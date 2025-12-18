こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【埼玉上尾メディックス×聖学院大学 コラボイベント】1月11日のホーム戦で学生提案の「学生DAY!!!」企画を実施---インターンシップPBL型（課題解決型）地域・産学連携授業
聖学院大学（埼玉県上尾市、学長：小池茂子）は、「インターンシップPBL型」授業において、Vリーグで活躍している地元プロバレーボールチーム・埼玉上尾メディックスより課題を提供いただき、学生がその解決策（案）を提示し実践します。1月11日のアランマーレ山形戦（会場：上尾市体育館）で、観客動員数を上げリピーターを増やすための企画を実践します。
12月22日には上尾駅改札口前〜コンコースで、学生が埼玉上尾メディックスの選手と一緒に、コラボイベントのPR活動を行います。ぜひ学生たちの取材等をいただければ幸いです。
＜埼玉上尾メディックスから提供された課題＞
・どのような機会があれば学生がホームゲームに来てくれるか
・どんな魅力があれば若い女性ファンが増えるか
・継続して試合観戦に来てもらえるようにするにはどんな工夫をしたらよいか
＜学生たちの考えた解決策のキーワード＞
「チームおよび選手の魅力を伝えたい」「女子バレーボール観戦をもっと身近なものとしたい」
「全世代、特に若い世代も楽しめる工夫をしてファン拡大、リピーターを増やしたい」
上記キーワードを踏まえた2つの企画を立案。
＜コラボイベント概要＞
埼玉上尾メディックス×聖学院大学 コラボイベント
日時：2026年1月11日（日）
会場：上尾市民体育館
対象試合：アランマーレ山形戦 13：05試合開始
イベント参加対象者：対象試合の入場者
＜企画内容＞
◆学生DAY!!!無料観戦キャンペーン
15才以上の高校生、学生は無料でご観覧できる特別なホーム戦です。
◆Vメンバー登録、メディックスのSNSフォローで、豪華景品をGET!?
特設ブースにお越しいただき、Vメンバー登録、SNSフォローをしていただくと
福引きにチャレンジできます。豪華景品をGETするチャンスです。
【今後の活動予定】
●12月22日（月）17時〜20時 上尾駅改札口前〜コンコースで、コラボイベントのPR活動
●FM NACK5『N-FIELD』（1月3日（土）18:00-21:00放送予定／パーソナリティ 白戸ゆめのさん）に、教員と学生が出演
▼本件に関する問い合わせ先
入試・広報課
松崎、神吉（かんき）、平田
住所：埼玉県上尾市戸崎1-1
TEL：048-780-1707
FAX：048-725-6891
メール：pr@seigakuin-univ.ac.jp
