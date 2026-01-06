日本の赤外線ワイヤレス会議システム市場規模、シェアレポート、成長および2025～2035年の予測
KD Market Insightsは、「日本の赤外線ワイヤレス会議システム市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社の市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
日本の赤外線ワイヤレス会議システム市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.7％で推移し、2035年末までに市場規模は5億4,060万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は、2億6,570万米ドルと評価されました。
市場概要
赤外線（IR）ワイヤレス会議システムは、赤外線光を用いて送信機（マイクユニット、通訳コンソール）と受信機（リスナー／ヘッドセット）間で音声を伝送します。IRシステムは、セキュリティ性が高く、干渉を受けにくい音声伝送が可能なため、多言語会議、法廷、政府議会、RF（無線周波数）の使用が制限される環境や高い機密性が求められる場面で高く評価されています。日本では、本市場はAV／会議機器産業全体の中ではニッチながらも安定したセグメントであり、イベントレンタル会社、通訳サービス事業者、公共部門の需要に支えられています。
市場規模およびシェア
独立系の市場調査機関によると、日本の赤外線ワイヤレス会議システム市場は数億米ドル規模とされています。最近の市場サマリーでは、日本市場は2024年に約2億米ドルと推定されており、2033年までに約3億米ドルへ拡大するとの保守的な予測（年平均成長率：中程度の一桁台）が示されています。これは、更新需要の継続や、通訳用途およびセキュア会議向けの段階的な採用拡大を反映したものです。世界的にも、IR会議システムは、対面イベントやハイブリッド会議の回復に伴い成長している複数のワイヤレス会議サブマーケットの一つです。
主な成長要因
多言語かつセキュアな会議への需要
大規模会議、国際的な企業イベント、政府関連会合では、複数チャンネルに対応でき、RF混雑の影響を受けにくい赤外線通訳システムが重宝されています。日本のレンタル会社や通訳会社でも、IRは標準的な機材として位置付けられています。
ハイブリッドイベントと信頼性の高い会場内音声
配信やWeb会議が拡大する中でも、同時通訳や参加者同士のやり取りには、低遅延で信頼性の高い会場内音声が不可欠であり、IRはこの分野で強みを維持しています。
規制環境およびRF制限のある施設
裁判所、一部の政府施設、セキュリティ要件の高い企業拠点では、RF放射や盗聴リスクを避けるためにIRが選好されています。
イベント回復およびコンベンション需要
対面会議がパンデミック前の水準に戻るにつれ、通訳機材、赤外線ラジエーター、ヘッドセットのレンタル需要が回復し、IR機器の更新需要およびレンタル収益を支えています。
セグメンテーション
製品別：送信機／ラジエーター、通訳デスク、参加者用マイクユニット（IR対応）、IR受信機／ヘッドセット、アクセサリー（アンテナ、充電器）。
