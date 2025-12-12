株式会社ゼロアクセルは自社運営サイト『ココモーラ』全体のUIを大幅に改良いたしました。特にAIによる6項目診断の結果がより見やすく進化、快適に利用できる比較プラットフォームとなりました。





サイトUIリニューアル





■ココモーラについて( https://cc-moola.com/ )

株式会社ゼロアクセル(本社：東京都千代田区、代表取締役：大福裕貴、以下「ゼロアクセル」 https://zero-accel.co.jp/ )が運営するココモーラの由来は、「ココに来たら世の中のあらゆるモノの情報を網羅できる」からきており、ユーザーの商品選びをサポートする商品比較サイトです。





誰にでもわかりやすい商品の情報を紹介し、多様なコンテンツの中からユーザーが最適な商品選択をするためのサポートを目指しております。









■よりシンプルに分かりやすいUIへ





ココモーラ新デザイン





サイト全体をシンプルで視認性の高いデザインへ刷新し、必要な情報にすぐアクセスできる構成へと進化しました。旧デザインは赤や緑を基調とする配色展開でしたが、新デザインは青をベースとし使用するカラーを絞って重要なポイントを分かりやすくしています。









■新UIカテゴリページ

暗号資産 ： https://cc-moola.com/cryptocurrency

保険相談 ： https://cc-moola.com/insurance

債務整理 ： https://cc-moola.com/debt-relief

ファクタリング： https://cc-moola.com/factoring

電力 ： https://cc-moola.com/electricity

転職 ： https://cc-moola.com/job-change

不動産投資 ： https://cc-moola.com/real-estate-invest

格安SIM ： https://cc-moola.com/cheap-sim









■主なUIの変更点

＜AI診断スコアの表示方法＞





AI診断スコア新デザイン





以前はトグル形式だったAI診断スコアをポップアップ形式に変更。「COCOMO AI診断」の文字をタップすると、各項目のスコアリングが見れるようになっています。





AI診断スコアは、タップと同時にスコアが円やバーをなぞるようにグラフィカルに動く仕様になり、視認性を高めるだけでなく、6項目の強み・弱みを直感的に把握しやすくしました。









■今後のリニューアル計画

ココモーラは今後、転職や住宅ローン、格安SIMなど暮らしに関わるジャンルの展開を順次行います。日常生活で使うものから、大きなライフイベントに備えた商品まで、ユーザーの暮らしに関わる意思決定のサポートを行っていきます。





加えて、AIを活用した診断機能や検索最適化により、ユーザー個人に寄り添った情報を提供していく予定です。本当にほしいモノを選びやすいプラットフォームから、パーソナライズされたサービスへと変化を遂げていくことを目指しています。





「情報があふれる時代に、本当に価値のある選択肢を届ける。」ココモーラは、AIとリアルの知見を融合し、ユーザーが最適な選択をできる未来をつくります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社ゼロアクセル

代表取締役： 大福 裕貴

設立 ： 2020年4月20日

本社所在地： 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-23 日テレ四ツ谷ビル10F

公式HP ： https://zero-accel.co.jp/









■関連事業

・CocoMoola(ココモーラ)

サービスサイト： https://cc-moola.com/

・おうちにプロ

サービスサイト： https://ouchipro.com/

・GLOW-NAVI(グロウナビ)

サービスサイト： https://glownavi.com/

・ゼロメディア

サービスサイト： https://zero-medi.com/









■関連会社

・株式会社BimoRa

コーポレートサイト： https://bimora.co.jp/

公式EC ： https://bimora.jp/

・株式会社ワンプレート

コーポレートサイト： https://wan-plate.co.jp/

公式EC ： https://wan-plate.jp/

・株式会社ザ・建物

コーポレートサイト ： https://the-building.co.jp/

the fromサービスサイト： https://the-from.com/