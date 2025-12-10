片桐塗装株式会社(所在地：静岡県浜松市／代表取締役：片桐 竜治)は、塗装現場や工場で発生する“使いきれなかった塗料”に新たな流通価値を与える、余剰塗料専門のマーケットプレイス型ECサイト「在庫屋( https://zaikoya.jp )」を2025年10月に正式オープンいたしました。





https://zaikoya.jp





https://zaikoya-seller.sakutto.biz/





本サービスは、全国の塗装業者・工務店・メーカー・DIYユーザーをダイレクトにつなぎ、眠っていた塗料を必要とする人へ届けるための新しいオンライン流通モデルです。廃棄コストを削減し、環境への負荷を抑えるだけでなく、ユーザーは上質な塗料を低価格で手に入れられる、双方にメリットのある“サーキュラー型の塗料エコシステム”を目指しています。









■サービス開発の背景

塗装の現場では、「数百ミリリットルだけ余った」「色を変えたため缶が丸ごと残った」といった余剰塗料が日常的に生まれています。

しかし、塗料は産業廃棄物として扱われるケースが多く、処分コストが高いことや、再利用の仕組みがないことから、大量の塗料がそのまま捨てられてきました。

一方で、DIY・個人リノベーション・小規模施工の市場では、“少量だけ欲しい”“高品質な塗料を安く使いたい”というニーズが急速に増加しています。にもかかわらず、この両者を結びつける流通プラットフォームはこれまで存在しませんでした。

片桐塗装株式会社は、この課題を業界の構造的なロスと捉え、余剰塗料の流通を最適化するためのマーケットプレイス構築を進め、今回のサービス提供に至りました。









■「在庫屋」が提供する価値

1.余剰塗料の新しい出口をつくる売り手は、これまで廃棄するしかなかった塗料を出品し、販売することでコストを回収できます。少量から出品でき、ブランド塗料やプロ用塗料も気軽に販売可能です。





2.買い手は“必要な量だけ”を低価格で購入できる小規模な塗装、DIY、補修用途など、少量需要に最適。プロ仕様の塗料も市場価格よりお得に購入でき、品質を妥協せずに施工が可能です。





3.環境負荷を減らすサステナブルな仕組み

塗料の廃棄量削減、CO2排出の低減、資源循環の促進に寄与します。“塗料の循環型社会”という新たな価値観を業界に広げることを目的としています。





4.安心して取引できるマーケットプレイス機能

・出品者審査

・商品状態の明記

など、個人・法人問わず安全に取引できる仕組みを整備しています。





5.プロにも個人にも使いやすい設計

色、種類、メーカー、残量など、多様な条件で検索できるため、探している塗料を簡単に見つけられます。









■サイトオープンの目的

本サービスが解決するのは、塗装業界に長年存在してきた課題です。





●余剰塗料の廃棄という“構造的ロス”

施工現場では、色合わせ・追加発注・ロット変更などにより、常に一定量の余りが発生します。





●使える塗料が廃棄されてきた“もったいない問題”

品質に問題はないのに誰にも届かず、処分されてきました。





●DIY市場の急拡大による“少量高品質ニーズ”

ホームセンターでは手に入りにくい専門塗料を、手頃に買える場が求められていました。





●廃棄費用の負担と環境問題

塗料廃棄は専門業者の回収が必要であり、CO2排出や廃棄コスト増加の要因でもあります。今回のプラットフォーム開発は、これらの課題をビジネスの視点で解決し、業界全体の循環を生み出すことを意図しています。









■今後の展望

片桐塗装株式会社では、今後以下の拡張を予定しています。

・サイトの使いやすさを向上させるアップデート

・商品の品質保証オプション

・余剰塗料の回収・集荷サービスとの連携

・BtoB向けのロット販売機能

・DIYユーザー向けの塗装レシピ・HowToコンテンツ

将来的には、塗料だけでなく、工具・副資材などの循環も視野に入れ、業界全体のサーキュラーエコノミー推進に取り組んでまいります。









■代表コメント

片桐塗装株式会社 代表取締役・片桐 竜治

「塗装の現場では、多くの塗料が“生かされずに終わっている”という現実があります。私たちは、この問題を単なる在庫処理ではなく、“新しい価値の流れをつくるチャンス”と捉え、このサービスを立ち上げました。余剰塗料に光を当て、必要とする人へ確実に届けることで、塗装業界の循環と未来をつくっていきたいと考えています。」









■会社概要

商号 ： 片桐塗装株式会社

代表者 ： 片桐 竜治

所在地 ： 〒432-8058 静岡県浜松市中央区新橋町1808-1

設立 ： 2012年6月26日

事業内容： ・ハウスメーカー、建設会社等の下請業務

・直営建築塗装(住宅、集合住宅、工場等塗替え)(吹付け工事)

・各種左官工事

・各種防水工事

・C‐1glass 指定施工代理店

URL ： https://katagiritosou.com/