【京都橘大学】こどもを中心に広がる笑顔の輪 たちばなこども食堂クリスマスパーティーを開催！
京都橘大学（京都市山科区、学長：岡田知弘）では、こどもを中心とした多世代交流イベント「たちばなこども食堂クリスマスパーティー」を2025年12月14日（日）に開催します。
今回は「クリスマスパーティー」として、特別メニューのお弁当（税込300円）販売や学生団体による京焼・清水焼のオリジナル絵付け体験、発達教育学部児童教育学科の学生団体「げんKids☆応援隊」や看護学科の学生による多彩な企画を実施します。
「たちばなこども食堂」は、食を通じて対話を重ね、世代や立場を超えたコミュニティの創出を目的として、2022年12月に初めて学内で開催し、今回で5回目となります。
こどもを中心に、多様な方々にご参加いただき、新しいつながりを生み出す場にしたいと考えています。
また、地域のこども食堂の取り組みを多くの方に知っていただくため、山科青少年活動センターの協力を得て、こども食堂を運営する団体やこどもを対象とした活動をする団体とも連携し、「やましなの子ども食堂MAP」などのこども食堂を紹介する資料を配布します。本学は、教育・研究の推進と共に、地域交流も大学の果たすべき重要な役割と捉えています。孤食問題や子育て支援、環境問題、伝統産業の活性化など様々な社会課題について、学生も共に考え、学ぶ機会と位置づけています。
■「たちばなこども食堂クリスマスパーティー」開催概要
日 程：2025年12月14日（日）11：00〜15：00
※お弁当の販売は13：30まで、クリスマスパーティーは15：30まで開催
場 所：京都橘大学リバティホール、mican
食事提供：京都橘学園生活協同組合
料 金：弁当1食300円（こども、大人ともに同額）
食 数：限定300食（税込）（予約不要・先着順）
申込方法：クリスマスパーティーのみ要申込（定員200名・参加無料）
※公共交通機関または本学シャトルバスをご利用ください。
※必ず保護者同伴でお越しください。
クリスマスパーティー概要：
https://www.tachibana-u.ac.jp/local/event/2025/12/kids.html
▼本件に関する問い合わせ先
京都橘大学 企画部 広報課
住所：〒607-8175 京都市山科区大宅山田町３４
TEL：075-574-4112
FAX：075-574-4151
メール：pub@tachibana-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
