株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」では、写真や名入れなどのオリジナルデザインを自由に作成できる「俺流デザイナー」シリーズから、「俺流デザイナー オリジナル **10.0オンス ビッグシルエット スウェット フルジップ パーカ（裏パイル）(両面プリント） **」を新発売いたします。

本商品は、俺流総本家公式オンラインショップおよび楽天市場店にて、税込8,000円（追加料金なし）で販売いたします。

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/

俺流デザイナーとは

**シリーズ累計販売数1万枚**を突破した”俺流デザイナー”は、誰でも簡単にデザインが作成できるデザインアプリです。「時間がない」「デザインは難しい」と思っている方でも”俺流デザイナー”なら、スマホで簡単にオリジナルのデザインが作成できます。スマホで撮った写真を直接取り込みも可能！最先端の印刷技術を駆使して高画質の写真をプリントできます。

デザインが苦手な方にも、テンプレートを多数用意

俺流デザイナーは、画像やテキストを自由に配置でき、オリジナルのデザインが作成できます。デザインのテンプレートを多数用意しておりますので、デザインが苦手でも簡単に作れます。俺流総本家公式LINEでのデザインサポートもご利用いただけます。

商品詳細

https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/od-5203.html

さっと羽織るだけで、トレンド感のあるこなれた雰囲気を演出できるビッグシルエットスウェット。人気の「10.0オンス 裏パイル スウェットシリーズ」をベースに、ゆったり感をさらに強調した一枚です。気軽に脱ぎ着できるダブルスライダー仕様は、着こなしの幅を広げるポイント。大きめのフードは存在感があり、コーディネートのアクセントとしても活躍します。フードひものチップ加工など、細部のデザインにもこだわり、リラックスしながらお洒落に決まる万能アイテムです。

カラー展開｜選べる3色

素材・仕様について

10.0オンスの厚すぎず軽すぎない裏パイル生地を採用。肌あたりが柔らかく、シーズンを通して着やすい快適な風合いが魅力です。裏パイル特有の高い吸水性と通気性により、長時間の着用でもムレにくく快適。洗濯に強く、型崩れしにくい耐久性も備えているため、デイリーウェアとしても最適です。ビッグシルエットながらシルエットが綺麗に出るよう設計され、男女問わず着こなしやすい万能素材です。

サービス概要

新商品：俺流デザイナー 「**10.0オンス ビッグシルエット スウェット フルジップ パーカ（裏パイル）(両面プリント） **」発売日：2025年12月12日価格：税込8,000円（追加料金なし）販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/od-5203.html

俺流総本家とは

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。

- 楽天ランキング1位を多数獲得楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。

- 語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。

- 高品質とお客様満足度へのこだわりすべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

会社概要

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=0F_yPrk6Em8

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務

お問い合わせ（9：00～18：00）TEL：0479-74-8261FAX：0479-74-8338

俺流総本家楽天市場店https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/

俺流総本家オンラインショップhttps://www.oreryu-souhonke.jp/

公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています）

https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/