39歳・第二子から第三子の妊活・安産まで｜兵庫県加古川市「Melia」が提案する、産前産後の不調に縛られない「健康美」の習慣
【ライフステージに寄り添った温熱ケアの実例】
兵庫県加古川市の「Melia」より、第二子・第三子の妊娠期から産後、そして妊活までをトータルで支えた39歳女性の実例が報告されました。
このお客様は、第一子の際、立ち仕事による冷えや激しいむくみ、疲労といった産前産後の不調に悩まされた経験をお持ちでした。第二子の妊娠中も同様の症状が現れたため、「今回は不調を軽減したい」との強い思いで、安定期5ヶ月に入るとすぐにご来店されました。その後、第二子・第三子ともに妊娠5ヶ月から臨月まで、月1回のペースで継続的にケアを行いました。
施術を重ねるごとに、目に見えて全身のむくみが取れ、体が軽くなることを実感されました。
特に印象的だったのは、呼吸が深くなり睡眠の質が劇的に向上したことです。「目覚めが良くなり、気持ちまで癒されて楽になった」と、精神面でも大きな支えとなったようです。
その結果、妊娠後期も大きなトラブルなく過ごされ、お二人とも驚くほどのスピード安産を迎えられました。
担当した仲田先生は、「以前に比べてむくみの度合いが明らかに軽減し、背中の張りが取れることで姿勢までも美しく変化されました。
何より睡眠の質が変わったことで、お顔の表情がどんどん活き活きとされていくのが分かりました」と、その変化を観察されています。
さらに特筆すべきは、第三子の妊活期です。産後ケアと並行してバザルト（R）で体を整え、生理周期が安定したタイミングで妊活を再開。わずか1回で第三子をご懐妊され、その後も不調のない健やかなマタニティライフを経て安産へと至りました。
サロン名：Melia（メリア）
所在地：兵庫県加古川市
担当セラピスト：仲田
HPリンク：http://www.kakogawa-melia.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338341&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338341&id=bodyimage2】
【ライフサイクルに寄り添うサロンの在り方】
株式会社ウェルフィット（バザルト（R）スクール本部校）では、女性の心身は、妊娠・出産という大きなイベントを経て刻々と変化するものと考えています。
Meliaの仲田先生は、「妊娠中のお客様には来店前後の体調を第一に考え、毎日を“快適に”過ごせる体づくりと心に寄り添うことを大切にしています。
体・肌・心のすべてにおいて、その方にとってのベストな“健康美”を目指したい」とお話しされています。第一子での辛い経験を繰り返さぬよう、第二子・第三子と「点ではなく線」でケアを続けられたことが、スムーズなご懐妊や安産、そして産後の高い回復力に繋がったと言えます。
現在は、産後のスタイルを戻すための代謝アップとボディメイクのご要望に応え、さらなる健康美へのサポートを継続されています。
バザルト（R）ストーンを用いたトリートメントは、単なるリラクゼーションの枠を超え、女性が人生のどのステージにおいても自分らしく、心地よく過ごすための「心身の基盤」を整える力を持っています。
本部としても、このように一生涯のパートナーとしてお客様を支え、信頼される環境づくりを、今後も技術と想いの両面から応援し続けてまいります。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
