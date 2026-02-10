こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アディッシュ、総務省推進の官民連携プロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」に参画
偽情報や誹謗中傷を抑制し、誰もが安心できるデジタル空間の実現へ
デジタルエコノミー特化のカスタマーサクセス・プロバイダーであるアディッシュ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 江戸 浩樹、証券コード：7093、以下アディッシュ）は、総務省が推進する、インターネット・SNS利用者のICTリテラシー向上を目指す官民連携プロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」の趣旨に賛同し、推進パートナーとして参画しました。
情報社会の健全な発展の一翼を担う企業として、安心・安全な情報環境の構築に寄与していきます。
参画背景と目的
生成AI等の普及により、真偽の識別が困難な情報や誹謗中傷が増加傾向にある中、アディッシュは「情報に関する不合理を解消し、誰もが安心して求める情報を持つことができる社会」の実現を掲げています。
利用者がリスクに晒されず、デジタルの恩恵を最大限に享受できる健全な社会環境を構築するため、本プロジェクトへ参画しました。
「DIGITAL POSITIVE ACTION」とは
「DIGITAL POSITIVE ACTION」は、インターネットやSNSにおける利用者のICTリテラシー向上を目指し、官民連携での意識啓発プロジェクトとして発足しました。趣旨に賛同するプラットフォーム事業者、通信事業者、IT関連企業、関連団体等が参画しています。
プロジェクトでは、「世代に応じた多様な普及啓発」「SNS・デジタルサービスにおけるサービス設計上の工夫」「信頼性の高い情報にかかる表示上の工夫」の方向性の下、普及啓発教材の作成やセミナー・シンポジウムの開催、広報活動等、さらなるICTリテラシー向上に向けた取組を推進しています。取組内容は、Webサイトを通じて随時公表しています。
生活を楽しく便利にしてくれるインターネットですが、偽情報や誤情報、フェイク動画や詐欺広告、誹謗中傷などによって、正確な情報が手に入らなかったり、惑わされてしまったりすることもあります。日常と隣り合わせになったデジタル空間を、誰もが安心できる場所にするために、情報社会を支える企業・団体とともに、安心できる情報社会づくりを進めてまいります。
出典：「DIGITAL POSITIVE ACTION」https://www.soumu.go.jp/dpa/
アディッシュの具体的な推進内容
アディッシュは、プロジェクトが掲げる方向性に基づき、特に以下の取り組みを推進します。
世代に応じたリテラシーの普及・啓発活動
ネットリテラシーに関するコンテンツ作成の知見を活かし、総務省特設サイトを通じたリテラシー向上コンテンツの企画開発・配信
「対話の場」をとおした広報・啓発活動
総務省および参画団体と連携したセミナーやシンポジウムへの協力
今後の展望
本プロジェクトへの参画を機に、アディッシュは従来の「ICTリテラシー／ネットリテラシー向上」の取り組みに加え、デジタル環境に潜むリスクを正しく認識し、主体的に判断・行動できる力の育成を推進していきます。
■アディッシュ スクールガーディアン事業 概要
「DIGITAL POSITIVE ACTION」の主な推進は、スクールガーディアン事業部が担当します。
事業ミッション「子どもたちが健全にインターネットを活用できる環境を目指して」を掲げ、2007年学校非公式サイト・ネットいじめ対策コンサルティングサービスとしてスクールガーディアンを発足。2015年からスマートフォンで第三者が匿名でいじめ連絡ができる「スクールサイン」(旧「Kids’ Sign」)を提供しています。
2023年度、2024年度、2025年度と、文部科学省の「ネットモラルキャラバン隊」として、偽・誤情報やSNSトラブルなどのインターネットトラブルから小学生・青少年を守るリテラシー活動を行っています。
URL : https://school-guardian.jp/
■アディッシュ株式会社 概要
設立 ：2014年10月1日（東証グロースコード：7093）
代表者 : 代表取締役 江戸 浩樹
本社所在地 : 東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル6階
事業内容 :
・カスタマーサクセス/カスタマーサポートの設計コンサルティング・運用サービス・常駐サービス
・誹謗中傷および炎上対策
・学校向けネットいじめ対策
URL : https://www.adish.co.jp
※記載されているサービス・商品名、会社名は各社の商標および登録商標です
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者お問い合わせ先】
アディッシュ株式会社 コーポレートコミュニケーション 白髭
Tel：03-5759-0334（代表）Mail：info@adish.co.jp
お問い合わせフォーム：https://x.gd/UPidb
【本件に関するお問い合わせ先】
アディッシュ株式会社 スクールガーディアン事業部 上松・吉川
Tel：03-5759-0334（代表）Mail：sg-info@adish.co.jp
お問い合わせフォーム：https://school-guardian.jp/contact/
