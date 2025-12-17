【1月15日開催】無料オンラインセミナー 障害者雇用の最新法改正と実務対応のポイント

〜雇用の質向上に向けた取り組みと、2026年法定雇用率引き上げへの対応〜

障害者の就労支援を中心にソーシャルビジネスを展開する株式会社ゼネラルパートナーズ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:進藤均)は、2026年1月15日(木)に、障害者雇用の最新法改正と実務対応のポイントに関する無料オンラインセミナーを開催します。







厚生労働省は、2023年から2027年までの「障害者雇用対策基本方針」を改正しました。従来は雇用数の拡大を主眼としてきましたが、2022年に障害者雇用促進法が改正されたことをふまえ、今回の改正では「雇用の質」の向上に向けた事業主の責務の明確化などを追記しています。

2025年4月には除外率引き下げによる対象事業主の範囲拡大、2026年7月には法定雇用率の上昇が予定されており、企業様には雇用数を増やすための動きに加え、障害のある社員の能力開発と向上を促進する対応が求められています。

本セミナーでは、障害者雇用の最新法改正と実務対応のポイントをお伝えします。今年度から、初めて障害者採用を開始される企業様は是非本セミナーにてポイントを掴んでいただけますと幸いです。

さらに採用を強化される方針の企業様においては、チェックとしてご活用ください。

障害者雇用に自信をもって取り組んでいただくために、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

前回見逃してしまった！というご担当者様もこの機会に、ぜひお待ちしております。

※こちらは2025年4月17日に行ったセミナーのアンコール配信となります。

【こんな方におススメ】

・障害者雇用の理解を深めたい

・最近の法改正について詳しく把握したい

・障害者雇用に関して知識のおさらいやアップデートをしたい

【開催日時】

　2026年1月15日(木) 13:30〜14:30(最大60分を予定)

　※申込締め切り：2026年1月14日(水)18:00

　※お申込みいただいた方は、見逃し配信(1/23(金)まで視聴可)のご利用が可能です。

　　セミナー開催後にメールにて視聴URLをご案内いたします。当日ご都合がつかない方も是非お申込みください！

【お申し込み方法】

　以下のURLからお申込みください。

　https://tinyurl.com/yvpew5jx

【定員】

　100名（先着順）

【場所・費用】

　Web会議システム「Zoomウェビナー」(無料)

※お申込み後に別途メールにてご参加用URLをご案内いたします。

※情報保障をご希望の方は、当日に文字データを共有させていただきます。

　「事前にご質問などございましたらご記入ください」の欄に「情報保障希望」とご記載の上お申込みください。

【タイムスケジュール】

■13:20〜　開場

■13:30〜　セミナースタート

　・法改正まとめと最新動向

　・現在の採用市況

　・これからの障害者雇用

※14:30　 終了予定

※順番・内容は多少変更になる可能性がございます

■当日の注意事項

・企業様向けのセミナーですので、企業ドメインメールアドレスでのお申込みをお願いいたします。

・セミナーのスクリーンショットや撮影はご遠慮ください。

・Wi-Fi環境など、高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。またPCからのご参加を推奨しております。

・途中からご参加される場合ご連絡は不要です。ご都合の良いタイミングでご入場ください。

・おひとり様ずつお申込みいただき、ZOOM URLの転送・シェアはお控えください。

≪株式会社ゼネラルパートナーズについて≫

障害者専門の人材紹介会社として、2003年に設立。その後、「就職・転職サイト」「就労移行支援事業」「就労困難な障害者による農業生産事業」など、幅広い事業を展開している。これまで就職や転職を実現した障害者の数は5,000人以上に及ぶ。障害者雇用をはじめとする様々な情報や当事者の声を集め研究・発信する「障がい者総合研究所」、当事者が発信する障害者のためのメディア「Media116」でも情報を随時配信中。

会社名：株式会社ゼネラルパートナーズ

本社所在地 ：〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階

代表者：代表取締役社長　進藤　均

設立日 ：2003年 4月

URL：http://www.generalpartners.co.jp/

業務内容：障害者専門の人材紹介事業、求人情報事業、教育・研修事業、農業生産事業、調査・研究機関　など

＊talentbookにて、日々の出来事や創業秘話、社員の仕事への想いなど、ゼネラルパートナーズにまつわる「ストーリー」を更新中！

https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories

本件に関するお問合わせ先

■本セミナーに関するお問合わせ先

株式会社ゼネラルパートナーズ　コンタクトセンター セミナー事務局 担当：實島（みしま）

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階

【Mail】contact_center@generalpartners.co.jp

【Web】https://www.atgp.jp/employer

■メディアの方のお問い合わせ先

株式会社ゼネラルパートナーズ　担当：広報室 戸田

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 9 階 　

【Mail】media-pr@generalpartners.co.jp

【TEL】080-3004-6108（受付時間：平日10:00-17:00）

