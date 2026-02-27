電気ブレーキブースター市場、CAGR12.2%で拡大し2032年には23740百万米ドルへ
電気ブレーキブースター市場の競争環境と成長要因を分析した最新レポートを公開！
電気ブレーキブースターとは、従来の負圧式ブレーキ倍力装置（マスターバック）に代わり、電動モーターとポンプを利用して発生させた油圧や負圧、または直接的に電動モーターの力でブレーキの倍力機構をアシストする装置のことです。これにより、内燃機関の負圧に依存せずに必要なブレーキ力を確保できるため、ハイブリッドカーや電気自動車における回生ブレーキとの協調制御が容易になるほか、エンジンストップ時でも安定した制動力を発揮することが可能となります。
YH Researchの分析によれば、世界の電気ブレーキブースター市場は2025年に10640百万米ドルと推計され、2026年には11890百万米ドルへと成長する見通しです。さらに中期的には、2032年に23740百万米ドルへ到達すると予測されています。2026年から2032年にかけたCAGR（年平均成長率）は12.2%と見込まれ、市場成長は技術革新、用途拡大、産業全体の高度化に支えられています。
YH Research株式会社は、最新調査レポート「グローバル電気ブレーキブースターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」を発行しました。2021-2032年のデータに基づき、電気ブレーキブースター市場の最新動向、市場規模、成長予測を詳細に分析しています。売上高、販売量、平均価格、年平均成長率（CAGR）などの主要指標を用いて市場の全体像をわかりやすく示しています。主要企業の市場シェアと順位、競争環境の変化、新技術の普及状況、製品開発のトレンドも分析し、企業が中長期の戦略を構築するために必要な実用的なインサイトを提供します。
市場セグメンテーションと詳細分析
電気ブレーキブースターの世界市場は、製品タイプ、用途分野、主要企業、地域の4つの視点から分類され、各セグメントの成長性や競争環境を多角的に分析しています。市場動向を把握し、事業戦略の立案に活用できるデータを提供します。
1. 製品タイプ別分析：Two-Box、 One-Box
各製品カテゴリーにおける電気ブレーキブースター市場規模、売上、販売量、平均価格、CAGR（年平均成長率）を詳細に分析します。競争力の高い製品や成長が期待される領域を特定し、技術革新の影響や注目分野を明示します。
2. 用途別分析：BEV、 PHEV、 ICE Vehicle
産業用途や最終使用シーンごとに、電気ブレーキブースターの市場規模、導入状況、需要動向、成長要因を評価します。用途別セグメントにおける潜在的な市場機会や課題を整理し、戦略策定の指針を示します。
3. 主要企業別分析：Bosch、 Continental、 Hitachi、 FinDreams Technology、 ZF、 Bethel Automotive、 HL Mando、 NASN Automotive Electronics、 Tongyu Automotive、 Figure Intelligent Technology、 LeeKr Technology
電気ブレーキブースター市場でリーダーシップを持つ企業の売上、シェア、成長戦略、競争優位性を比較分析します。各企業の市場におけるポジショニングや競争構造を明確化し、企業戦略の策定に役立つ情報を提供します。
4. 地域別分析：北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ
