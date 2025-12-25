パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、2025年12月25日(木)より、パソコン工房 WEB サイトおよび全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗にて、パソコン工房SELECTION『キャスター付きPCスタンド』2製品を販売いたします。

■ デスクトップパソコン用 パソコン工房SELECTION『キャスター付きPCスタンド』

パソコン工房SELECTION『キャスター付きPCスタンド』は、パソコン本体を移動させる際に、比較的軽い力でPCを移動できます。床を掃除したい場合や、配線を変える場合などにも便利です。

◇パソコン工房SELECTION『キャスター付きPCスタンド』商品情報

商品名：キャスター付きPCスタンド販売価格：2,981円ブラックhttps://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1196541&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251225_1&utm_content=nonpayホワイトhttps://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1196543&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251225_1&utm_content=nonpay

◇ パソコン工房SELECTION 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/pb_products.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251225_1&utm_content=nonpay

■ 便利なキャスターPCスタンド

本製品のキャスターは従来製品よりも、回転効率が上がり軽い力で動かせます。本製品には4つの内2つにストッパー付きキャスターが付いていますので設置中に動かないように固定もできます。

■ PCのガタツキを防ぐズレ防止パッド付

本製品にはズレ防止パッドが付いていますので、サイドパネルの内側に貼っていただくことでガタツキを防ぐことができます。

■ 仕様

耐荷重 : 約25kgパソコンの対応幅 : 160～300mmサイズ : 510×306×140mmカラー : マットブラック/マットホワイト

■ 内容物

PCスタンド(本体)×1キャスター×4(ストッパー付き×2、ストッパーなし×2)ズレ防止パッド×4クッションパッド×4スパナ(14mm)×1

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房ホームページhttps://www.pc-koubou.jp/※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム Webマーケティング営業GTel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp