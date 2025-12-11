こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
環境負荷低減へ貢献。「スギ薬局 三河安城南店」がBELS最高ランク《6つ星》および《Nearly ZEB》を取得
〜省エネルギー推進と再エネ活用により、持続可能な社会へ貢献〜
スギホールディングス株式会社（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：杉浦 克典、以下「スギホールディングス」）は、12月11日に愛知県安城市にオープンした「スギ薬局 三河安城南店」において、環境に配慮した店舗づくりの一環として、第三者認証機関による「建築物省エネルギー性能表示制度（BELS※１）」で最高ランク《6つ星》を取得するとともに、「Nearly ZEB（ニアリーゼブ）」認定を取得しました。
本店舗は、スギホールディングスとして初のZEB認定店舗であり、省エネルギー設備と再生可能エネルギーの活用を組み合わせることで、環境負荷の低減と快適な店舗空間の両立を実現しています。
本取り組みは、当社が推進するサステナビリティ経営の具体的成果であり、脱炭素社会の実現と、地域に根ざした持続可能な店舗運営への貢献を目指すものです。
■ ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）とは
ZEBとは、快適な室内環境を保ちながら、建物の高断熱化や効率の高い設備等により省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創り自家使用することで、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物です 。
BELSの評価制度において、ZEBの評価は以下の4段階で表示されます 。
１．ZEB：100％削減（最高評価）
２．Nearly ZEB：75％以上削減（今回取得）
３．ZEB Ready：50％以上削減
４．ZEB Oriented：設計段階での省エネ志向
■ ZEB達成に向けた主な取り組み
三河安城南店では、高効率LED照明と空調設備による省エネルギー化に加え、オンサイトPPA※２による太陽光発電の活用（創エネ）を組み合わせることで、基準建物比で一次エネルギー消費量を75％以上削減（うち省エネ効果50％以上）し、環境負荷の低減とエネルギー利用の最適化を実現しました。
■ 「三河安城南店」の評価概要
物件名: スギ薬局 三河安城南店
所在地: 愛知県安城市三河安城本町一丁目２９番地２
認証ランク: BELS★★★★★★（6つ星）、Nearly ZEB
■今後の展望
当社は今後も、ZEB認定基準に準拠した新店舗の拡大を検討しています。
また、今後も再生可能エネルギー導入や高効率設備投資を通じ、エネルギーコストの削減とCO2排出量の抑制を進めてまいります。これらの活動を通じて、スギホールディングスはサステナビリティ経営を一層深化させ、地域と共に歩む脱炭素モデルを推進してまいります。
※１ BELS（Building-Housing Energy-efficiency Labeling System）とは、建築物の省エネルギー性能を、第三者機関が評価・表示する制度です。
BELSに関するウェブサイト https://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/bels.html
環境省 ZEB PORTAL（ゼブ・ポータル） https://www.env.go.jp/earth/zeb/detail/01.html
※２ オンサイトPPA（Power Purchase Agreement）とは、店舗などの敷地内に設置した太陽光発電設備を第三者が保有・運用し、発電した電力を店舗で自家消費する仕組みです。
本件に関するお問合わせ先
スギホールディングス株式会社 コーポレートブランディング部 コーポレートコミュニケーション課
〒474-0011 愛知県大府市横根町新江62番地の1
TEL：0562-45-2700
スギホールディングス株式会社（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：杉浦 克典、以下「スギホールディングス」）は、12月11日に愛知県安城市にオープンした「スギ薬局 三河安城南店」において、環境に配慮した店舗づくりの一環として、第三者認証機関による「建築物省エネルギー性能表示制度（BELS※１）」で最高ランク《6つ星》を取得するとともに、「Nearly ZEB（ニアリーゼブ）」認定を取得しました。
本店舗は、スギホールディングスとして初のZEB認定店舗であり、省エネルギー設備と再生可能エネルギーの活用を組み合わせることで、環境負荷の低減と快適な店舗空間の両立を実現しています。
本取り組みは、当社が推進するサステナビリティ経営の具体的成果であり、脱炭素社会の実現と、地域に根ざした持続可能な店舗運営への貢献を目指すものです。
■ ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）とは
ZEBとは、快適な室内環境を保ちながら、建物の高断熱化や効率の高い設備等により省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創り自家使用することで、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物です 。
BELSの評価制度において、ZEBの評価は以下の4段階で表示されます 。
１．ZEB：100％削減（最高評価）
２．Nearly ZEB：75％以上削減（今回取得）
３．ZEB Ready：50％以上削減
４．ZEB Oriented：設計段階での省エネ志向
■ ZEB達成に向けた主な取り組み
三河安城南店では、高効率LED照明と空調設備による省エネルギー化に加え、オンサイトPPA※２による太陽光発電の活用（創エネ）を組み合わせることで、基準建物比で一次エネルギー消費量を75％以上削減（うち省エネ効果50％以上）し、環境負荷の低減とエネルギー利用の最適化を実現しました。
■ 「三河安城南店」の評価概要
物件名: スギ薬局 三河安城南店
所在地: 愛知県安城市三河安城本町一丁目２９番地２
認証ランク: BELS★★★★★★（6つ星）、Nearly ZEB
■今後の展望
当社は今後も、ZEB認定基準に準拠した新店舗の拡大を検討しています。
また、今後も再生可能エネルギー導入や高効率設備投資を通じ、エネルギーコストの削減とCO2排出量の抑制を進めてまいります。これらの活動を通じて、スギホールディングスはサステナビリティ経営を一層深化させ、地域と共に歩む脱炭素モデルを推進してまいります。
※１ BELS（Building-Housing Energy-efficiency Labeling System）とは、建築物の省エネルギー性能を、第三者機関が評価・表示する制度です。
BELSに関するウェブサイト https://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/bels.html
環境省 ZEB PORTAL（ゼブ・ポータル） https://www.env.go.jp/earth/zeb/detail/01.html
※２ オンサイトPPA（Power Purchase Agreement）とは、店舗などの敷地内に設置した太陽光発電設備を第三者が保有・運用し、発電した電力を店舗で自家消費する仕組みです。
本件に関するお問合わせ先
スギホールディングス株式会社 コーポレートブランディング部 コーポレートコミュニケーション課
〒474-0011 愛知県大府市横根町新江62番地の1
TEL：0562-45-2700