SNS投稿を無断で借用していませんか？　炎上や訴訟リスクを防ぐために知っておくべきこととは（2/16 無料オンラインセミナー）

2026年2月16日（月）14：00〜14：45 UGC活用とライセンス管理の実務【SNSマネージャー 定例セッション Vol.16】自社の商品やサービスを使って投稿してくれたユーザーの投稿はとてもありがたいもの。ですが、SNSに公開されているなら自由に使っていい、と誤解していませんか？ 一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2026年2月16日、定例セッションとして無料セミナーを開催します。無断利用で266万円の賠償を命じられた判例もあります。炎上を防ぎ、クライアントを守るために必須の基礎知識を30分で身につけましょう。



























▼詳細・申し込みhttps://digitalpr.jp/table_img/2934/127349/127349_web_1.png■セミナー概要SNS運用のプロとして、クライアントのためにUGC（ユーザー生成コンテンツ）を活用する機会があるかと思います。ですが、SNSに公開されているからといって自由に使えるわけではありません。また、使用許諾が曖昧だと、著作権侵害や炎上に発展するケースがあります。本セミナーでは、実際に損害賠償請求に発展した判例や企業の炎上事例をもとに、UGC活用で絶対に避けるべき法的リスクと、クライアントを守るための具体的な権利処理フローを30分で解説します。▼以下のような方におすすめの内容ですSNS運用・マーケティング担当者・制作会社自身の投稿内容が「もしかしたら許諾が必要かも」と思っている方- マイクは常時ミュートでお願いします。- アーカイブ配信はございません。※SNSマネージャー資格保有者には、SNSマネージャー限定Facebookグループでアーカイブ配信がございます。■登壇者

増田 恵美 （ますだ めぐみ）



株式会社オフィス凛 代表取締役



チーフSNSマネージャー



新卒でNECに入社、全国の教育委員会、小中学校にパソコンを導入する際のパソコンインストラクター。BMWに転職しセールスレディとして年間1億5000万円を売り上げる。結婚後は東京都、神奈川県の小中学校でICT支援員。



2015年からはウェブマーケティングコンサルタントとして活動。



著書



『ひとりビジネス・スモールビジネスのマーケティングと集客の教科書著者』（自由国民社）

















日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2025年12月31日現在の有資格者は1106人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会(東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/)。









ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。





注意事項講座はZoomを利用して行います。当日までにご準備ください。受講者に起因する接続不良などについては中断せずにセミナーを進めます。コンピュータの動作やソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。SNSマネージャーとは一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）本件に関するお問合わせ先一般社団法人 ウェブ解析士協会seminar@waca.or.jp関連リンクWACA会員登録https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/申し込みhttps://web-mining.doorkeeper.jp/events/194653SNSマネージャーとはhttps://www.waca.or.jp/snsmanager/