東京医科大学病院が2026年3月22日(日) に第5回 中高生のための消化器内科セミナー「最先端の内視鏡機器や超音波検査を体験しよう！」を開催＜申込締切 2026年2月20日(金)＞

写真拡大 (全2枚)

東京医科大学病院消化器内科（新宿区西新宿、主任教授：糸井隆夫）は2026年3月22日(日)、中学2年生〜高校3年生を対象に、最先端の内視鏡機器や超音波検査を体験できる「第5回 中高生のための消化器内科セミナー」を開催する。好評だった第1回〜第4回に続く実施で、シミュレーション体験を通して中高生が「医療」に興味を持ち、「医療者」や「技術者」を目指すきっかけとなり、医学や医療技術の発展に貢献できればと考えている。参加無料、要事前申込（定員40名・締切：2026年2月20日(金)）。

■東京医科大学病院　第5回 中高生のための消化器内科セミナー

「最先端の内視鏡機器や超音波検査を体験しよう！」

【日　時】2026年3月22日(日) 9:00〜13:15(予定)（開場：8:30）

【会　場】東京医科大学病院 9階　臨床講堂

　東京都新宿区西新宿6-7-1 （ https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/kotsu/

・地下鉄東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」下車すぐ（E2、E5出口）

【参加費】無料

【対　象】中学2年生〜高校3年生

※会場の関係で、保護者の方の参加・見学は不可

【募集人数】40名

【申込方法】

　必ず注意事項を読み、了承の上、応募フォームより必要事項を入力の上、申し込むこと。　

　申込締切は2026年2月20日(金)必着　

　※注意事項・応募フォームは大学病院HP参照

　https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/news/event/20251212.html

【選　考】

申込多数の場合は抽選となり、当落の結果は2026年3月5日(木)までに申込時に登録されたメールアドレスに届くため、ドメイン指定受信設定等をしている場合、「shokaki@tokyo-med.ac.jp」からのメールを受信できるように設定しておくこと。

【プログラム】

1．最先端の内視鏡機器を使って大腸の中を観察しよう！　〜内視鏡体験〜

2．胃カメラを使って胃のポリープを切除しよう！　〜内視鏡体験〜

3．腹部エコーでお腹の中の観察をしてみよう！　〜エコー体験〜

4．血管カテーテルに挑戦しよう！　〜カテーテル体験〜

　ほか、お腹の診察体験など楽しめるプログラムを用意している。

（参考）過去のイベント開催報告

・〈消化器内科より〉「第1回中高生のための消化器内科セミナー」を開催しました

　https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/news/event/20240312.html

・〈消化器内科より〉「第2回中高生のための消化器内科セミナー」を開催しました

　https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/news/event/20240821.html

▼講座内容・申込および取材に関する問い合わせ先

　東京医科大学病院 消化器内科　中高生のための消化器内科セミナー担当

　E-mail： shokaki@tokyo-med.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/