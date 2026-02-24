ミカタ少額短期保険株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：花岡 裕之 以下：当社）は代理店ビジネスの普及促進を図る一般社団法人日本代理店協会が実施する「優良ビジネス認定」において、最高ランクである「ゴールド認定」を取得いたしました。当社が本認定を受けるのは2024年度に続き2回目となります。今回の審査では、総合評点469.0点という極めて高い評価をいただき、当社のビジネスの健全性と代理店支援体制の質の高さが改めて証明されたものと受け止めています。

優良ビジネス認定とは

代理店ビジネスを展開している商品・サービスに対して適正で優れた代理店制度を有しているか否かを一般社団法人日本代理店協会が第三者視点で評価する認定制度です。代理店展開を行う企業のビジネスモデルの健全性、将来性、および代理店に対するサポート体制を「募集・契約・販促・教育・支援」の5つの側面から厳正に審査します。当社は2013年より日本で初めて弁護士保険の販売を開始*、代理店展開をしており、当社の取り組みや制度が評価され、ゴールド認定を授与される運びとなりました。*日本で初めて販売した会社として 当社調べ(2013年5月時点)

評価シートに基づく具体的な評価ポイント

「契約」および「教育」項目：100.0点（満点）

・代理店の権利・義務の明確化、反社会的勢力の排除、守秘義務の徹底といった「契約」の透明性が最高評価（S判定）を獲得。・初期研修の実施に加え、テストによる学習効果の確認、実践的なロールプレイ、コンプライアンス教育といった「教育」体制が完備されている点が高く評価されました。

「販促」項目：95.8点

・代理店が即戦力として活動できるよう、多様な販促ツールや具体的な顧客事例、トーク例をまとめた資料の提供が評価されました。

「募集」および「支援」項目：優良評価

・収益モデルの提示や導入実績の公開、定期的な勉強会の開催など、代理店の成功を多角的にバックアップする体制が構築されています。

ゴールド認定受賞についてのコメント（代表取締役社長 花岡裕之）

この度、2024年に続き、日本代理店協会より『ゴールド認定』をいただけたことを大変光栄に存じます。今回の審査では、特に『契約』および『教育』の2項目において100点満点という評価をいただきました。これは、パートナーである当社代理店が安心して事業に参画し、正しい知識を持って活動できる環境づくりに注力してきた結果であると自負しております。弁護士保険は、お客さまの日常の不安を安心に変えるサービスです。その普及を担う代理店との関係が健全であり、かつ強固な支援体制が整っていることは、エンドユーザーへの信頼にも直結すると考えております。今後も今回の高い評価に甘んじることなく、当社代理店と共に成長し、誰もが平等に法による保護を受けられる社会の実現に邁進してまいります。

【弁護士保険ミカタとは】

「弁護士保険ミカタ」は、司法のスペシャリストである弁護士への相談・依頼のハードルを下げることで、司法サービスなどの法的支援を受けやすい環境を整えることを目的とした業界初の伝統ある保険（少額短期保険）です。当社のウェブサイトでは、弁護士保険の必要性や補償内容を分かりやすく伝えるため、マンガでの事例紹介や加入者の実際の声などを掲載しています。ぜひ、ご覧ください。

【商品について】

商品名称:弁護士保険ミカタ月額保険料:主契約2,980円~補償内容:法律相談料保険金(限度額)、1事案:2.2万円、年間:10万円弁護士費用等保険金(限度額)、特定偶発事故:300万円、一般事件:200万円（着手金・手数料100万円、報酬金・日当・実費100万円）年間支払限度額:500万円通算支払限度額:1,000万円付帯サービス:弁護士直通ダイヤル、弁護士紹介サービス、税務相談サービス

【保険料について】

ご契約者の方には、リーガルカードとリーガルステッカーをお送りしています。

【会社情報】

会社名：ミカタ少額短期保険株式会社「関東財務局長（少額短期保険）第79号」所在地：103-0006 東京都中央区日本橋富沢町11-1 ６階代表者：代表取締役社長 花岡裕之設立：2011年4月1日資本金：4億3,055万8,271円（資本準備金3億8,921万8,271円含む）事業内容：少額短期保険業及びこれに付随する業務HP：https://mikata-ins.co.jp/商品詳細：個人版 https://lp.mikata-ins.co.jp/m03/index.php?dcd=efgm5BIP&acd=ctv45GIO事業版 https://lp.mikata-ins.co.jp/m12/index.php?dcd=efgm5BIP&acd=ctv45GIO個人事業版 https://lp.mikata-ins.co.jp/m21/index.php?dcd=efgm5BIP&acd=ctv45GIO

【お客様からのお問い合わせ先】

ミカタ少額短期保険株式会社TEL：0120-741-066 受付時間：月～金、10時～17時（土日祝日、年末年始を除く）＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ミカタ少額短期保険株式会社 広報担当 香月・大川TEL：03-5411-0066 FAX：03-3401-7788E-mail：news@mikata-ins.co.jp＜募集文書番号：M2026営推00502＞