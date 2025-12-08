¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ö¥³¥à¡¢¡ÖMiiTel RecPod¡×ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
Í½þ¥×¥é¥ó¤ÈÆ±¤¸µ¡Ç½¤òÍøÍÑ²ÄÇ½
³ô¼°²ñ¼ÒRevComm¡Ê¥ì¥Ö¥³¥à¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ñÅÄÉð»Ë¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢ÂÐÌÌ²ñÏÃ²òÀÏAI¡ÖMiiTel RecPod¡×¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ëÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Web¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¿½¹þ¸å¡¢Â¨ºÂ¤ËÍøÍÑ³«»Ï¤·¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖMiiTel Synapse Copilot¡×¤ò´Þ¤àÍÎÁ¥×¥é¥ó¤ÈÆ±¤¸µ¡Ç½¤ò2½µ´ÖÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ö¥³¥à¤Ï¡¢ÂÐÌÌ²ñÏÃ²òÀÏAI¡ÖMiiTel RecPod¡Ê¥ß¡¼¥Æ¥ë¥ì¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥É¡Ë¡×¦ÁÈÇ¤ò2023Ç¯7·î¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖMiiTel RecPod¡×¤ÏÂÐÌÌ±Ä¶È¤äÁë¸ý¶ÈÌ³¤Ê¤É¡¢ÂÐÌÌ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥Èºï¸º¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÆâÍÆ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖMiiTel RecPod¡×Äó¶¡³«»Ï°Ê¹ß¡¢µÄ»öÏ¿ºîÀ®¡¢¼«Æ°Ê¸»úµ¯¤³¤·¡¢²ñÏÃÆâÍÆ¤ÎÄêÎÌÉ¾²Á¡¢¥È¥Ô¥Ã¥¯µ¡Ç½¡¢´¶¾ð²òÀÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¡¢ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯7·î¤ËÀ¸À®AIµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖMiiTel Synapse Copilot¡Ê¥ß¡¼¥Æ¥ë¡¦¥·¥Ê¥×¥¹¡¦¥³¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢Ê£¿ô¤Î²ñµÄÍúÎò¤«¤éAI¤¬Â¨ºÂ¤Ë¡¢Ã´Åö¼Ô¤ä´ÉÍý¼Ô¤ËÍ×ÅÀ¡¦¼¨º¶¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖMiiTel RecPod¡×¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ÇÂÐÌÌ²ñÏÃ¤ÎÏ¿²»¤ä¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¡¢µÄ»öÏ¿¤ÎºîÀ®·ë²Ì¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖMiiTel RecPod¡×¤ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÂÐÌÌ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Í½þ¥×¥é¥ó¤ÈÆ±µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹
MiiTel RecPod
Äó¶¡´ü´Ö
¿½¹þÆü¤«¤é2½µ´Ö
¡Ê·ÑÂ³¤Î¤ª¿½¤·½Ð¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¼«Æ°½ªÎ»¡Ë
Äó¶¡¾ò·ï
Ë¡¿Í¤Ç¤ÎÍøÍÑ
¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¡¦¿½¹þÊýË¡
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏMiiTel RecPod¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://miitel.com/jp/trial/meetings/
¥ì¥Ö¥³¥à¤Ïº£¸å¤â¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÆÈ¯ÌÀ¤·¡¢¿Í¤¬¿Í¤òÁÛ¤¦¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡ÖMiiTel¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒRevComm ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÆÈ¯ÌÀ¤·¡¢¿Í¤¬¿Í¤òÁÛ¤¦¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢²»À¼µ»½Ñ¤ÈAI¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÅÅÏÃ²òÀÏAI¡ÖMiiTel Phone¡×¡¢¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼²òÀÏAI¡ÖMiiTel Call Center¡×¡¢Web²ñµÄ²òÀÏAI¡ÖMiiTel Meetings¡×¡¢ÂÐÌÌ²ñÏÃ²òÀÏAI¡ÖMiiTel RecPod¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ë¤ª¤±¤ë²ñÏÃ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯4·î¤Ë¥¢¥¸¥¢´ë¶È¤ÇÍ£°ì¡¢ÊÆ¹ñ¡ÖForbes AI 50 2023¡×¤ËÁª½Ð¡¢2025Ç¯1·î¤ËCES® 2025 ¤Ë¤ÆAIÉôÌç¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¡ÖÆüËÜ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×Âç¾Þ2025¡×¤Ë¤ÆÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦´ë¶ÈÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒRevComm
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ 100-6328 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ4ÈÖ1¹æ´Ý¤ÎÆâ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°28³¬
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ²ñÅÄ Éð»Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ AI ¡ß ²»À¼¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î³«È¯
¡¦´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.revcomm.com/ja/
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¡¦À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¡Ê¥í¥´¥Þ¡¼¥¯Åù¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï³Æ¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
MiiTel RecPod¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://miitel.com/jp/trial/meetings/
