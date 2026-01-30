五稜バス(本社所在地：神奈川県横浜市、社長：相馬 健一)は、2026年2月1日(日)より成田空港と苗場プリンスホテルを結ぶ高速路線バスの運行を開始いたします。





運行イメージ(苗場プリンスホテルにて)









本路線は、成田空港から苗場スキー場においてスキー・スノーボードを楽しまれるすべてのお客様を対象に、途中乗り換えのない利便性の高いアクセス手段として新たにご提供するものです。苗場プリンスホテルにご宿泊のお客様はもとより、周辺宿泊施設や近隣スキー場をご利用のお客様にも幅広くご利用いただけます。





下り(成田空港発)は苗場プリンスホテルまでの直行便として運行し、上り(苗場発・成田空港行)は、都内での滞在や観光・ショッピングに便利な「バスターミナル東京八重洲」を経由するルートで運行いたします。





運行期間は、今季が2月1日(日)より3月31日(火)までの59日間、来季以降は苗場プリンスホテルの冬季営業に合わせ、12月中旬より3月末日までの運行を予定しております。





運賃は、成田空港～苗場プリンスホテル間が、おとな8,000円・こども4,000円、苗場プリンスホテル～バスターミナル東京八重洲間が、おとな7,000円・こども3,500円です。





ご予約は、1ヶ月前の同日よりWeb上にて受付を開始します。

また、乗車当日に限り、成田空港第1・第2・第3各ターミナルのチケットカウンターにおいても乗車券をお買い求めいただけます。





下り(苗場方面ゆき)時刻表





上り(成田空港方面ゆき)時刻表









【運行概要】

路線名称：成田空港苗場線

運行期間：2026年2月1日(日)より2026年3月31日(火)まで

毎年12月中旬より翌年3月31日まで(冬季間のみ季節運行)

運行区間：成田空港 ←→ 苗場プリンスホテル

系統種別：下り 成田空港 → 苗場プリンスホテル

経由地：なし

種別 ：特急

上り 苗場プリンスホテル → バスターミナル東京八重洲 → 成田空港

経由地：バスターミナル東京八重洲

種別 ：急行





運賃 ：成田空港～苗場プリンスホテル

おとな8,000円／こども4,000円

苗場プリンスホテル～バスターミナル東京八重洲

おとな7,000円／こども3,500円





運行時間：直行便 4時間15分(途中休憩30分 高坂SA)

経由便 4時間45分(途中休憩30分 高坂SA)

運行本数：1往復

運行時刻：別紙参照

バス停 ：成田空港・バスターミナル東京八重洲内は既設のりばを使用

苗場プリンスホテルのみ新設バス停を設置

特記事項：バスターミナル東京八重洲 ←→ 成田空港間について、

区間利用の取り扱いは行わない









【事前予約・当日乗車】

・Webでの事前予約制です。

クレジットカードをお手元にご用意の上ご予約ください。

・空席がある場合のみ、成田空港第1・第2・第3各ターミナルの

チケットカウンターにて当日乗車券を販売します。

・苗場プリンスホテル側での当日乗車につきましては、

現金精算またはクレジットカード決済(タッチ決済)にてご乗車いただけます。

なお、満席の場合はご乗車をお断りしますので、事前予約をお願いします。





ご予約用URL： https://www.goryobus.co.jp





成田空港第1ターミナル チケットカウンター









【その他】

・座席定員制 車内自由席

・全車トイレ付き

・無料Wi-Fi付き









■会社概要

企業名 ： 株式会社五稜バス

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1

代表者 ： 代表取締役 相馬 健一

設立 ： 2020年4月1日

資本金 ： 1億円

事業内容： 乗合バス事業・貸切バス事業

URL ： https://www.goryobus.co.jp