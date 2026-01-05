35歳・妊娠中期から臨月まで継続 バザルトマタニティケア｜大阪府豊中市「バザルトサロンpivoine」で叶える、心身の解放と安産への備え
【マタニティ期に寄り添った温熱ケアの実例】
大阪府豊中市の「バザルトサロンpivoine」より、妊娠中の不調に悩む35歳女性のケア実例が報告されました。
このお客様は、妊娠16週の安定期から臨月に至るまでの約6ヶ月間、月1～2回のペースで継続的にご来店されました。
初診時は、妊娠期特有の腰痛や首肩の凝り、背中の張りに加え、手足の激しいむくみ、さらには頻尿による睡眠障害と、それに伴うイライラといった心身ともに限界に近い状態にいらっしゃいました。
初めての施術を受けた際、その変化は劇的なものでした。
何度もトイレに起きるため熟睡できなかった日々が嘘のように、施術当日の夜は朝までぐっすりと眠ることができ、翌朝には「びっくりするほど体が軽い」と実感されるほど手足のむくみもスッキリ改善。体が整うことで、溜まっていたイライラも自然と解消されていきました。
担当した小泉先生は、「最初は不調からくる険しい表情が見受けられましたが、回を重ねるごとに心も体も軽くなり、どんどん穏やかな表情へと変わっていく姿が印象的でした」と振り返ります。
3人目のご出産とはいえ、出産時の痛みへの恐怖を抱えておられましたが、サロンで心身を委ねる時間が精神的な支えとなり、前向きに出産を迎えられました。
結果として、3人目のお産は驚くほどのスピード出産となり、産後の後陣痛もほとんどなかったと、喜びの報告をいただいています。
サロン情報
サロン名：バザルトサロンpivoine
所在地：大阪府豊中市
担当セラピスト：小泉
HPリンク：http://pivoine46.my.canva.site/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338340&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338340&id=bodyimage2】
【妊婦様に寄り添うサロンの在り方】
株式会社ウェルフィット（バザルト（R）スクール本部校）では、妊娠という人生の大きな転換期において、心身を緩め、整えるケアは欠かせないものと考えています。
バザルトサロンpivoineの小泉先生は、「自分自身が妊娠中に不調で苦しんだ際、受け入れてくれるサロンが見つからなかった経験があるからこそ、マタニティの方が心から安心し、心身を委ねられる『心の拠り所』でありたい」とお話しされています。友人の不調を救いたいという一心で、遠方の講座へも即座に駆けつけるほどの熱意と行動力を持つ小泉先生の存在は、多くの妊婦様にとって大きな救いとなっています。
妊活から妊娠中、そして産後までを「点ではなく線」で捉え、継続的にサポートすることは、単なるリラクゼーションに留まりません。体が整うことで出産への恐怖が和らぎ、産後の回復力さえも高めるという事実は、バザルト（R）の温熱効果と、小泉先生の深い共感力があってこそ成し遂げられる価値です。
本部としても、こうした「安心して通い続けられる環境」を提供し、一人の女性のライフステージに寄り添い続けるセラピストの存在を誇りに思います。不調を抱えるマタニティ期こそ、我慢するのではなく、専門的なケアを味方につけていただきたいと願っております。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
大阪府豊中市の「バザルトサロンpivoine」より、妊娠中の不調に悩む35歳女性のケア実例が報告されました。
このお客様は、妊娠16週の安定期から臨月に至るまでの約6ヶ月間、月1～2回のペースで継続的にご来店されました。
初診時は、妊娠期特有の腰痛や首肩の凝り、背中の張りに加え、手足の激しいむくみ、さらには頻尿による睡眠障害と、それに伴うイライラといった心身ともに限界に近い状態にいらっしゃいました。
初めての施術を受けた際、その変化は劇的なものでした。
何度もトイレに起きるため熟睡できなかった日々が嘘のように、施術当日の夜は朝までぐっすりと眠ることができ、翌朝には「びっくりするほど体が軽い」と実感されるほど手足のむくみもスッキリ改善。体が整うことで、溜まっていたイライラも自然と解消されていきました。
担当した小泉先生は、「最初は不調からくる険しい表情が見受けられましたが、回を重ねるごとに心も体も軽くなり、どんどん穏やかな表情へと変わっていく姿が印象的でした」と振り返ります。
3人目のご出産とはいえ、出産時の痛みへの恐怖を抱えておられましたが、サロンで心身を委ねる時間が精神的な支えとなり、前向きに出産を迎えられました。
結果として、3人目のお産は驚くほどのスピード出産となり、産後の後陣痛もほとんどなかったと、喜びの報告をいただいています。
サロン情報
サロン名：バザルトサロンpivoine
所在地：大阪府豊中市
担当セラピスト：小泉
HPリンク：http://pivoine46.my.canva.site/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338340&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338340&id=bodyimage2】
【妊婦様に寄り添うサロンの在り方】
株式会社ウェルフィット（バザルト（R）スクール本部校）では、妊娠という人生の大きな転換期において、心身を緩め、整えるケアは欠かせないものと考えています。
バザルトサロンpivoineの小泉先生は、「自分自身が妊娠中に不調で苦しんだ際、受け入れてくれるサロンが見つからなかった経験があるからこそ、マタニティの方が心から安心し、心身を委ねられる『心の拠り所』でありたい」とお話しされています。友人の不調を救いたいという一心で、遠方の講座へも即座に駆けつけるほどの熱意と行動力を持つ小泉先生の存在は、多くの妊婦様にとって大きな救いとなっています。
妊活から妊娠中、そして産後までを「点ではなく線」で捉え、継続的にサポートすることは、単なるリラクゼーションに留まりません。体が整うことで出産への恐怖が和らぎ、産後の回復力さえも高めるという事実は、バザルト（R）の温熱効果と、小泉先生の深い共感力があってこそ成し遂げられる価値です。
本部としても、こうした「安心して通い続けられる環境」を提供し、一人の女性のライフステージに寄り添い続けるセラピストの存在を誇りに思います。不調を抱えるマタニティ期こそ、我慢するのではなく、専門的なケアを味方につけていただきたいと願っております。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
プレスリリース詳細へ