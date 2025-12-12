こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京医科大学病院が2026年3月22日(日) に第5回 中高生のための消化器内科セミナー「最先端の内視鏡機器や超音波検査を体験しよう！」を開催＜申込締切 2026年2月20日(金)＞
東京医科大学病院消化器内科（新宿区西新宿、主任教授：糸井隆夫）は2026年3月22日(日)、中学2年生〜高校3年生を対象に、最先端の内視鏡機器や超音波検査を体験できる「第5回 中高生のための消化器内科セミナー」を開催する。好評だった第1回〜第4回に続く実施で、シミュレーション体験を通して中高生が「医療」に興味を持ち、「医療者」や「技術者」を目指すきっかけとなり、医学や医療技術の発展に貢献できればと考えている。参加無料、要事前申込（定員40名・締切：2026年2月20日(金)）。
■東京医科大学病院 第5回 中高生のための消化器内科セミナー
「最先端の内視鏡機器や超音波検査を体験しよう！」
【日 時】2026年3月22日(日) 9:00〜13:15(予定)（開場：8:30）
【会 場】東京医科大学病院 9階 臨床講堂
東京都新宿区西新宿6-7-1 （ https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/kotsu/ ）
・地下鉄東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」下車すぐ（E2、E5出口）
【参加費】無料
【対 象】中学2年生〜高校3年生
※会場の関係で、保護者の方の参加・見学は不可
【募集人数】40名
【申込方法】
必ず注意事項を読み、了承の上、応募フォームより必要事項を入力の上、申し込むこと。
申込締切は2026年2月20日(金)必着
※注意事項・応募フォームは大学病院HP参照
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/news/event/20251212.html
【選 考】
申込多数の場合は抽選となり、当落の結果は2026年3月5日(木)までに申込時に登録されたメールアドレスに届くため、ドメイン指定受信設定等をしている場合、「shokaki@tokyo-med.ac.jp」からのメールを受信できるように設定しておくこと。
【プログラム】
1．最先端の内視鏡機器を使って大腸の中を観察しよう！ 〜内視鏡体験〜
2．胃カメラを使って胃のポリープを切除しよう！ 〜内視鏡体験〜
3．腹部エコーでお腹の中の観察をしてみよう！ 〜エコー体験〜
4．血管カテーテルに挑戦しよう！ 〜カテーテル体験〜
ほか、お腹の診察体験など楽しめるプログラムを用意している。
（参考）過去のイベント開催報告
・〈消化器内科より〉「第1回中高生のための消化器内科セミナー」を開催しました
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/news/event/20240312.html
・〈消化器内科より〉「第2回中高生のための消化器内科セミナー」を開催しました
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/news/event/20240821.html
▼講座内容・申込および取材に関する問い合わせ先
東京医科大学病院 消化器内科 中高生のための消化器内科セミナー担当
E-mail： shokaki@tokyo-med.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
「最先端の内視鏡機器や超音波検査を体験しよう！」
【日 時】2026年3月22日(日) 9:00〜13:15(予定)（開場：8:30）
【会 場】東京医科大学病院 9階 臨床講堂
東京都新宿区西新宿6-7-1 （ https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/kotsu/ ）
・地下鉄東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」下車すぐ（E2、E5出口）
【参加費】無料
【対 象】中学2年生〜高校3年生
※会場の関係で、保護者の方の参加・見学は不可
【募集人数】40名
【申込方法】
必ず注意事項を読み、了承の上、応募フォームより必要事項を入力の上、申し込むこと。
申込締切は2026年2月20日(金)必着
※注意事項・応募フォームは大学病院HP参照
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/news/event/20251212.html
【選 考】
申込多数の場合は抽選となり、当落の結果は2026年3月5日(木)までに申込時に登録されたメールアドレスに届くため、ドメイン指定受信設定等をしている場合、「shokaki@tokyo-med.ac.jp」からのメールを受信できるように設定しておくこと。
【プログラム】
1．最先端の内視鏡機器を使って大腸の中を観察しよう！ 〜内視鏡体験〜
2．胃カメラを使って胃のポリープを切除しよう！ 〜内視鏡体験〜
3．腹部エコーでお腹の中の観察をしてみよう！ 〜エコー体験〜
4．血管カテーテルに挑戦しよう！ 〜カテーテル体験〜
ほか、お腹の診察体験など楽しめるプログラムを用意している。
（参考）過去のイベント開催報告
・〈消化器内科より〉「第1回中高生のための消化器内科セミナー」を開催しました
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/news/event/20240312.html
・〈消化器内科より〉「第2回中高生のための消化器内科セミナー」を開催しました
https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/news/event/20240821.html
▼講座内容・申込および取材に関する問い合わせ先
東京医科大学病院 消化器内科 中高生のための消化器内科セミナー担当
E-mail： shokaki@tokyo-med.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/