株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）は、「おもしろTシャツの俺流総本家」ブランドから、12月クリスマスシーズンに合わせて、名入れができるクリスマスデザインTシャツの **期間限定セール** を開催いたします！

通常価格税込2,360円～2,960円（送料無料）のところ、クーポンご利用で10％OFFの税込2,124円～2,664円（送料無料）で、12月16日から12月22日までの **一週間限定** で、俺流総本家楽天市場店にて販売いたします。

商品詳細

「家族や友人と過ごすクリスマスに、心温まる特別な一枚を。」

クリスマスパーティーにぴったりな名入れ可能なクリスマスデザインのTシャツです。選べるデザインは全7種類で、お好みのデザインと名入れを組み合わせて、特別なオリジナルアイテムをお作りします。

Tシャツは、レッドTシャツ、ブラックTシャツ、ブラックロンTの3種類からお選びいただきます。

俺流総本家こだわりの品質

俺流総本家では、製品ごとに素材選びに注意を払っております。これは、お客様が長く愛用いただける品質を保証し、日々の生活にちょっとした幸せと満足感をお届けするためです。当社の商品が、皆様の生活に新たな価値をもたらすことを心から願っております。

Tシャツは、5.6オンスの極厚で丈夫な生地を使用し、「よれない・透けない・長持ちする」という三拍子が揃った上質な一枚に仕上げています。さらに、丈夫な首まわりを実現するため、首まわりの縫製には「ダブルステッチ」を採用しており、長年愛用いただいてもきちんとした首まわりを保ちます。

サービス概要

対象商品：クリスマスTシャツ各種セール期間：2025年12月16日から12月22日通常価格：税込2,360円～2,960円（追加料金ナシ）割引価格：クーポン使用で10％OFF 税込2,124円～2,664円（追加料金ナシ）クーポンコード：【 RlJDUC1UTktVLVFBVFctMzlRRA 】

https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/276120/285147/list.html

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/

俺流総本家とは

**＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／**

俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。

**楽天ランキング1位を多数獲得**

楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。

**語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！**

俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。

**高品質とお客様満足度へのこだわり**

すべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

会社概要

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務

