国立店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年02月20日オープン！
もみの匠 津田沼店
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
2025年05月23日オープン！
勤務を希望される方は下記より応募可
https://mominotakumi.com/recruit.html
予約はこちらから
https://online.peakmanager.com/ja/s6n8p7/book
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
